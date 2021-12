Tom Hanks is de aardigste man ter wereld

Als kijker moet je wennen aan de goeiigheid van het personage gespeeld door Tom Hanks in A Beautiful Day in the Neighborhood (2019). Althans ik moest eraan wennen. Wat helpt is dat de hoofdpersoon van de film, journalist Lloyd Vogel (Matthew Rhys), het er eerst ook moeilijk mee heeft. De film, geïnspireerd door waargebeurde feiten, gaat over het profiel dat een cynische redacteur van het blad Esquire in de jaren negentig tegen zijn zin moet schrijven over de Amerikaanse presentator van kinderprogramma’s Fred Rogers (Hanks).

In de VS is Rogers (1928-2003) dan al decennialang een geliefd tv-icoon. Hij zingt en spreekt met kleuters in zijn programma over hoelahoeps, maar ook over serieuze onderwerpen als ‘zo kwaad zijn, dat je iemand pijn wilt doen.’ Journalist Vogel moet zijn eigen vooroordelen en jeugdtrauma’s onder ogen komen tijdens gesprekken met de immer attente, oprecht in kinderen én volwassenen geïnteresseerde Rogers.

In eerste instantie is de film ergerlijk: waar zitten de schurende kanten van Rogers? Hanks speelt hem ironieloos; het lijkt soms een tikje overdreven, maar is nooit spottend. Naarmate de film vordert en Hanks zijn liefdevolle aandacht blijft rondstrooien, slaagt regisseur Marielle Heller erin de kijker aan het denken te zetten: waar komt eigenlijk het verlangen vandaan naar de nare trekken van een personage? Waarom wil de kijker zo graag ook een duistere kant van Rogers zien? Zo dwingen Hanks en de film je na een tijd je eigen cynisme los te laten en je alsnog over te geven aan de beminnelijke Rogers en zijn pleidooi voor oprechte interesse in elkaar.