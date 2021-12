Op derde kerstdag staarde ik uit het raam en zag een man zo’n schattig keeshondje uitlaten. Het was nog een jonkie en het kwispelde zo hard dat je op een gegeven moment haast vreesde dat de staart zou loslaten. Het diertje snuffelde aan alles. De man begon het mee te sleuren. Toen het gesnuffel aanhield, gaf de man het hondje een trap. Het keesje jankte en ze verdwenen om de hoek.

De rest van de dag bleef dit voorval oplaaien, wat waarschijnlijk ook kwam omdat ik onlangs een topfokker sprak die me vertelde dat hondjes zijn gemaakt om van mensen te houden.

„Natuurlijk zit er af en toe een nurks exemplaar tussen”, zei hij, „maar na millennia domesticatie geloven de meesten van hen dat de mens het hoogtepunt van de schepping is.”

Zijn uitspraak deed me denken aan de roman De wand van Marlen Haushofer, waarin de naamloze hoofdpersoon zich er soms zelfs voor schaamt dat haar gezelschap haar hond Luchs zo gelukkig maakt. „Misschien”, peinst ze, „heeft de mens zijn grootheidswaan wel aan de hond te danken. Zelfs ik verbeeldde me soms dat ik wel iets bijzonders moest hebben als Luchs bijna buiten zichzelf was van vreugde wanneer hij me zag.”

Soms vraag ik me af wat de honden van ons zouden vinden als ze doorkregen hoe beperkt we eigenlijk zijn. Een hondensnoet kan aan elk plasje ruiken wie hem wanneer en vooral waarom heeft gedaan, voor hem is het een appje, veiligheidsrestrictie en contactadvertentie in één. Hun gehoor is zo scherp dat de mens haast doof lijkt. Onze zintuigen zijn vergeleken met die van hen stomp, amper voldoende om ons in leven te houden. Duizenden jaren hebben we die van de viervoeters gebruikt als verlengstukken van ons lichaam. En al die tijd bleven wij hun raison d’être.

Misschien hebben de honden ons in de loop der tijden al onze tekortkomingen wel vergeven, omdat ze nou eenmaal toffe gasten zijn, en omdat je zo’n stockholmsyndroom er op een gegeven moment toch niet meer uitgefokt krijgt. Maar de rest van de dag moest ik aan het geschopte keesje denken. Aan labradors vastgebonden aan bomen. Aan de asielen die uitpuilen van honden die na het opheffen van de vorige lockdown en de avondklok opeens niet meer nodig waren om de tijd te doden of om ’s avonds nog even de deur uit te kunnen. Vergeef ons, dacht ik. De mens is niet gebouwd op onvoorwaardelijke liefde. We weten gewoon niet wat we met haar aanmoeten wanneer ze op ons af komt gestormd, kwispelend als een malle met grote vochtige ogen, smekend om te worden gekoesterd en samen naar buiten te gaan, de grote gestoorde wereld in.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.