Nog één jointje, dan komt het wel goed

Wonder Boys (2000) van regisseur Curtis Hanson is een perfecte film ter bevordering van de feestvreugde in december. De film speelt zich voor een belangrijk deel af in de sneeuw. De hoofdpersonen verkeren vrijwel voortdurend onder de invloed van alcohol en cannabis. Ook passend: Wonder Boys lijkt weliswaar te gaan over disfunctionele en uit elkaar vallende families, maar blijkt uiteindelijk toch gewoon zo’n warme ode aan familie te zijn waar Hollywood een patent op heeft.

Wat wel uitzonderlijk is voor een Hollywood-film: Wonder Boys zit niet zo vast in het mechaniek van een plot. De film meandert, lijkt zelfs en beetje stuurloos. Dat is uiteraard precies het punt: Wonder Boys draait om het onvermogen van de hoofdpersoon, schrijver Grady Tripp, om enige sturing en richting te geven aan zijn leven.

Michael Douglas speelt Tripp, die literatuur doceert aan een kleine universiteit en zeven jaar geleden een succesroman heeft afgeleverd. De opvolger laat nog steeds op zich wachten – Grady lijdt niet zozeer aan writer’s block, maar aan writer’s diarrhea: hij werkt aan een manuscript van meer dan duizend bladzijden waar kop noch staart aan zit. Ook hier: gebrek aan structuur.

Zijn redacteur Terry Crabtree (Robbert Downey Jr.) hijgt stevig in zijn nek, want diens eigen baan staat op de tocht als hij niet met een nieuw succesvol boek komt. Terry houdt zich in de tussentijd onledig met onoorbare voorstellen aan de meest getalenteerde student in Grady’s schrijfklas, de excentrieke James (Tobey Maguire). Decaan Sara (Frances McDormand) blijkt zwanger te zijn van Grady, hoewel ze getrouwd is met zijn baas bij de vakgroep Engels, Walter. Grady heeft de ene na de andere joint ook echt wel nodig, om niet volledig zijn hoofd te verliezen.

Douglas speelt een type dat hem buitengewoon goed ligt – de rol is niet ver verwijderd van zijn innemende acteerdocent Sandy Kominsky in The Kominsky Method. Het scenario van Steve Kloves, gebaseerd op een roman van Michael Chabon, is zo effectief dat Kloves er een lucratieve baan aan overhield als de vaste scenarist van de Harry Potter-films. Bob Dylan leverde een gloednieuwe song voor de film: het fraaie, Oscar-winnende ‘Things Have Changed’. Hanson was daar zo gecoiffeerd mee, dat hij Wonder Boys zowel liet beginnen als eindigen met Dylans lied. Geef hem eens ongelijk.