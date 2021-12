Hoe saffraanteelt de dekmantel voor Nederlandse spionnen in Afghanistan werd

Het nieuws in het kort: Waarschuwingen van Nederlandse inlichtingendiensten over de slechte staat van het Afghaanse leger en veiligheidsapparaat bereikten afgelopen jaren de politieke en ambtelijke top niet of vonden daar weinig gehoor, blijkt uit onderzoek van NRC.

Een passage over de fragiele staat van Afghanistan werd volgens meerdere inlichtingenbronnen verwijderd uit een rapport door de commandant ter plekke, waardoor de kritische kanttekeningen nooit op de bureaus in Den Haag zijn beland.

Nederland groeide als inlichtingen-natie in Afghanistan vooral tijdens de missie naar Uruzgan (2006-2010). Inlichtingenmensen werden in hun werk wel gehinderd door Haagse richtlijnen, die mede daarom inventief te werk gingen.

Lees het volledige nieuwsbericht hier: Waarschuwing over instorten Afghanistan bereikte politiek niet

Tussen de vele voertuigen die komen en gaan bij Kamp Holland in Uruzgan zien de Nederlandse militairen af en toe opvallend luxe personenauto’s. De auto’s rijden, in konvooi, van de betrekkelijk rustige regio rond de provinciehoofdstad Tarin Kowt naar het ruige achterland. De inzittenden zijn ondernemers, ambtenaren en hulpverleners „die iets met saffraan doen”, zo krijgen de militairen steevast te horen.

De Nederlanders onderzoeken of ze Afghaanse papaverboeren met microkredieten kunnen verleiden over te stappen op de teelt van saffraan. Met de verbouw van deze dure specerij willen ze de boeren een duurzamer inkomen geven én het opiumverdienmodel van de Taliban ondermijnen.

Het saffraanproject geeft enkele inlichtingenofficieren een raar gevoel. De ene keer hangen jonge mannen die „met saffraan bezig” zijn rond in het normaal ondoordringbare onderkomen van de militaire inlichtingendienst MIVD. De andere keer zitten de auto’s bij terugkeer in Kamp Holland vol kogelgaten. „Lekker saffraan verkocht?”, vraagt een inlichtingenofficier dan, als de passagiers ongedeerd uitstappen. „Praat me er niet van”, is het enige wat een passagier kwijt wil.

De officieren ontdekken al snel dat sommige ‘saffraan-mannen’ in werkelijkheid werken voor de MIVD. Het saffraanprogramma, opgezet met hulp van de Nederlandse ondernemer Lou Cuypers, ontwikkelt zich tijdens de missie in Uruzgan (2006-2010) tot dekmantel voor verkenningsactiviteiten op het platteland. Daar woont 70 procent van alle Afghanen en zijn de Taliban het sterkst, en daar vallen buitenlandse militairen het meest op. Nederland neemt zijn toevlucht tot dit soort creatieve maar riskante methoden om het leven buiten Kamp Holland in beeld te krijgen.

Oekazes uit Den Haag

De undercoveroperatie komt naar voren in een onderzoek van NRC naar het Nederlandse inlichtingenwerk in Afghanistan. Aanleiding voor het onderzoek was de snelle val van Kabul op 15 augustus, toen Talibanstrijders triomfantelijk toeterend door de straten van de Afghaanse hoofdstad reden. Dat de Afghaanse regering en het door het Westen getrainde leger zo snel hadden gecapituleerd, was voor iedereen een verrassing – ook voor Nederland.

Dat riep de vraag op: hoe goed was Nederland op de hoogte van de situatie in Afghanistan? De commissie die in opdracht van de Nederlandse regering de Afghanistan-missie evalueert en de chaotische terugtrekking onderzoekt, moet tevens de vragen over „de Nederlandse inlichtingenpositie” beantwoorden.

Voor ons was het glas steeds half leeg, voor de politiek half vol Ex-leidinggevende MIVD

In de twintig jaar van aanwezigheid in Afghanistan wist Nederland veelal op inventieve wijze veel inlichtingen te verzamelen, blijkt uit het onderzoek van NRC. Tegelijkertijd lukte het Nederland niet om wat betreft de inlichtingen onafhankelijk te worden van bondgenoten, zoals de bedoeling was. Afghanistan bleek een moeilijk te doorgronden land.

‘Den Haag’ zorgde ook voor problemen. Oekazes van Haagse ministeries moesten soms met trucjes worden omzeild. En om rapporten beter te laten aansluiten bij wat politici wilden lezen, haalden spionnen meer dan eens de scherpe kantjes van hun rapporten af.. „Voor ons was het glas steeds half leeg, voor de politiek half vol”, verzucht een oud-leidinggevende van de MIVD.

Veldwerk in Afghanistan

Als Al-Qaida op 11 september 2001 de aanslag pleegt op de Twin Towers in New York weet niemand bij de MIVD iets van Afghanistan, het land waar terroristenleider Osama bin Laden zich dan ophoudt. MIVD’ers lezen in een hoog tempo boeken van Amerikaanse en Pakistaanse journalisten over het land dat de Amerikanen al snel na 9/11 binnenvallen. Nederlandse journalisten die in Afghanistan hebben gewerkt tijdens de oorlog tegen de toenmalige Sovjet-Unie worden binnengehaald als informant, en in een enkel geval als analist. „Zo hebben we snel meters kunnen maken”, vertelt een oud-MIVD-agent.

Als de eerste Nederlandse militairen begin 2002 de Amerikanen gaan bijstaan, tuigt de MIVD een klein inlichtingenteam op van pakweg tien, vijftien man in Kabul. Ze komen terecht in een paar containers met bedden, bureaus en computers, airco en verwarming. Van daaruit verzamelen de MIVD’ers inlichtingen, die door analisten worden verwerkt in rapporten. De rapporten gaan rechtstreeks naar het MIVD-hoofdkwartier, in een flat bij de Frederikkazerne in Den Haag. Alle contacten tussen Kabul en Den Haag verlopen via een beveiligde verbinding, „de oranje lijn”.

Sinds het drama rond Srebrenica in 1994 wil Nederland bij militaire operaties altijd eigen inlichtingenmensen ter plekke hebben om niet afhankelijk te zijn van andere landen. Dat meer dan zevenduizend mannen de dood vonden in de Bosnische enclave die door Dutchbat moest worden beschermd, kwam volgens Nederland mede doordat de bondgenoten niet tijdig hadden gewaarschuwd voor de Servische aanval op de moslims. ‘Nooit meer Srebrenica’ is het centrale uitgangspunt voor het Nederlandse inlichtingenwerk in Afghanistan.

Dat stelt in de beginjaren van de missie in Afghanistan echter nog niet zoveel voor. De Nederlanders luisteren het radioverkeer van de Taliban af en spreken met de eerste bronnen in de buurt van Kabul. „Het duurt lang voordat je een informatiepositie hebt opgebouwd”, vertelt een oud-MIVD-agent.

Uitzicht vanuit Kamp Holland. Foto Ronald de Hommel/ANP

Daardoor blijft Nederland voor veel informatie toch afhankelijk van bondgenoten, vooral van de Amerikanen. Maar die delen hun inlichtingen niet zomaar. Bij het inlichtingenwerk geldt het onverbiddelijke ‘voor-wat-hoort-wat’, ook wel aangeduid als quid pro quo, koehandel of postzegelruil. Nederland heeft dan nog weinig om te ruilen. „Gelukkig is er asymmetrische uitruil. We vroegen wat over Afghanistan en gaven wat over een ander missiegebied, zoals de Hoorn van Afrika”, zegt de oud-MIVD’er. Over dat gebied weten de Nederlanders veel doordat ze er met marineschepen strijden tegen piraterij en met hun schotels ook communicatie tussen leden van de plaatselijke islamitische terreurbeweging opvangen.

Als de Uruzgan-missie begin 2005 voor Nederland in beeld komt, beseffen de Nederlandse inlichtingenmensen dat ze veel meer informatie nodig hebben. Om de Nederlandse militairen straks veilig en effectief hun werk te laten doen in Uruzgan moeten ze veel dingen weten: van de vraag hoe de communicatieapparatuur zich houdt in het zand tot wanneer de boeren hun fruitoogst binnenhalen. Twee MIVD-officieren gaan rondreizen in de provincie en schrijven een rapport over de stammenverhoudingen.

Aan dit soort kruimelwerk komt een einde als Nederland medio 2006 lead nation wordt in Uruzgan. In deze provincie worden zo’n veertienhonderd Nederlandse militairen plus ongeveer vierhonderd Australiërs verantwoordelijk voor de veiligheid en stabiliteit. Tijdens deze missie, die tot 2010 zal duren, wordt ook het Nederlandse inlichtingennetwerk uitgebreid tot een historisch grote omvang.

Op het hoogtepunt houden ongeveer honderd MIVD’ers zich bezig met Afghanistan, van de medewerkers in Kamp Holland bij provinciehoofdstad Tarin Kowt tot het analistenteam in Den Haag. Daarnaast verzamelen tientallen Nederlandse militairen ter plekke inlichtingen, onder meer voor de eenheden die speciale operaties uitvoeren. De belangrijkste van deze inlichtingenmensen werken bij een landmachteenheid, die tegenwoordig Jistarc (Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando) heet. De Jistarc-officieren verwerven inlichtingen voor de commandant in Kamp Holland, met het oog op lokale operaties en voor de duur van de missie. Hun ruwe rapporten worden verwerkt in de MIVD-analyses.

Behalve mankracht helpt ook de techniek een handje bij het verzamelen van inlichtingen. Nederlandse F-16’s traceren met hun geavanceerde foto-apparatuur omgewoelde aarde die duidt op plaatsing van bermbommen. Vervolgens weten forensisch experts door het bestuderen van de ‘handtekening’ op de bommen de maker vaak te achterhalen.

Te koud voor jihad

De belangrijkste troefkaart van de Nederlanders zijn 23 tolken. Die spreken naast Nederlands ook vloeiend Pasjto en Dari, een lokale variant van het Farsi, en vaak ook nog andere lokale dialecten. De tolken zijn de vrucht van het ruimhartige asielbeleid van Nederland in de jaren negentig. Toen vluchtten tienduizenden Afghanen naar Nederland, nadat de Taliban de macht hadden overgenomen in Afghanistan. Na 9/11 kregen Afghanen die meerdere talen beheersten en voor de MIVD wilden werken snel een verblijfsvergunning. Ze mochten ook hun familie laten overkomen. De MIVD deed dat aanbod volgens oud-chef Pieter Cobelens „na overleg met het ministerie van Justitie”. De tolken kregen een korte basiscursus in een kazerne en werden vervolgens in Nederland aan het werk gezet bij het vertalen van onderschepte boodschappen en documenten van de Taliban.

Het initiatief van de MIVD valt in goede aarde. „De Amerikanen waren zeer geïnteresseerd in onze tolken, die konden hun informatie heel goed gebruiken”, vertelt Cobelens. De Nederlanders krijgen toegang tot gegevens uit de grootste snoeptrommel van inlichtingendiensten ter wereld: Five Eyes. Het is het zeventig jaar oude elite-gezelschap van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, dat een mondiaal dekkend netwerk onderhoudt van satellieten en spionagevliegtuigen. Het netwerk kan op vrijwel elke plek op aarde elke minuut van de dag meeluisteren en -kijken. Een Amerikaanse luchtmachtofficier vertelt er later over in tijdschrift The Atlantic. Zo vangt hij onder meer geagiteerde conversaties op tussen Talibanstrijders die een medestrijder opjutten die weigert zijn warme schuilplaats te verlaten om ergens buiten in de barre kou een bermbom te plaatsen. „Broeder, waarom niet? We moeten op jihad”. „Het is te koud voor jihad.”

Via een speciaal daarvoor getekend convenant krijgt Nederland toegang tot veel meer van dergelijke inlichtingen. Het afgetapte materiaal helpt de Nederlanders betere inschattingen te maken van dreigingen als zelfmoordaanslagen en bermbommen. MIVD-chef Pieter Cobelens zegt nadien: „We hebben in die tijd als enige niet-Angelsaksisch land meegedaan met Five Eyes.”

Toenmalig minister van Defensie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) vindt dat wat overdreven: „Ik heb nooit de illusie van gelijkwaardigheid gehad”, zegt hij. „Je moet het zo zien: de Amerikanen, Australiërs, Britten en Canadezen waren al actief in het zuiden [van Afghanistan]. Dan deel je als bondgenoten toch zo veel mogelijk van je inlichtingen met een coalitiegenoot die daar ook actief is.”

We kwamen erachter dat bij de Taliban de zelfmoordenaars langer ‘goed’ bleven en dat de aanslag dus ook later kon komen Voormalige inlichtingenofficier

Zelfs dat delen gebeurt vaak maar mondjesmaat. Vóór de komst van de Nederlanders in Uruzgan hebben de Amerikanen daar een flink inlichtingendossier opgebouwd, vertelt politiek adviseur Daniel Green in zijn boek The Valley’s Edge. ‘Afghan Dan’, zoals zijn bijnaam luidt, geeft de Nederlanders maar een deel van zijn dossiers. Onder het motto ‘kennis is macht’ geeft Green zijn Amerikaanse opvolgster wel alles, „zodat zij een diepere kennis van de regio zou hebben dan de Nederlanders”.

De Nederlanders moeten daardoor vooral zelf de weg vinden in een voor hen lastig te doorgronden land. Zo duurt het even voordat de inlichtingenofficieren snappen waarom veel krijgsgevangenen hun hoofd stuk slaan tegen de tralies; het blijken afkickverschijnselen van een opiumverslaving. En als ze in een tapgesprek horen dat een zelfmoordterrorist zijn bomgordel om heeft, gaan ze ervan uit dat de aanslag binnen 48 uur zal plaatshebben. De ervaring in onder meer Irak heeft namelijk geleerd dat zelfmoordenaars na twee etmalen vaak toch afzien van zo’n zelfmoordactie. „We kwamen erachter dat bij de Taliban de zelfmoordenaars langer ‘goed’ bleven en dat de aanslag dus ook later kon komen”, vertelt een voormalige inlichtingenofficier.

Dergelijke moeizaam vergaarde kennis verdwijnt vaak weer grotendeels met de militairen die naar Nederland terugkeren. Waar de Amerikanen soms meerdere jaren blijven, zit de klus voor Nederlandse militairen er na vier tot zes maanden op. Adviseur Green schreef over „de kennis die regelmatig verdween en de betrekkingen met de lokale Afghanen die erodeerden” door de snelle roulatie. Dat was inderdaad een probleem, erkent generaal Nico Tak, destijds commandant in Uruzgan. Daarom is na verloop van tijd ingevoerd dat de Nederlanders minimaal een half jaar moesten blijven.

De technische hulpmiddelen blijken evenmin zaligmakend. De F-16’s ‘zien’ met de camera’s op hun ‘buik’ bijvoorbeeld alleen grote verstoringen in de grond, geen kleine bermbommen. De afluisterapparatuur onderschept weliswaar veel communicatie, maar de Taliban krijgen snel door dat ze worden afgeluisterd. „Dus stuurden ze de meeste boodschappen via koeriers op brommers”, vertelt een voormalige inlichtingenofficier. „Als ze al met elkaar belden, ging dat in een gecodeerde taal.”

Dus hebben de inlichtingendiensten ook veel menselijke bronnen nodig. Om bommen en Taliban-eenheden te vinden en aanslagen te verijdelen, maar ook om bijvoorbeeld conflicten over een waterput aan te kunnen zien komen. Of om te achterhalen of een Talibanleider misschien wil overlopen.

Inlichtingenofficieren zijn voortdurend op zoek naar betrouwbare informanten, veelal via via. Dan merken ze bij een bezoek aan een dorp dat hun bestaande bronnen dorpsgenoten of familieleden naar voren schuiven, vertelt een oud-inlichtingenofficier: „Dat noemden we de Grote Bronnenbarbecue.”

Het werken met informanten is tijdrovend en soms frustrerend. Meer dan eens doden de Amerikanen een bron van de Nederlanders, omdat die op een kill list staat – veel goede informanten zitten nu eenmaal in de gelederen van de Taliban.

Emancipatiemachine

In de concurrentie met bondgenoten om betrouwbare bronnen vormen Haagse oekazes een blok aan het been. MIVD’ers en medewerkers van landmacht-inlichtingendienst Jistarc mogen hun informanten van Den Haag niet betalen, onder meer omdat dat informatie minder betrouwbaar maakt. Doordat landen als de VS daar minder problemen mee hebben, en wel betalen, is er constant het risico dat bronnen ‘overlopen’ naar de bondgenoot. Cadeautjes geven mag wel, van telefoonkaarten tot het asfalteren van een stukje weg. „Als een kind van een bron ziek was, gaven we een bron ook wel medicijnen”, zegt een inlichtingenofficier, al mag dat officieel niet.

Het is typerend voor de geitenpaadjes waarmee de Nederlanders in Afghanistan de Haagse verboden omzeilen en politieke wensen proberen te vervullen. Het mooiste voorbeeld daarvan levert misschien wel de inzet van Lou Cuypers, die zich ontpopt tot een ware klusjesman.

Cuypers heeft als bloembollen- en saffraanteler onder meer in Spanje gewerkt, als hij in 2005 wordt benaderd door mensen van Buitenlandse Zaken. Zou hij niet de saffraanteelt in Afghanistan willen helpen opzetten? Ontwikkelingssamenwerking betaalt alles: 1 miljoen dollar vooraf, 4 miljoen na afloop. Zijn financiële risico is vrijwel nul.

Cuypers gaat aan de slag in de stad Herat en reist vervolgens drie jaar rond in Uruzgan. Hij is niet alleen goud waard voor Buitenlandse Zaken en Defensie, maar ook voor Ontwikkelingssamenwerking. Het laatste departement pronkt in de Tweede Kamer met de saffraanteelt als een emancipatiemachine, een van de politieke doelen van Nederland. Cuypers: „Want vrouwen zijn juist goed in het plukken van de delen uit de bloem die nodig zijn voor de oogst.”

Kweker Lou Cuypers regelde de saffraanproductie in Uruzgan en verzamelde inlichtingen voor Nederlandse militairen.

Foto Joël van Houdt/HH Saffraanteelt in Uruzgan in 2009. Door boeren te leren saffraan te telen, zou de opiumhandel kunnen afnemen, was het idee.

Foto Sven Torfinn/Panos Pictures Het schoonmaken en sorteren van saffraanbloemen.

Foto Aref Karimi/AFP Kweker Lou Cuypers regelde de saffraanproductie in Uruzgan en verzamelde inlichtingen voor Nederlandse militairen.

Foto's Joël van Houdt/HH, Sven Torfinn/Panos Pictures, Arem Karifi/AFP

Tijdens zijn tochten door Uruzgan komt Cuypers op afgelegen plekken, waar hij geregeld Talibanpatrouilles ziet. Die meldt hij bij „inlichtingen”, zoals hij dat noemt: „Een kantoortje op Kamp Holland met een man in uniform. Daar melden we bijvoorbeeld dat we Taliban met wapens in een pick-up hadden gezien. Of als we dachten dat er ergens bermbommen lagen, omdat ze daar bezig waren iets in te graven.” De informatie van Cuypers belandt uiteindelijk bij de MIVD.

Cuypers blijkt ook op een andere manier nuttig. Orders uit Den Haag verbieden contact met de zeer machtige maar ook zeer corrupte krijgsheer Matiullah Khan. Onhandig, vertelt Cuypers nu in een café in een Belgisch dorp vlak over de grens met Noord-Limburg. „Khan controleerde namelijk wel de gebieden waar de wegen liepen die wij gebruikten voor de bevoorrading van Kamp Holland.”

Nederland probeert aanvankelijk zelf de transporten naar het kamp te regelen, maar stopt daarmee als de voertuigen veelvuldig beschoten worden. Dus wordt het team van Cuypers ingeschakeld. Zo regelt zijn groep de betaling van de ‘tolgelden’ aan Khan. Zelf slaapt Cuypers enkele keren in diens gastenverblijf, zegt hij.

Buitenlandse Zaken toont zich buitengewoon tevreden over Cuypers en zijn saffraanprogramma. Minister Bert Koenders (PvdA) zegt later, in 2014, in de Tweede Kamer: „,Het enige programma waarvan ik destijds heb gezien dat het een verschil uitmaakte, was in Uruzgan op het terrein van saffraan.” Zijn ambtenaren zeggen tegen Cuypers: „Je hebt Afghanistan aan de saffraan gekregen.”

Overdreven, vindt hijzelf. Van de zeshonderd boeren die uiteindelijk meedoen aan het programma blijven er in 2021 naar zijn schatting vijftig tot honderd over. De prijzen op de wereldmarkt blijken te onvoorspelbaar voor de Afghaanse boeren, en de aanloopinvesteringen (drie jaar) te lang. De meeste boeren vallen, al dan niet gedwongen door de Taliban, weer terug op de papaverteelt.

Wat de opbrengst van Cuypers’ inlichtingen is geweest, is lastig te zeggen. Dat geldt voor alle, vaak moeizaam vergaarde inlichtingen uit Afghanistan. Zo zijn van de 25 in Afghanistan overleden Nederlanders er 11 omgekomen door een bermbom. Je kan zeggen dat betere inlichtingen die hadden moeten voorkomen. Je kan ook zeggen: inlichtingen hebben voorkomen dat er meer slachtoffers door bermbommen zijn gevallen.

Wat wil Den Haag weten?

Al tijdens de Uruzgan-missie heerst twijfel over de waarde van de inlichtingen in de ‘flat’ van de Frederikskazerne aan de Van Alkemadelaan in Den Haag. Daar vragen de MIVD-analisten zich geregeld af waarnaar ze precies zitten te kijken. Hoe weten ze nu precies dat er vooruitgang wordt geboekt? Hoe meet je succes?

Aanvankelijk registreren de analisten vooral het aantal incidenten en vijandelijke KIA’s bij de Taliban: killed in action. De incidenten komen op kaarten te staan. „De kaarten kleurden rood in gebieden waar veel incidenten waren”, vertelt een leidinggevende uit die tijd.

Het lijkt een voor de hand liggende, objectieve benadering die past bij de manier zoals belangrijke bondgenoten zoals de Amerikanen opereerden. In de praktijk is deze matrix of success misleidend.

Bondgenoten als de Britten en Amerikanen rapporteren steeds vaker dat de strijd met de Taliban niet plaatsvindt in Uruzgan, maar in andere provincies als Helmand en Kandahar. Veel van de omgekomen ‘Talibanstrijders’ blijken bij nader inzien slachtoffers van onderlinge drugsoorlogen en andere criminele afrekeningen. En niet-roodgekleurde gebieden hoeven helemaal niet vrij van Talibaninvloeden te zijn. Het kan zijn dat de Taliban daar stilletjes zijn invloed heeft uitgebreid met geld en chantage.

Hier wreekt zich dat Nederland op afstand staat: veel minder dan de Amerikanen en de Britten vechten de Nederlanders mee met het Afghaanse leger. Die afstand wordt alleen maar groter als Nederland in 2010 weggaat uit Uruzgan. Bij de volgende missie (2011-2013), in de provincie Kunduz, vecht Nederland nog nauwelijks; Nederlandse politiemensen trainen de politie van Afghanistan, zodat die kunnen optreden als een soort wijkagent.

De Kunduz-missie wordt voortijdig afgebroken. Duitse militairen die de Nederlandse trainers moeten beschermen, worden eerder dan verwacht naar huis geroepen. Het Nederlandse kabinet wil graag de indruk wekken dat de Nederlanders ook best weg kunnen na een geslaagde missie, zo leert een evaluatie die in maart 2013 aan de Kamer wordt gestuurd: „Door Afghaanse trainers op te leiden kan het werk steeds meer aan de Afghanen worden overgelaten.”

Afghaanse politieagenten krijgen in 2008 instructie van een Nederlandse marechaussee in Tarin Kowt. Foto Evert-Jan Daniels

Dat zien Jistarc-analisten ter plekke anders. Ze maken regelmatig rapportages waarin ook passages zijn opgenomen voor de zogeheten situational understanding van het missiegebied. Die belanden op het bureau van de commandant, die de rapportages – met andere informatie – verwerkt en doorstuurt naar Defensie in Den Haag. Tegen het einde van de Kunduz-missie schrijft een analist dat het leger en politiekorps van Afghanistan níét zelf de veiligheid kunnen garanderen na vertrek van de westerse troepen, onder meer door desertie en corruptie.

Dat is niet een boodschap waar Den Haag op zit te wachten. De commandant eist dan ook dat de passage wordt geschrapt. De medewerker weigert en krijgt steun van de afdelingschef. Uiteindelijk schrapt de commandant zelf de passage uit het rapport, zeggen de bronnen. De commandant, die inmiddels weg is bij Defensie, en de analist zijn niet bereikbaar voor commentaar.

Het ministerie van Defensie „herkent zich niet in dit beeld”, laat een woordvoerder weten: „De commandant heeft het totaaloverzicht, de ervaring en de eindverantwoordelijkheid om de toestand in het missiegebied op dat moment zo goed als kan te beschrijven. Dit beeld wordt niet gedicteerd door Den Haag.”

Echte dictaten van bovenaf waren zeldzaam, zeggen meerdere inlichtingenbronnen en onderzoekers die voor evaluatierapporten tientallen militairen interviewden. Zo heeft de MIVD inlichtingenrapporten over Afghanistan nooit hoeven aan te passen. Wel was alom bekend dat de politici en hun topambtenaren vooral voor hen bruikbare rapporten wilden lezen. Dat leidde er volgens dezelfde bronnen meer dan eens toe dat een commandant zelf inlichtingenrapporten van de scherpe kanten ontdeed – zij het zelden zo bruusk als in het eerder beschreven geval.

Gehaaste terugtrekking

Wat de analist voorzag voor Kunduz voltrekt zich acht jaar later in heel Afghanistan. Het Afghaanse leger en de politie zakken in 2021 als een plumpudding in elkaar. Dat gebeurt sneller dan de meeste diensten hadden voorzien. Dát het Afghaans regeringsleger geen stand houdt tegen de Taliban is geen verrassing voor de inlichtingenanalisten. Hun waarschuwingen zijn nooit echt doorgedrongen tot de politici.

De spionnen en hun politieke bazen denken verschillend en spreken op belangrijke momenten een andere taal. Neem bijvoorbeeld het verwoorden van verschillende dreigingen. Een klassieke aanpak van geheime diensten in binnen- en buitenland is deze samen te vatten in een aantal inschattingen en daaraan mates van waarschijnlijkheden te koppelen: ‘vrijwel zeker’, ‘waarschijnlijk’, ‘mogelijk’, ‘onwaarschijnlijk’, ‘bijna onmogelijk’. Hun waarde voor het dagelijks werk van ministers en andere politieke bazen is beperkt. Een van hen typeert de dreigingsstukken met de verschillende opties als ‘het-kan-vriezen-het-kan-dooien-stukken’.

De verschillen tussen de werelden van de diensten en van de politiek openbaren zich tijdens een ontmoeting in oktober 2020 met topambtenaren van ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Het is een periodieke bijeenkomst waarbij de Defensie-dienst topambtenaren bijpraat over dreigingen in de wereld waar Nederland iets mee moet. Afghanistan neemt steeds meer tijd en aandacht in beslag.

We kunnen de bevolking van Afghanistan niet in de steek laten Sigrid Kaag minister (nov. 2020)

De Taliban zullen „op termijn het land overnemen” waarschuwt de dienst, zo staat te lezen in een later gepubliceerd feitenrelaas. In de maanden erna, zeker vanaf april als de MIVD-post in het noordelijke Mazar-i-Sharif wordt ontruimd, zullen de waarschuwingen steeds indringender worden. Recent onderzoek naar de evacuatiecrisis constateert: „De MIVD-rapportages maken in de aanloop naar de crisis meerdere malen gewag van het onverwachte tempo waarmee de Taliban doorstoten en het gemak waarmee de Afghaanse regeringstroepen de wapens neerleggen.”

In de rapportage van oktober 2020 is ook een gehaaste Amerikaanse terugtrekking een van de scenario’s. Op 29 februari 2020 had de Amerikaanse president Donald Trump, nadat een akkoord is gesloten met de Taliban, het vertrek immers al bekendgemaakt. Als dat gehaast gebeurt, kan dat wel eens ontaarden, waarschuwen MIVD’ers, in een Saigon-achtig-scenario. Het is een verwijzing naar de smadelijke en overhaaste aftocht van Amerikaanse militairen uit de Vietnamese hoofdstad Saigon in 1975, precies wat de wereld driekwart jaar later via de televisie waarneemt in de chaotische weken van augustus 2021 in en rond Kabul. Tot verrassing van – ook – Nederlandse diplomaten heeft Trumps opvolger, president Joe Biden besloten tot een snelle en totale evacuatie van alle Amerikaanse troepen.

Het Saigon-scenario van de MIVD-analisten wordt echter niet waarschijnlijk genoemd, meer als iets dat kan gebeuren. Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking worden niet voorzichtiger en terughoudender, maar geven er de voorkeur aan om de opbouwprogramma’s in Afghanistan actief voort te zetten.

Ongeveer in dezelfde tijd dat de diensten steeds somberder worden over Afghanistan zegt minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking, D66) 200 miljoen euro extra toe voor hulpprogramma’s in Afghanistan. „We hebben hier zo lang in geïnvesteerd, en er zit een gekozen regering met een goed programma. We kunnen de bevolking daar niet in de steek laten”, aldus Kaag op 23 november 2020. Negen maanden later is de triomfantelijke intocht van de Taliban in Kabul een feit en moeten westerlingen en Afghanen die met hen samenwerkten, halsoverkop het land verlaten.