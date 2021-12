Hoe ga je er als kind mee om dat je vader volksheld Peter R. de Vries was?

Even schrikken is het, vroeg in de documentaire Staand verder leven: Na de moord op Peter R. de Vries. RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst betreedt de studio waar tot en met juli het dagelijkse showbizzprogramma RTL Boulevard rechtstreeks werd uitgezonden. Van het kleurrijke decor met het Leidseplein in Amsterdam op de achtergrond blijkt een aantal maanden na de dodelijke aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries niks over: we zien alleen nog beton en wat losse kabels. Van der Vorst praat hier met programmamaker Ewout Genemans over de impact die de moord op De Vries had op de mensen die met hem werkten, onder wie Van der Vorst zelf.

Omdat de Boulevardtrein vanuit een andere studio, op een veilige locatie, alweer een tijdje doordendert, vergeet je soms hoe kort geleden de wereld ook voor de presentatoren en makers van dat programma volledig op zijn kop stond. Zij vertellen over hun ervaringen, net als de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). Pratend over De Vries krijgen beide bestuurders het zelfs even te kwaad, wat maar weer aangeeft hoe vers de wond nog is.

Het zijn echter de kinderen van De Vries die zorgen voor kippenvel. Genemans kon zoon Royce en dochter Kelly de afgelopen maanden meerdere malen interviewen, soms samen en soms los van elkaar. Met veel liefde vertellen ze over hun vader. Het gaat over zijn doorzettingsvermogen, de manier waarop hij vocht voor de nabestaanden in moordzaken. Meerdere malen wordt bevestigd dat De Vries ook zijn rol als vader vol overgave vervulde en dat de liefde voor zijn kinderen onvoorwaardelijk was.

Grote schoenen

Bewonderenswaardig eerlijk vertelt Kelly over de grote schoenen die ze als kinderen al dan niet moeten vullen. De Vries groeide, in de woorden van Peter van der Vorst, tijdens zijn leven al uit tot een volksheld. Hoe ga je daar als kind mee om? En hoe zit het met de eigen veiligheid? Over de gevaren van zijn vak was de misdaadverslaggever altijd open. „Als je naam op een kogel staat, dan komt ’ie aan”, zei hij ooit tegen zijn dochter.

Kelly zegt dat ze niet bang is voor haar eigen veiligheid zolang er geen signalen zijn dat er een dreiging is. „Ik vind het spannender voor mijn broer”, zegt ze. Royce werkt in de advocatuur en staat volgens haar meer ‘in de picture’. Hij hoeft niet zo eigenzinnig te zijn als zijn vader, legt ze uit. Hij moet onthouden dat hij een vrouw en een kind heeft en dat hij voor hen moet kiezen. „We zijn mijn vader niet.”

Toch voelt ze vooral bewondering voor haar broer, die nu ook de familie van Nicky Verstappen bijstaat. En in angst leven willen ze allebei niet. On bended knee is no way to be free, dat weten we allemaal.

Voor de kinderen kun je na het kijken naar Staand verder leven enkel respect en waardering opbrengen. Het is wel te hopen dat er op een later moment nog een definitief portret over het leven en werk van Peter R. de Vries wordt gemaakt, want volledig voelt deze documentaire niet. Dat kan ook niet, zo kort na de moord. Wat wel al anders had gekund is de keuze om op bepaalde momenten (piano-)muziek te gebruiken om de emoties verder op te wekken. In dit geval niet nodig en zelfs hinderlijk.

Aan het einde van documentaire worden de kinderen gevolgd tijdens de eerste zittingsdag van het proces tegen de verdachten van de moord op hun vader. Het valt de twee op hoe klein de verdachten eigenlijk zijn. Royce: „Als het een vuistgevecht was geweest, dan had mijn vader binnen twee tellen gewonnen.” Kelly: „Hij had ze kunnen omblazen. Pfiew.”

Thijs Schrik vervangt deze week Arjen Fortuin