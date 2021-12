Nieuw op streaming week 52: Anxious People, Cobra Kai, Death to 2021 en The Book of Boba Fett

Anxious People

Deze Zweedse miniserie gaat over een bankovervaller die acht mensen gegijzeld houdt tijdens een open huis. Als de politie komt, is de gijzelnemer vertrokken. Wat is er gebeurd? De gegijzelden spreken elkaar na afloop flink tegen. Maker Camilla Ahlgren schreef eerder mee aan The Bridge. Netflix, 6 afleveringen.

Cobra Kai

Tragikomische serie die zich afspeelt in de wereld van The Karate Kid. Cobra Kai speelt zich dertig jaar na de film af en draait om de rivaliteit tussen Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en Johnny Lawrence (William Zabka), personages die we kennen uit de het origineel. In het vierde seizoen moeten ze noodgedwongen samenwerken. Netflix, 10 afleveringen.

Death to 2021

Netflix komt wederom met een satirische special over het afgelopen jaar. In Death to 2021 vertellen fictieve personages over allerlei nieuwsgebeurtenissen. Netflix, 60 minuten.

The Book of Boba Fett

Na het grote succes van de Star Wars-serie The Mandalorian is er nu een serie over de avonturen van de legendarische premiejager Boba Fett. Samen met huurling Fennec Shand keert hij terug naar de zandvlaktes van de planeet Tatooine. Disney+, 7 afleveringen (wekelijks).