Uitstoot beperken is lucratiever dan ooit. Hoe kan dat?

2021 is het jaar van het dure aardgas en van de benzine die langs de snelweg ruim 2 euro per liter kost. 2021 is ook het jaar van een voortdurend stijgende emissieprijs. Grote industriële bedrijven en energieproducenten hebben de kosten van hun uitstoot in twaalf maanden ruim zien verdubbelen.

Begin december liep de zogeheten CO 2 -prijs zelfs op tot bijna 90 euro, te betalen voor de uitstoot van elke ton broeikasgassen. In de laatste week van het jaar is dat ruim 75 euro, tegen 33 euro in januari.

„Je kan wel zeggen dat deze snelle prijsstijging iedereen heeft verrast”, zegt adviseur Jos Cozijnsen, verbonden aan de Climate Neutral Group. „En je kan ook zeggen dat bedrijven zich zorgen maken, vooral omdat alles duurder wordt. Van transport en grondstoffen tot aan energie.”

1 Wat is die CO 2 -prijs ook alweer?

Sinds 2005 betalen de grootste Europese bedrijven voor de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO 2 , die de opwarming van de aarde veroorzaken. Het gaat om 11.000 bedrijven die onder het zogeheten Emission Trading System (ETS) vallen. In Nederland moeten zo’n 400 bedrijven – onder meer elektriciteitscentrales, raffinaderijen en luchtvaartmaatschappijen – over voldoende ETS-rechten beschikken.

Lange tijd bleef de CO 2 -prijs laag. Na 2011 kostten emissierechten ruim zes jaar minder dan 10 euro per ton. Gevolg was dat veel critici het systeem niet serieus namen.

Daar kwam bij dat bedrijven veel rechten gratis kregen en krijgen om niet benadeeld te worden ten opzichte van concurrenten van buiten de EU. Aanvankelijk was het ETS een uniek systeem. Nu vindt in delen van de Verenigde Staten ook emissiehandel plaats, evenals in Canada, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. En China bereidt een eigen systeem voor.

„Ook bij lage prijzen bleek het ETS te werken”, zegt onderzoeker Corjan Brink van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). „Studies toonden aan dat bedrijven die net wel binnen het ETS vielen, meer aan duurzaamheid deden dan bedrijven die er net buiten vielen.”

2 Waarom is die prijs in 2021 zo gestegen?

De prijsstijging is vooral een gevolg van het verscherpte Europese klimaatbeleid. De uitstoot moet in 2030 55 procent lager liggen dan in 1990, terwijl de doelstelling aanvankelijk 40 procent was. De plannen zijn nog niet uitgewerkt, maar alle EU-landen hebben al wel ingestemd met het einddoel over negen jaar.

Gevolg is dat het aantal rechten de komende jaren veel sneller terugloopt, want de voorgenomen uitstootreductie gaat hand in hand met het aantal beschikbare rechten. „En in Brussel is deze zomer ook afgesproken dat de netto-uitstoot in 2050 nul moet zijn. Dan zijn er dus geen rechten meer”, zegt PBL-onderzoeker Brink. „Eerder zou het aantal rechten in 2057 op nul uitkomen, maar het is nu dus eerder. Dat is voor veel bedrijven minstens zo belangrijk als het doel voor 2030.”

Tekenend voor de snelheid van de stijging van de CO 2 -prijs: in zijn Klimaat- en Energieverkenning van dit najaar rekent het PBL nog met veel lagere CO 2 -prijzen, namelijk 30 euro in 2021 en 62 in 2030. „Wij maken al in het voorjaar een raming en die is gebaseerd op vastgesteld beleid. De markt anticipeerde al heel snel op de komende plannen uit Brussel, en dat zie je terug in de prijs”, zegt Brink.

De aanscherping van het Europese klimaatbeleid kwam niet als verrassing, wat de geleidelijke stijging vóór de zomer verklaart. Maar ook al eerder aangepaste spelregels binnen het ETS hadden invloed. Zo wordt het aantal beschikbare rechten sneller afgeroomd om te voorkomen dat er te veel op de plank blijven liggen. Overtollige rechten zorgen voor prijsbederf.

„Verder loopt ook het aantal gratis rechten terug. De afspraak is nu dat 57 procent van de rechten daadwerkelijk wordt geveild”, zegt Brink. „Tegelijkertijd worden de duurzaamheidseisen per sector aangescherpt. Wie meer uitstoot dan de 10 procent schoonste bedrijven in elke sector – de benchmark – moet daadwerkelijk betalen.”

Los van het Europese beleid is de stijging van de CO 2 -prijs ook een gevolg van de spanningen op de energiemarkt. Door de hoge gasprijs in de afgelopen maanden wordt het na lange tijd weer rendabel om stroom op te wekken via steenkool. Voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit stoot een kolencentrale het dubbele uit van een gascentrale. Het gevolg is dat er meer CO 2 -rechten nodig zijn, zonder dat het aantal beschikbare rechten stijgt.

Lees ook: De prijs van een ton CO2 kan het klimaat maken - of breken

3 Welke consequenties heeft die hogere CO 2 -prijs?

Bedrijven mogen bezorgd naar de hoge emissieprijzen kijken, adviseur Cozijnsen ziet in de praktijk een extra prikkel voor innovatie. „Veel industriële bedrijven krijgen nog in meerderheid gratis rechten. Nu die prijs zo hoog is, loont het meer in duurzaamheid te investeren dan je concurrent. Vervolgens kan je de rechten die je overhoudt lucratief verkopen.”

Dan moet de prijs wel voor langere tijd hoog blijven. Het gaat vaak om investeringen die voor meer dan tien of twintig jaar worden gedaan. En die investeringen moeten wel hun rendement houden. Een beslissing voor zo’n ingrijpende investering kost tijd, zegt Cozijnsen. „Bedrijven maken zich fundamenteel zorgen, en zo moet het systeem ook werken. De emissienormen worden aangescherpt, het ETS wordt verder hervormd, en wat mij betreft zorgt een minimumprijs voor zekerheid.”

In Duitsland heeft de nieuwe regering zo’n minimumprijs voorgesteld. Ook het Nederlandse regeerakkoord noemt het (nog niet uitgewerkte) voornemen. Cozijnsen: „Als de rechten minimaal 60 euro gaan kosten, oplopend tot 90 in 2030, prijs je kolen op termijn uit de markt. Dan wordt ook ondergrondse opslag van CO 2 rendabel. Dat vind ik logisch beleid, veel logischer dan een extra nationale heffing die wij nu in Nederland kennen.”

Die nationale heffing komt naast de Europese en bedraagt voor 2021 30 euro. Deze heffing speelt alleen een rol als de Europese prijs lager is en sorteert nu weinig effect, zegt Brink van het PBL. „Maar bedrijven weten ook dat de Nederlandse CO 2 -prijs in 2030 minimaal 125 euro is. Dat is nu al belangrijk bij grote investeringsbeslissingen.”

Brink is ervan overtuigd dat de CO 2 -prijs verduurzaming structureel stimuleert. „Zeker met deze tarieven gaat de bereidheid om in duurzame alternatieven te investeren omhoog. Het loont nu meer dan ooit om de uitstoot te beperken.”

Een manier om uitstoot te beperken, is afvangen en ondergronds opslaan van CO 2 , Carbon Capture and Storage (CCS). „Met de huidige CO 2 -uitstootprijs besparen bedrijven hiermee mogelijk al geld. Gevolg is dat zij voor CCS dan geen subsidie meer hoeven krijgen.”

Het subsidiegeld, afkomstig uit de zogeheten SDE++-regeling, komt dan later beschikbaar voor andere vormen van uitstootreductie. Of, zoals de milieubeweging zegt, dan komt er meer geld voor echte verduurzaming. Brink: „Bedrijven zijn op zich niet goedkoper uit, maar door de hoge ETS-prijs hoeft de overheid minder bij te dragen aan de kosten.”

Die meevaller geldt dit jaar wellicht ook voor de veilingopbrengst van de duurder geworden ETS-rechten. Die brachten de afgelopen twee jaar telkens al zo’n 440 miljoen euro op. Brink: „En die opbrengst moet de overheid volgens Europese voorstellen gaan gebruiken voor verduurzaming.”