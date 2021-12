Seizoen twee van ‘Emily in Paris’ biedt van alles méér

„Fransen hebben geen gevoel voor humor.” Actrice Philippine Leroy-Beaulieu leunt achterover in haar klapstoel en kijkt met een superieur spottend glimlachje richting de vijf bedeesde Europese journalisten op het scherm – precies zoals haar formidabele tv-personage Sylvie Grateau zou doen in de Netflix-serie Emily in Paris.

De vraag was wat ze vond van de kritiek die vorig jaar over het eerste seizoen van Emily werd uitgestort. Franse en Amerikaanse critici stikten zowat in hun ergernis over deze simplistische opeenstapeling van clichés. Kort samengevat: junior marketingmedewerker Emily Cooper wordt vanuit Chicago naar Parijs gedetacheerd en moet daar zien samen te werken met een groepje luie, roddelzieke Franse snobs en hun cliënten uit het seksistische wereldje van mode- en luxemerken.

Terwijl chef Sylvie haar dédain voor de ongenode vreemdeling nauwelijks kan verbergen, blijft Emily de oer-Amerikaanse optimist: tuk op flatteuze selfies en zakelijk succes, maar zonder een greintje culturele kennis. Ze spreekt nog geen tien woorden Frans. Op torenhoge hakken huppelt ze door haar eigen ansichtkaart en behaalt daar nota bene grote pr-successen mee.

Wat een irritant kindvrouwtje. Wat een nare collega’s. Zo zijn wij niet! Aan beide kanten van de oceaan regende het boze en beledigde reacties, de dunne plotlijnen werden geridiculiseerd, het gebrek aan diversiteit van de cast werd beklaagd, maar intussen bleken miljoenen mensen gewoon te kijken: Emily in Paris groeide uit tot een van Netflix’ grootste successen van 2020 en kreeg meerdere Emmy- en Golden Globe-nominaties.

„Ik begreep de kritiek wel”, zegt acteur Lucas Bravo, alias Gabriel, de zwoele chef-kok die ondanks zijn vaste verkering om Emily heen blijft zoemen. „Ik ben zelf Parijzenaar, en als je houdt van de stad in al haar diversiteit is het frustrerend als dat niet correct verbeeld wordt. Maar kritiek is goed, het helpt je om het beter te doen. Darren (bedenker Darren Star, red.) heeft er bij het schrijven van seizoen twee naar geluisterd.”

Van alles méér

„Darrens fantasie kent geen grenzen”, glundert Leroy-Beaulieu, die dankzij haar rollen in Emily en eerder in Dix Pour Cent na decennia Frans film- en tv-werk opeens een wereldpubliek bereikt. Ze geniet er zichtbaar van. Het hoge tempo waarin de streamingdiensten werken, bevalt haar. „Alles moet snel, snél …” Ze knipt met haar vingers. „Dat gevoel van noodzaak kan een interessant soort energie opleveren. Als acteur word je óók verrast als je de laatste scripts in handen krijgt.”

Verrassen doen de nieuwe afleveringen van Emily in Paris zeker – al zal de woede van de criticasters er eerder door gevoed dan door gesust worden. Seizoen twee biedt van alles méér. Meer cultuurclashes: Emily blijft stuntelen met haar Frans en begaat nog steeds de ene na de andere faux pas. Meer uitzinnige outfits: Patricia Field, de New Yorkse styliste die tv-geschiedenis schreef met haar gedurfde aankleding van de vrouwen uit Sex and the City, hult Emily in een reeks high fashion-ontwerpen in alle kleuren van de regenboog.

Meer liefdesperikelen ook: naast haar haperende flirt met Gabriel duikt Alfie in Emily’s taalklasje op, een cynische Britse bankier met een broodnuchtere kijk op het expat-leven. Over de hele linie krijgen de bijrollen meer ruimte, en dat is veruit de slimste ingreep van schrijver en producent Darren Star. Star bedenkt al sinds de jaren 90 licht provocerende ensemble-series: Beverly Hills 90210, Melrose Place en Sex and the City. Emily in Paris lijkt nu eenzelfde kant op te gaan: Emily’s vriendinnen Mindy en Camille, collega’s Luc en Julien en niet te vergeten chef Sylvie krijgen allemaal eigen verhaallijnen, en curieus genoeg zijn ze vaak gemakkelijker om van te houden dan van de hoofdpersoon.

Lily Collins als Emily in Emily in Paris. Foto Carole Bethuel/ Netflix

Cartoonesk

Voor Emily-vertolkster Lily Collins, ook als producent bij de serie betrokken, is dit bij lange na niet haar beste rol. Emily’s teksten zijn vooral reactief, haar gezichtsuitdrukkingen en vaste kreetjes een beetje cartoonesk. Wie wil zien waartoe Collins in staat is, kan beter To the Bone bekijken, een anorexia-drama waarvoor ze uit eigen ervaringen kon putten – ze deed er verslag van in Unfiltered (2017), een memoir waarin ook haar afwezige, alcoholverslaafde vader figureerde (Genesis-drummer Phil Collins).

Collins is onmiskenbaar een ster, met 24,6 miljoen Instagram-volgers en een snel groeiende lijst filmtitels op haar naam. Uiterlijk wordt ze vaak met Audrey Hepburn vergeleken, ze prijkt op modecovers en geldt als een stijlicoon. Als vaandeldraagster van Emily in Paris kan ze niet anders dan haar personage verdedigen – ook tijdens deze online persconferentie.

„Emily is emotioneel, ze is kwetsbaar, ze durft om hulp te vragen, ze is gek op haar werk, gek op haar vrienden …” En heeft ze ook slechte eigenschappen? „Ehm, goh, dat weet ik niet precies.”

Alle vrouwen in de serie zijn professioneel capabel, maar ook romantisch. Dat vind ik geweldig Lily Collins actrice

„Emily’s eeuwige optimisme kan voor mensen irritant zijn”, grijpt collega Ashley Park (Mindy) in. „Niet iedereen leeft voor z’n werk zoals zij. Maar wat Mindy nog het meeste aan Emily irriteert, is dat ze niet echt voor zichzelf opkomt. In je volwassenwording als vrouw is het cruciaal om uit te vogelen wat jóú gelukkig maakt en je eigen pad te volgen.”

Hoe maatschappelijk relevant is de serie? Collins: „Tijdens de pandemie hebben veel van ons moeten leren om producten en informatie online aan de man te brengen, en daar blinkt Emily in uit. Alle vrouwen in de serie zijn professioneel capabel, maar ook romantisch. Dat vind ik geweldig. Maar we hopen vooral wat lichtheid en positiviteit te bieden in deze zware periode.” Park: „De show is een mix van aspiratie en escapisme, van reizen, schoonheid, plezier. Een vijf uur lange ontsnapping met je vrienden uit het eerste seizoen.”

Dramaserie Emily in Paris 2 Van: Darren Star. Met: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo. Netflix, 10 afl. ●●●●●