Nieuwe roman van Michel Houellebecq gelekt op internet

De nieuwe roman van Michel Houellebecq, een van de meest gelezen en meest vertaalde Franse auteurs, circuleerde twee weken voor verschijnen al in een digitale piratenuitgave. Dat heeft Le Monde deze week gemeld.

Het gaat om de 736 pagina’s tellende roman Anéantir (‘Vernietigen’), die op 7 januari verschijnt bij uitgeverij Flammarion. De eerste oplage van 300.000 exemplaren verschijnt op verzoek van de auteur in een gebonden editie met een wit, ongeïllustreerd omslag.

Volgens een Franse blogger gespecialiseerd in elektronische boeken was een pdf-versie van Anéantir al 8.000 keer gedownload. Zijn bericht, waarin hij aankondigde de eerste pagina’s online te zetten, werd gelezen door de zaakwaarnemer van Houellebecq. Die nam contact op met uitgeverij Flammarion. Volgens het Franse persbureau AFP liet de uitgeverij weten dat de piratenuitgave geen pdf maar een scan van de roman is. De juridische dienst van de uitgeverij zou er volgens AFP „alles aan doen om het lek te sluiten”.

Het is eerder gebeurd dat een piratenuitgave van een roman van Houellebecq opduikt. Ook van Soumission (2015) circuleerden een maand voor verschijnen al illegale digitale kopieën.

Houellebecq (een pseudoniem van de 65-jarige Michel Thomas) is een literaire provocateur. Vanaf zijn eerste roman, Extension du domaine de la lutte (‘De wereld als markt en strijd’, 1994), waarin hij de consumptiemaatschappij op de korrel nam, staat ieder nieuw boek van Houellebecq garant voor controverse. Het in 2015 verschenen Soumission (‘Onderworpen’) schetste een toekomstig Frankrijk dat overgenomen wordt door de islam.

Waar Anéantir over gaat is nog onduidelijk. Journalisten kregen eerder deze maand al een exemplaar van Anéantir. Ze moesten een embargocontract tekenen dat hen verbiedt om vóór 30 december over het boek te publiceren. De uitgeverij heeft geen synopsis van het boek beschikbaar gesteld.