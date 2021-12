Shell moet zoektocht naar olie voor Zuid-Afrikaanse kust stoppen

Shell moet stoppen met seismisch onderzoek voor de kust van Zuid-Afrika, bedoeld om olievelden te vinden. Dat heeft het Zuid-Afrikaanse hooggerechtshof dinsdag besloten, melden lokale media. De uitspraak is een overwinning voor lokale gemeenschappen en milieuorganisaties die bang zijn voor natuurschade aan de Wild Coast, een kustgebied aan de oostkant van Zuid-Afrika. Zo zouden walvissen mogelijk weggejaagd worden van hun paringsplek door de schokgolven die gepaard gaan met seismisch onderzoek.

De rechter oordeelde dat er een „gigantische hoeveelheid van bewijsmateriaal van experts” is die bewijst dat seismisch onderzoek schade aanricht in het kustgebied, schrijft de Zuid-Afrikaanse krant The Herald. Shell heeft volgens de rechter „geen eigen bewijs aangedragen dat dit bewijs weerspreekt”. Verder vindt de rechter dat Shell lokale gemeenschappen in het kustgebied onvoldoende heeft ingelicht over het onderzoek en de gevolgen ervan. Hun „gebruiken en overtuigingen” zijn door het bedrijf niet gerespecteerd, zoals de Zuid-Afrikaanse grondwet wel verplicht.

Voor zulk seismisch onderzoek worden er schokgolven uitgezonden die weerkaatsen op de bodem van de zee. Op die manier kan bepaald worden of zich in de bodem olievoorraden bevinden. Shell zou per 1 december al beginnen met het onderzoek naar zo’n 6.000 vierkante kilometer oceaanbodem aan de Wild Coast, waarin zee- en natuurreservaten liggen.

Eerdere zaak, aangespannen door milieuorganisaties

In een eerdere zaak over de plannen van Shell die begin deze maand diende, oordeelde een Zuid-Afrikaanse rechter nog dat de zorgen van milieuorganisaties „op zijn best speculatief” waren. Ook vond die rechter dat het onderzoek van Shell een „voelbaar” algemeen belang diende. Nadat de rechter in het voordeel van Shell had besloten, spanden lokale gemeenschappen die in de buurt van het kustgebied leven en vissen een nieuwe zaak aan; daarover oordeelde het hooggerechtshof dinsdag.

Shell laat weten dat het seismisch onderzoek voor nu gepauzeerd is, en dat er naar de uitspraak van de rechter wordt gekeken. Volgens het olieconcern wordt de onderzoeksmethode al meer dan vijftig jaar gebruikt, en ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Ook is Zuid-Afrika volgens Shell te zeer afhankelijk van de import van energie.