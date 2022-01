Graag juist méér verdichting in Rotterdam

In zijn opinie-artikel (Verstik de stad niet in steen!, 4/12) verwijt Henk Licher de Omgevingsvisie De Veranderstad een „verouderd stuk, afkomstig uit een voorbij tijdperk van meer hoger en dichter” te zijn. Mede met een beroep op de aankomende klimaatramp verwerpt hij de verdichtingsstrategie voor de grote stad, en is hij vóór verdergaande suburbanisatie. Hiermee pleit hij nu juist voor een strategie uit voorbije tijden.

Immers: stadsontwikkeling was tot recent synoniem met suburbanisatie en perifere verstedelijking, met de Vinex-wijken als voorlopig ‘hoogtepunt’. Weilanden volbouwen, dat was het recept om de vraag naar woningbouw te voldoen. In meerdere varianten is in de na-oorlogse periode op dit thema gevarieerd. Satellietsteden, gebundelde deconcentratie en dus Vinex. Telkens weer was de uitkomst een enorm toegenomen ruimtebeslag van het stedelijk gebied, en een onbeheersbare automobiliteit.

Ook nu roepen sommigen opnieuw dat verstedelijking in de polder het antwoord zou zijn op de woningvraag en de klimaatproblemen. Niets is echter minder waar. Als we de suggestie van Licher zouden volgen voor Rotterdam, zou dat als consequentie hebben dat er aan de randen van de agglomeratie uitgebreide buitenwijken bijkomen. In de praktijk zou het betekenen, dat Rotterdam via de Zuidplaspolder wordt vastgebouwd aan Gouda, via de Hoeksche Waard aan Dordrecht en via het nog overgebleven tussengebied aan Zoetermeer.

Gevolg: enorme arealen aan rijtjeswoningen. En uiteraard alles met de auto, want tegen dergelijk lage dichtheden kun je geen goed OV exploiteren. En al helemaal niet een door Licher voorgestelde magneetzweeftrein. Die overigens enkel bestaansrecht heeft als punt-tot-puntvervoer zonder tussenstops; reden waardoor dit systeem wereldwijd slechts op een handvol plaatsen wordt ingezet als vervoermiddel van luchthavens naar binnensteden. Voor ontsluiting van buitenstedelijke woongebieden is deze techniek volstrekt ongeschikt.

Het recept van Licher leidt tot een replica van Los Angeles. Een stedelijk veld waarin ook de sociale segregatie verder zal toenemen: de middenklasse zal verhuizen naar de periferie, en in de oude binnensteden ontstaan enclaves van ouderen, studenten, kansarmen en superrijken. Gettovorming is onvermijdelijk.

Kortom, zo moet het niet. Als we, met het oog op de klimaatcrisis, de verstedelijking in goede banen willen leiden en willen verduurzamen, dan is juist verdergaande verdichting nodig. Niet alleen om de buitengebieden groen te houden, maar ook om bijvoorbeeld de mobiliteitstransitie mogelijk te maken. Willen we een daadwerkelijk alternatief voor het individuele autoverkeer mogelijk maken, dan is een dicht metronetwerk in het grootstedelijk gebied van Rotterdam de enige remedie.

En dat vraagt om draagvlak, om dichtheid. Niet minder, maar méér. Ik hoop dan ook dat het bestuur en de raad van Rotterdam – evenals de andere betrokken opdrachtgevende bestuurslagen – zullen kiezen voor de tunnel-met-metro-variant als uitkomst van de lopende verkenning naar een nieuwe oeververbinding. Het plan voor een nieuwe metrolijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein zou een robuuste dragerstructuur zijn voor binnenstedelijke verdichting, en vormt de aanzet voor de broodnodige uitbreiding van het Rotterdamse metronet.

De Omgevingsvisie is niet ‘van gisteren’, maar breekt juist met het rampzalige verstedelijkings- en mobiliteitsbeleid van de afgelopen 75 jaar. Ik ben dan ook blij dat de raad inmiddels heeft ingestemd met dit beleidsdocument en juist ‘meer, hoger, dichter’ tot haar leidraad maakt. In het belang van het klimaat en de toekomstige generaties.

Jaap van der Want is stedenbouwkundige

