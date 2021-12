Mensenrechtenorganisatie Memorial verboden

De Russische mensenrechtenorganisatie International Memorial moet worden opgeheven. Dat heeft het Hooggerechtshof in het land dinsdag bepaald. Memorial is de oudste mensenrechtenorganisatie van Rusland.

Volgens het hof heeft Memorial zich schuldig gemaakt aan „ernstige schending van de wet op buitenlandse agenten”. De afdelingen in Moskou en Sint-Petersburg werden eerder op een lijst van buitenlandse agenten geplaatst omdat zij geld ontvingen uit het buitenland. Memorial werd sindsdien verplicht in haar communicatie telkens de woorden „buitenlandse agent” te vermelden. Omdat medewerkers dit zouden hebben geweigerd, vormde de mensenrechtenorganisatie een nationaal gevaar, aldus het hof.

Tegen een zusterorganisatie van Memorial, het zogenoemde Memorial Mensenrechtencentrum, dient deze woensdag een aparte rechtszaak. Die instelling houdt zich bezig met hedendaagse repressie en steunt politieke gevangenen en wordt vervolgd voor het „rechtvaardiging van terrorisme en extremisme”.

Hoger beroep

Belangrijker dan het overtreden van de buitenlandse agent-wet lijkt het eigenlijke werk van Memorial: het documenteren van de terreur in de Sovjet-periode. Hierdoor ontstaat volgens het Openbaar Ministerie een „te negatief beeld van de Sovjet-Unie”. De oprichters van Memorial, onder anderen natuurkundige Andrej Sacharov, wilden eind jaren tachtig het traumatische verleden verwerken door de miljoenen slachtoffers in de strafkampen te erkennen. Om die reden wordt de organisatie wel aangeduid als „het geheugen van de natie” of „Ruslands geweten”.

Onder president Poetin is kritiek op Sovjet-leider Stalin echter steeds moeilijker geworden. De zwarte bladzijden uit de Russische geschiedenis worden gewist en de overwinning op nazi-Duitsland wordt centraal gesteld.

Aanklager Aleksej Zjafjarov zei dinsdag in de rechtszaal dat Memorial de Sovjet-Unie ten onrechte afschildert als een terroristische staat. „Waarom zouden wij, nakomelingen van de overwinnaars, de rechtvaardiging moeten zien van verraders van hun vaderland en hun nazi-handlangers? Misschien omdat iemand daarvoor betaalt.” Volgens Zjafjarov is Memorial een geopolitiek wapen, gebruikt door buitenlandse regeringen, om Russen te beroven van hun trots op de prestaties van de Sovjet-Unie. Tegenover die staatsdoctrine staat de steunbetuiging van journalist en Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov, die eerder schreef: „Terwijl onze machthebbers proberen ons verleden te verfraaien, doet Memorial alles om onze toekomst beter te maken, om te voorkomen dat dat gruwelijke verleden dat het land heeft vermalen zich zal herhalen.”

Het opheffen van Memorial wordt alom gezien als een politieke ingreep die het laatste restje civil society in Rusland uitschakelt. Het is symbolisch voor een jaar waarin de repressie sterk is toegenomen, en elke vorm van kritiek werd uitgebannen.

