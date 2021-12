Peter Jackson laat het vreugdevuur vlammen

Peter Jacksons The Lord of the Rings-trilogie gaat over de eindstrijd tussen licht en duisternis. In het kort samengevat dan, want er komen een hoop mensen, elven, dwergen, tovenaars, orks en natuurlijk een viertal dappere hobbits bij kijken. Maar wat de filmserie zo geschikt maakt voor de donkere decembermaand zijn de metaforen in de films over de wedergeboorte van het licht.

Na zo’n tien uur Lord of the Rings-marathon – van de ‘extended versies’ wel te verstaan, want die bekijken we hier in huis elk jaar rond de kerstdagen – is er nog maar weinig nodig om de tranen te laten vloeien. Van pure uitputting natuurlijk, een hele werkdag film kijken is op zich al een veldslag. En van bewondering om Peter Jacksons filmische genie en visie.

Zeven vuurbakens worden aangestoken op de toppen van de imposante Witte Bergen in het slotdeel The Return of the King. Dat begint in Minas Tirith, de hoofdstad van Gondor, als hobbit Pippin de stijle rots aan het uiteinde van de stad heeft beklommen. Tovenaar Gandalf en hij onsteken het eerste vuurbaken, zodat de ver weg gelegerde ruiters van Rohan te hulp zullen komen.

De vlammen ontbranden. Gandalf mompelt voor de zekerheid nog even een klein toverspreukje. En dan begint een triomfantelijk cinematografisch ballet van bergtoppen en helikoptershots. De camera danst en duikt, van dicht op de aarde naar ver boven de wolken, schiet als een roofvogel van dichtbij naar veraf, de muziek van Howard Shore zwelt aan, eerst nog met mineurtonen, maar toch al jubelend, het lijken geen zeven maar wel zeventig vreugdevuren die daar vlammen. ‘Over the top’. Groots. Maar het gaat dan ook om grootse emoties.