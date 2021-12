Fred & Ginger: ultieme gelukzaligheid

Precies dertig jaar geleden zag ik mijn eerste musical met het gouden duo Fred Astaire en Ginger Rogers, Top Hat (Mark Sandrich, 1935). Ik wist niet wat mij overkwam. Ik genoot van de antagonistische dynamiek tussen Fred & Ginger, laafde mij aan de beurtelings gracieuze en energieke dansnummers en voelde mij na afloop heel goed: er was een gelukzalig gevoel over mij gekomen.

Voor mij zijn Fred & Ginger het ultieme gelukshormoon. Dat komt ook door de prachtige muziek die Irving Berlin speciaal voor Top Hat schreef, al zijn composities werden ‘standards’, de ene iets meer dan de andere.

Van de negen musicals die Fred & Ginger samen maakten voor filmstudio RKO is Top Hat de beste. En waar hedendaagse musicals volgepropt zitten met veel te veel zang en dans beperkt Top Hat zich tot vijf zang- en dansnummers. Die zijn ook allemaal verschillend: Astaire heeft een solo (‘No Strings’), een tapdansnummer (de titelsong ‘Top Hat’), het duo introduceert in de climax een nieuwe dans (‘The Piccolino’), maar het allermooist zijn de romantische duetten. In het ene vinden ze elkaar voor het eerst, als ze schuilen voor het onweer. Het resulteert in een sierlijke choreografie waarin ze elkaar uitdagen: ‘Isn’t This A Lovely Day To Be Caught in the Rain’. In de ultieme romantische dans ‘Cheek to Cheek’ vinden ze elkaar opnieuw. Dat leidt tot een muzikaal hoogtepunt met een tamelijk evidente erotische lading. Gingers gelukzalige glimlach na afloop bevestigt die veelbesproken lezing. Top Hat is sowieso een vrij stoutmoedige film. De film draait om een persoonsverwisseling: Ginger denkt per abuis dat Fred getrouwd is, waarna het haar hogelijk verbaast dat Freds ‘vrouw’ – eigenlijk de vrouw van een collega – hun romance aanmoedigt. Diezelfde vrouw vindt het ook prima dat haar man en Fred door omstandigheden samen in de bruidssuite overnachten: „Go ahead, boys.”