Sprintster Femke Kok zet haar zenuwen om in agressie op de 500 meter

Op basis van de eerste rit over 500 meter lijkt het dinsdagnamiddag een uitgemaakte zaak; Femke Kok uit het Friese Nij Beets is op het moment dat het echt moet beter dan haar tegenstanders en heeft een ticket voor haar eerste Winterspelen al op haar 21ste voor het grijpen. In twee dagen tijd heeft ze de teleurstelling van haar zesde plaats op de 1.000 meter enigszins van zich af weten te schudden en staat ze er weer, op de afstand die ze het liefst rijdt, om de simpele reden dat ze van snelheid houdt. Met 37,45 seconden is ze tweetienden sneller dan Jutta Leerdam (37,65), en nog weer wat sneller dan Suzanne Schulting (37,79 seconden), de shorttrackster die ook op de langebaan wil kijken hoe ver ze kan komen.

Maar waar het vier jaar geleden op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) na één poging op de 500 meter meteen duidelijk was wie naar de Spelen mocht, is het wedstrijdformat op de kortste afstand veranderd. Sprinters krijgen op het OKT nu twee kansen en alleen hun snelste tijd telt. Een misslag of twee valse starts zijn niet langer fataal. Vier jaar trainen gaan voortaan niet zomaar meer in rook op. Straks in Beijing moet het overigens wel weer in één keer goed.

Maar twee keer racen betekent ook dat er na de eerste nog weinig duidelijk is. De uitslag is slechts een indicatie. Schaatsers maken kennis met de omstandigheden in de lege hal, ze voelen aan hoe hun geslepen ijzers op topsnelheid op de ijsvloer reageren. Met een goede, eerste race valt er wellicht wat druk van hun schouders af – er staat immers een tijd op het scorebord. In de tweede rit zou er ruimte kunnen ontstaan voor wat ontspanning in de bewegingen. Maar er kan ook twijfel toeslaan.

Zenuwen die verkrampen

Aan de gezichten van de top-drie valt dinsdag weinig af te lezen. Suzanne Schulting verlaat tamelijk vrolijk het middenterrein, terwijl Jutta Leerdam en Femke Kok niet onverdeeld tevreden lijken. In Koks rit maakte tegenstander Michelle de Jong een valse start, waardoor Kok lang achter de startlijn bleef staan uit vrees om gediskwalificeerd te worden. De adrenaline moet door haar aderen gegierd hebben. Al in haar jeugdjaren blokkeerde ze soms als ze moest presteren. En ook na de 1.000 meter zondag klaagde ze over de zenuwen die haar hadden verkrampt. Haar coaches namen haar daarna in bescherming. Ze hoefde niet langs de schrijvende pers te komen, maar ging in plaats daarvan naar huis, uithuilen bij haar ouders in Nij Beets. Enorm balen en zichzelf oprapen, zei ze. Focussen op de dingen die zondag wel goed waren gegaan; haar start en de eerste 600 meter. Die waren het snelst van iedereen.

Zo reisde ze dinsdag met goede moed terug naar Thialf. Haar zenuwen maakten plaats voor een prettig soort agressiviteit. Het voelde eigenlijk wel lekker. Misschien had de teleurstelling van de 1.000 meter haar wel geholpen. Zelden voelde ze zich zo gebrand op een goed resultaat. Het was nu alles of niets. Dat vernauwde haar blik. Falen was geen optie meer.

De eerste rit won ze dus, voor wat het waard was. Er zat rust in haar bewegingen, de klappen die ze maakte op het rechte stuk leken raak. De timing van haar afzet klopte, waarna ze haar lichaamsgewicht naar de andere schaats verplaatste en haar messen opnieuw met een zeldzame efficiëntie in het ijs liet snijden. Ze leek nog net even wat dieper in de schaatshouding te kunnen zitten dan haar concurrenten. Mooi schaatsen gaat vaak ook hard. Dan lijkt de complexe beweging op ijzers van een paar millimeter breed vanzelf te gaan.

In de tweede omloop is Kok als laatst aan de beurt. Ze rijdt tegen Leerdam, die haar in oktober hier in Thialf nog wist te verslaan tijdens het NK Afstanden. Nu rammen ze zij aan zij over het eerste rechte stuk. Kok is kleiner, explosiever over de eerste 100 meter en dus ook sneller. Ze opende pas één keer sneller in Heerenveen. Daarna maakt ze een missertje in de eerste binnenbocht. Dat kost haar tijd en topsnelheid. Leerdam rijdt in lange, krachtige halen op de kruising naar haar toe, en bij het uitkomen van de laatste bocht gaan ze nagenoeg gelijk op. Kok moet Leerdam te allen tijde voor zien te blijven. Alleen de winnares weet zich meteen verzekerd van een ticket naar Beijing. Op de streep houdt Kok tweehonderdsten over op Leerdam; 37,30 om 37,32 seconden. Dat is genoeg. En zo gaat er een droom in vervulling. De 21-jarige Femke Kok gaat naar de Olympische Spelen. Dat is „heel cool”. En „een grote opluchting”.