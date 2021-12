Grotere kloof tussen laag- en hoogopgeleide jongeren door corona

De baankansen van hoog- en laagopgeleide jongeren zijn verder uit elkaar gegroeid sinds de uitbraak van de coronapandemie. Jongeren die de arbeidsmarkt betreden, vinden nu gemiddeld iets sneller een baan dan in 2019. Maar dat komt vooral door de toegenomen kansen voor afgestudeerde academici en hbo’ers. Lageropgeleide jongeren vinden juist moeilijker werk.

Dat concluderen SEO Economisch Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut in een dinsdag verschenen rapport. De instituten bekeken de gegevens van alle 470.000 jongeren van 18 tot 30 jaar die dit jaar de arbeidsmarkt betraden, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die vergeleken zij met jonge starters uit 2019 en 2020.

Lees ook: Coronasteun hervat, weg dynamiek op de arbeidsmarkt

De kans om binnen negen maanden na afronden van je opleiding een substantiële baan te hebben, groeide het sterkst voor jongeren met een universitair bachelordiploma (+8 procentpunt), gevolgd door jongeren met een wo-master en hbo-bachelor (beide +2 procentpunt). Voor het onderzoeksbureau is sprake van een substantiële baan als iemand minimaal drie dagen werk heeft, al dan niet bij meer werkgevers.

Praktijkonderwijs

Het meeste nadeel ondervonden jongeren die praktijkonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs hadden afgerond. Hun baankans nam met 2 procentpunt af. Voor mbo’ers daalde de baankans minder, met gemiddeld nog geen vol procentpunt. „Jongeren die al minder kansen hadden op de arbeidsmarkt zijn er nog verder op achteruitgegaan”, concludeert SEO-directeur Bas ter Weel.

Zelfs hbo’ers en wo’ers die een opleiding volgden in een coronagevoelige sector, zagen hun baankans sterk toenemen. Zo steeg de baankans voor iemand met een diploma van de hogere hotelschool (hbo) met 3 procentpunt. Voor mbo’ers met een horecaopleiding (op niveau 2 en 3) nam die juist af, met 1 tot 6 procentpunt. Voor hogergeschoolden zou het gemakkelijker kunnen zijn in een andere sector te gaan werken dan waarvoor ze zijn opgeleid, opperen de onderzoekers.

Het rapport is onderdeel van een langlopend onderzoek naar de gevolgen van corona voor jonge werkenden. Een jaar geleden constateerden SEO en het Verwey-Jonger Instituut al dat de ongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleide jongeren was gegroeid in de eerste coronamaanden, tot juni 2020.

Lees ook: Jongeren hard geraakt door coronacrisis