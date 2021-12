Russische rechter verbiedt prominente mensenrechtenorganisatie Memorial

De Russische mensenrechtenorganisatie Memorial moet worden opgeheven. Dat heeft het Hooggerechtshof in het land dinsdag bepaald, meldt het Russische persbureau RIA. Memorial is de oudste mensenrechtenorganisatie van Rusland. Buiten de rechtbank verzamelden zich volgens persbureaus tientallen aanhangers van de belangenclub, ondanks een demonstratieverbod en vriestemperaturen. Daarbij werden drie betogers opgepakt.

De Russische rechter heeft Memorial veroordeeld voor een „ernstige schending van de wet op buitenlandse agenten”. De afdelingen in Moskou en Sint Petersburg werden eerder op een lijst van buitenlandse agenten geplaatst. De organisatie zelf beschouwt de vervolging als een „politiek besluit”. Ook veroordeelde de rechtbank Memorial vanwege het steunen van „extremisme en terrorisme”, omdat de organisatie een lijst bijhoudt van politieke gevangenen. Een ander belangrijk punt voor de rechters was Memorials uitgebreide documentatie van staatsrepressie uit de Sovjet-tijd.

Eind jaren tachtig richtte een groep Sovjet-dissidenten, onder wie de natuurkundige en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov, de belangenclub op. Memorial ligt al langer onder vuur bij Russische autoriteiten vanwege de omvangrijke documentatie uit de wreedheden van de Russische geschiedenis. De Russische president Vladimir Poetin ageert tegen de associatie tussen Rusland en staatssterreur.

Arrestaties

De afgelopen maanden werden in Rusland vaker ngo’s, opposanten en journalisten vervolgd. Zo heeft Rusland dinsdag nog twee bondgenoten van de prominente Kremlin-criticus Aleksej Navalny opgepakt, stelt een sympathiserende activist. Volgens hem dreigt voor de arrestanten een levenslange gevangenisstraf. De afgelopen maanden hebben de Russische autoriteiten vaker opgetreden tegen gelijkgestemden van Navalny. Die oppositieleider zit 2,5 jaar vast vanwege een vermeende schending van een voorwaardelijke vrijlating.

Ook heeft een Russische rechtbank maandag de celstraf voor historicus Joeri Dmitrijev met twee jaar verlengd tot vijftien jaar. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontdekking van de massagraven uit het bewind van Jozef Stalin. Hij is veroordeeld voor het maken en bezitten van kinderporno. Zijn advocaat stelt echter dat Dmitrijevs onderzoek naar Stalin de oorzaak is van zijn strafproces.

Blogger

Daarnaast werd maandag bekend dat de Russische blogger Jegor Prosvirnin is overleden. Vermoedelijk is hij vanaf de vijfde verdieping van zijn appartement in Moskou naar beneden gevallen, zo melden lokale media. Prosvirnin werd zonder kleren op straat aangetroffen en stierf voordat de ambulance arriveerde. De buren zouden hem hebben horen schreeuwen en vloeken voor zijn fatale val. Ook zou hij voordat hij zelf viel een mes en gasfles naar beneden hebben gegooid.

Prosvirnin was voor een Russische annexatie van de Krim. Hij was de oprichter van twee nationalistische weblogs. De blogger typeerde zichzelf als „overtuigd Russische nationalist”. Hij pleitte ervoor dat Rusland militair intervenieerde in Wit-Rusland, Kazachstan en Oekraïne. Tegelijkertijd had Prosvirnin felle kritiek op de Russische president Vladimir Poetin en voorspelde hij een burgeroorlog in Rusland.

Het is niet bekend hoe Prosvirnin precies is gestorven. Het komt vaker voor dat Kremlin-critici in het nieuws komen doordat ze uit een raam zouden zijn gevallen. Op die manier stierf ook onderzoeksjournalist Maksim Borodin drie jaar geleden. Twee dagen eerder had hij melding gemaakt van verdachte figuren rond zijn woning.

Iemand vermoorden met een duw uit een raam is volgens nabestaanden van dissidenten een in Rusland toegepaste manier om politieke tegenstanders en journalisten het zwijgen op te leggen. De ngo Committee to Protect Journalists meldt dat de afgelopen jaren tientallen journalisten zijn omgekomen, van wie een aanzienlijk aantal op mysterieuze wijze.