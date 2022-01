Steeds wist Floris iedereen weer te verbazen

Daar staat hij, een lieve glimlach op zijn open gezicht, een sigaretje stiekem tussen zijn vingers geklemd. We zijn een jaar of 16 en staan voor de centrale bieb. Met het gure, winderige plein – nog zonder Markthal – als uitzicht. Floris leert voor zijn toetsweek op het Libanon Lyceum. Ik zeg hem dat ik weer terug naar binnen moet; mijn natuurkunde zit nog niet in mijn hoofd.

Hij lacht. „Ach joh, met die knappe kop van jou komt dat toch helemaal goed!” „Nou, dat weet ik nog net zo niet, Flo”, zeg ik. Hij leert voor zijn toets economie, een vak dat hem na aan het hart ligt. Vandaar die ontspannen blik.

Hij kijkt nog even uit over het plein, zwaait naar de dakloze man die hij zoals altijd wat geld heeft gegeven en loopt met me mee richting de lift. We spreken af dat we na de toetsweek zullen vragen of we een keer een paar zetten mogen doen op het levensgrote schaakbord, dat doorgaans zo fanatiek bespeeld wordt in de hal van de bibliotheek.

Floris van Mulligen overleed op 24 oktober 2021, hij werd 25. Foto privécollectie

„Twee studies?”, vraag ik verbaasd aan Floris, een kleine tien jaar later, op het terras van de Urban Espressobar op de Nieuwe Binnenweg. Het is een paar weken voor zijn overlijden. Floris glimt. „Ach ja. Het ligt me wel, denk ik.” We bestellen een biertje, proosten op zijn afstuderen. De zon schijnt, het is warm voor de tijd van het jaar. Veel voorbijgangers knikken of zwaaien, stoppen voor een praatje. Het is druk in Rotterdam-West, onze buurt.

Inmiddels voetballen we samen bij RVV Blijdorp, daarvoor speelden we onze hele jeugd bij VOC in Schiebroek. Hij houdt van koken – geleerd van zijn moeder en bij restaurant Lux –, organiseert diners op een boerderij net buiten Rotterdam, heeft zijn studies fiscale economie en bedrijfseconomie afgerond en werkt bij een bedrijf dat Rotterdammers uit de culturele sector helpt met de financiële rompslomp.

Acaciaboom

Hij is net terug uit Frankrijk, waar hij samen met een vriend een paar weken op vakantie is geweest. Hij vertelt dat hij een acaciaboom had meegenomen uit het bos waar zijn familie vaak vakantie vierde, omdat zijn vader die zo mooi vindt. Hij heeft het over zijn vriendin en dat ze misschien wel willen gaan samenwonen, omdat hij haar zo mooi vindt.

Floris is iemand over wie je je steeds verbaast. Dat hij je geen tikkie stuurt na de hele rekening in het café betaald te hebben (ook al had hij zelf weinig geld), over de fiscale studierichting die je niet achter hem had gezocht, over de fluwelen voetbaltechniek die niet past bij zijn slungelige lichaam. Maar vooral heerst de verbazing over de oprechtheid waarmee hij naar je luistert als je hem iets vertelt, over zijn authentieke aardigheid.

Dat bedenk ik me terwijl ik, omringd door Floris’ vrienden en familie, bij de boom op de Nieuwe Binnenweg sta, anderhalve week na zijn fatale valpartij van de fiets op die plek. De bewuste boom staat ter hoogte van de Bonaparte, het café waar hij vaak kwam. Een gele acacia.

Aan de overkant van de boom, boven de winkels, valt in het glas in lood van de appartementen een zonnebloem te ontwaren. Achter ons, aan de muur boven de kappersacademie, hangt een kunstwerk met de tekst „Het verhaal is zo goed dat het nog lang niet af is.” Zo voelt het. Als een verhaal dat nog niet af is, een verhaal dat nog maar net begonnen was. Maar wel een verhaal dat al heel goed was.

Zonnebloem

Hij was geliefd bij velen, zo oprecht in de omgang als hij was. Een oprechtheid die de mensen om hem heen raakte. Het zou verklaren waarom zo’n duizend mensen zijn begrafenis hebben gezien. Het zou een verklaring zijn voor de ontelbare bloemen die nu al bijna twee maanden onder de boom liggen, de honderden mensen die langs de plek lopen en zeggen hem te herkennen, gewoon, „van hier”, van het zwaaien, van het restaurant om de hoek waar hij zo lang werkte.

Het zou verklaren waarom zijn favoriete bloem – de zonnebloem – overal was uitverkocht en waarom bijna iedere bloemist in Rotterdam zijn naam kende. Het zou verklaren waarom de stad in rep en roer was, toen hij vertrok.

Of beter gezegd, toen wij vertrokken en hij achterbleef. Op deze plek, in deze stad, op dat specifieke punt in de tijd. Zondagavond de zeventiende van oktober, rond half acht ’s avonds, viel hij. Een week later, op een prachtig stralende zondag, stierf hij. Tegen alle logica in zal hij voor altijd jong blijven.

Hoezeer we het verdriet voelen, werd zijn levenswarmte na het sterven groter. Voor even, geholpen door de verbinding die Floris bracht. Zo voorzagen de barbiers van Schorem aan de overkant de rouwenden rondom de boom dagenlang van koffie, haalden we bier en wijn bij de Bonaparte en Bar Cult, hielden alle teams van RVV Blijdorp een minuut stilte en speelden met rouwbanden, hangt zijn voetbalshirt met nummer zes ingelijst in de kantine, en dragen nu zo’n tweehonderd mensen een kleurrijke kralenketting, naar de zelfgemaakte die hij altijd droeg. Zijn loyaliteit, vriendelijkheid en optimisme draaien om elkaar heen en creëren nu samen de energie en verbinding die hij bracht. Die hij Rotterdam bracht, als jongen van de stad.

Het ingelijste voetbalshirt van Floris in de kantine van zijn club RVV Blijdorp. Foto privécollectie

Nu het kouder wordt is het goed om te weten dat wanneer de bloemen verregend zijn, de kaarsen nat, het vuurwerk afgestoken, de liedjes gezongen en de gedichten geschreven, zijn warmte er altijd zal zijn – al zal je er soms harder naar moeten zoeken.

Gedenkteken

Als voetballer was hij al meer bezig met zijn medespelers dan met de bal. Als je hem tegenkwam in de kroeg, maakte het niet uit of je hem je halve leven kende of pas een half uur – hij zou de hele avond drankjes voor je bestellen. Zo stonden wij als vriendengroep bijna altijd te proosten met mensen die we pas die avond, via Floris, hadden leren kennen.

Of op het administratiekantoor waar hij werkte, waar hij goed bevriend was met vrouwen van minimaal twee keer zijn leeftijd – die hij ‘mijn meiden’ noemde. Zijn huisgenoot en beste vriend: „Hij was een jongen die elke plek speciaal maakte, elk persoon zich speciaal liet voelen, maar ondertussen zelf de speciaalste was.”

Wat bij het zoeken naar dat speciale zou kunnen helpen, is de wetenschap dat alle gedenktekens in de stad, op al die plekken, datzelfde speciale gevoel herbergen. Dat al die plekken Rotterdam maken, haar vorm en inhoud geven. Dit soort punten geven aan dat er ménsen in deze betonnen jungle wonen. Steden schuilen niet wanneer het regent, staat op er een van de gebouwen in de stad – maar wij wel. Samen.

Zeker in donkere tijden van lockdowns en korte dagen. Bij een tegeltje, een hekje, of een bankje. Bij de boom van Floris, waar we proosten op zijn leven. Op het goede leven.

Floris’ levenshouding zal blijven hangen, zal weerklinken. Want zijn verhaal is te goed en daarom nog lang niet af. In ieder geval zal de gele acaciaboom op de Binnenweg met behulp van de gemeente een permanente gedenkplek worden, met een hekje en een tegeltje. Misschien is het goed om daar bij elkaar te komen, om daar de zoektocht naar dat speciale te beginnen. Als openingszet op een levensgroot schaakbord – zoals we hadden afgesproken.

