Ook D66-minister Ingrid van Engelshoven keert niet terug in nieuw kabinet

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) bevestigt in het AD niet terug te keren in een nieuw kabinet.

„Het ministerschap zie ik als een kroon op mijn werk voor de partij”, zegt ze in een interview met de krant. „Superinteressant en heel eervol om te doen. Maar je moet het ook los kunnen laten. Ik wil ruimte bieden aan nieuw bloed.”

De 55-jarige Van Engelshoven was voordat ze in 2017 aantrad in het kabinet Rutte-III onder meer zes jaar partijvoorzitter van D66, wethouder in Den Haag en kortstondig Kamerlid. Ze heeft naar eigen zeggen nog geen nieuwe baan, maar wil wel „maatschappelijke doelen” gaan dienen.

Van Engelshoven lag gedurende haar ministerschap regelmatig onder vuur van de onderwijs- en cultuursector. Vooral aan het begin van de coronacrisis werd haar verweten dat ze te weinig deed voor de cultuursector. Ze zegt tegen het AD vorig jaar al aan partijleider Sigrid Kaag en tweede man Rob Jetten te hebben aangegeven niet door te willen.

De D66-minister is de zoveelste in een rij van bewindslieden die zeggen geen plaats te nemen in een nieuw kabinet. Zo zal er op premier Mark Rutte na geen enkele VVD-minister die in 2017 op het bordes stond terugkeren en maakten minister Arie Slob en staatssecretaris Paul Blokhuis van de ChristenUnie vorige week bekend iets anders te gaan doen.