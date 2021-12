Kunsthandelaar Buunk is bestraft door tuchtcollege

Frank Buunk, directeur van kunsthandel Simonis & Buunk in Ede, is bestraft door het tuchtcollege van de branche-organisatie voor taxateurs, de Federatie TMV. De kunsthandelaar kreeg een voorwaardelijke schorsing van drie maanden met een proeftijd van een jaar opgelegd wegens onprofessioneel, de beroepsgroep in diskrediet brengend gedrag. Dat blijkt uit de uitspraak van het tuchtcollege, die vrijdag aan betrokkenen is verstuurd.

Deze tuchtrechtzaak gaat over een kwestie die uitvoerig in het nieuws kwam. Eerst in het SBS-programma Undercover, en later in NRC.

Een kunstliefhebber, de sportjournalist Herbert Dijkstra, diende ruim een jaar geleden bij TMV een klacht in over Buunk. Dijkstra had ontdekt dat Simonis & Buunk bij een veilingsite had geboden op een kostbaar schilderij van Jan Altink, daags nadat Dijkstra bij de kunsthandel een taxatieverzoek voor het schilderij had ingediend.

Buunk beantwoordde het betaalde taxatieverzoek zonder Dijkstra over zijn tegenstrijdige belang in te lichten. De bedragen die Buunk aan Dijkstra doorgaf lagen ver onder de marktwaarde van de Altink en ook ver onder het bod dat de kunsthandel zelf had uitgebracht.

Geschonden afspraken

Het tuchtcollege verklaarde de klacht gegrond. Door tegelijkertijd als taxateur en koper op te treden schond Buunk volgens de uitspraak „fundamentele beginselen omtrent professioneel gedrag, integriteit, objectiviteit, onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, transparantie en vertrouwelijkheid”. Naast de schorsing moet hij ook een bijdrage betalen in de gemaakte kosten van het tuchtcollege, een bedrag van 2.500 euro.

Met hulp van advocaten verzette Buunk zich lange tijd fel tegen tuchtrechtrechtspraak. In maart stelde hij de leden van het tuchtcollege van TMV „persoonlijke aansprakelijkstellingen” in het vooruitzicht als ze negatief over hem zouden oordelen. De vijf tuchtrechters legden die waarschuwingen van Buunk uit als „pogingen om door middel van intimidatie en morele chantage de procesgang te verstoren” en traden af. Een nieuw tuchtcollege behandelde de klachten alsnog.

Met zijn verzet, zei Buunk in NRC, hoopt hij te voorkomen dat tuchtrechtuitspraken een rol konden spelen in de rechtszaal. De kunsthandelaar slaagde in zijn opzet. Want begin december won hij, zonder dat oordelen van tuchtrechters een rol speelden, een door hem aangespannen rechtszaak tegen de verkoper van de Altink.

Hoger beroep

De verkoper had een koopovereenkomst met Buunk genegeerd toen hij van Dijkstra hoorde over de dubbelrol van de kunsthandelaar. De rechtbank vond echter niet bewezen dat Buunk zich daarmee aan bedrog schuldig maakte en verplichtte de verkoper tot het betalen van een schadevergoeding aan Buunk wegens gederfde inkomsten van 47.600 euro. De verkoper heeft hoger beroep aangetekend.

De advocaat van Dijkstra, Willem van der Meer de Walcheren, zegt blij te zijn dat met de uitspraak van het tuchtcollege „het gedrag van Buunk aan de kaak is gesteld”. De advocaat van Buunk, Dick Roesink, laat weten dat hij de uitspraak „nog aan het bestuderen is”.

Begin volgend jaar zal ook het tuchtcollege van de vereniging van handelaren in oude kunst, de KVHOK, klachten tegen Buunk beoordelen. De opgelegde schorsing door TMV heeft vooral symbolische betekenis. Recent zegde Buunk na 37 jaar zijn lidmaatschap van de branche-organisatie op.