NAVO kwam bijna 300 keer in actie om Russische militaire vliegtuigen te onderscheppen

Vliegtuigen van de NAVO zijn in 2021 in totaal 290 keer opgestegen om een Russisch militair toestel te onderscheppen dat te dicht in de buurt kwam van een lidstaat. Het vaakst gebeurde dat in de Baltische regio (Estland, Letland en Litouwen). Dat heeft de NAVO dinsdag bekendgemaakt volgens verschillende persbureaus. De meeste acties waren gericht op het identificeren en wegleiden van Russische toestellen. Dat gebeurde volgens de NAVO „zonder incidenten”.

„Zeer weinig onderschepte vliegtuigen kwamen het geallieerde luchtruim binnen”, aldus het militaire bondgenootschap. Het aantal interventies door NAVO-landen is gedaald ten opzichte van vorig jaar, toen 350 keer een toestel opsteeg in reactie op mogelijke Russische dreiging. Er zijn afspraken gemaakt tussen het westerse bondgenootschap en Rusland; de militaire toestellen mogen niet te dicht in de buurt van het luchtruim van een lidstaat komen. Nederland en België bewaken het luchtruim boven de Benelux.

In totaal staan zestig toestellen in Europa 24 uur per dag paraat om in te grijpen bij onaangekondigde militaire acties of om te anticiperen op commerciële vluchten die het contact met luchtverkeersleiders verliezen. Dat gebeurde dit jaar zo’n tachtig keer.

Spanningen

De spanningen tussen NAVO-landen en Rusland zijn de afgelopen tijd toegenomen vanwege de Russische militaire aanwezigheid aan de grens met Oekraïne. Onlangs leek een kort gepubliceerd vonnis van een rechtbank in Rostov de militaire inzet van de Russen in het door separatisten gecontroleerde gebied in Oekraïne te bevestigen. Het Kremlin zelf heeft dat zelf altijd ontkend, maar een rechter stelde dat elke twee weken voedselpakketten werden gestuurd naar het grensgebied voor in totaal 26.000 militairen.

De president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, vindt dat Europese landen Rusland moeten straffen met economische sancties. Eerder dreigden G7-landen met „ongekende” economische gevolgen voor de Russen als het land intervenieert in Oekraïne. De G7-landen veroordeelden de „agressieve” aanpak van Rusland in het grensgebied met Oekraïne.