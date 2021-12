Elon Musk trapt ook in de ruimte op veler tenen

De ruimte mag oneindig groot zijn, op honderden kilometers boven de aarde wordt het dringen. Nu naast overheden ook bedrijven zich toenemend op ruimte-activiteiten toeleggen, groeit het risico op ongelukken. Maandag werd bekend dat het bemande Chinese ruimtestation Tiangong (Hemels Paleis) dit jaar twee keer van koers heeft moeten veranderen omdat astronauten aan boord vreesden dat ze op een satelliet van de Amerikaanse techmiljardair en Tesla-oprichter Elon Musk zouden botsen. China heeft hierover een formele melding gedaan bij het VN-bureau voor Ruimtezaken (Unoosa).

De op 390 kilometer hoogte gelegen Tiangong vreesde in beide gevallen voor close encounters met satellieten van Starlink. Dit is Musks netwerk van satellieten die de wereld tot in de meest desolate uithoeken van breedbandinternet moeten voorzien. Musk lanceerde hiervoor al 1.900 satellieten; dit aantal moet de komende jaren oplopen tot in totaal 12.000. De rijkste man ter wereld is in rap tempo de nabije ruimte aan het innemen.

China meldde de twee ontwijkingsmanoeuvres – op 1 juli en op 21 oktober – begin deze maand bij de VN. Zulke bijsturingen zijn heel normaal; er melding van doen is ongebruikelijker. China noemt Musks satellieten een „fenomeen dat een gevaar vormde voor het leven of de gezondheid van de astronauten”.

Terwijl het ruimtestation in zijn bekende baan cirkelde, was daar op 1 juli ineens satelliet Starlink-1095, aldus China, die eerder steeds op 555 kilometer hoogte vloog. Van satelliet nummer twee, de Starlink-2305, was het in oktober zelfs ondoenlijk om de baan te bepalen, zo grillig zou die bewogen hebben. Musk en zijn bedrijf SpaceX hadden dinsdagavond nog niet op de aantijgingen gereageerd.

Mega-constellaties

„Nu particuliere bedrijven mega-constellaties in lage en middelhoge banen om de aarde lanceren, wordt dit deel van de ruimte een soort dansvloer”, zegt Gunjan Sharma, een Amerikaanse advocaat gespecialiseerd in internationaal publiekrecht en geschilbeslechting. „Als er te veel dansers zijn, neemt het risico toe dat iemand op je tenen gaat staan”, zegt hij telefonisch vanuit Engeland, waar hij werkt. „Er is het risico van potentiële botsingen, maar ook het probleem van radiosignalen die met elkaar kunnen interfereren.”

China baseert zijn klacht op het Ruimteverdrag uit 1969 dat voluit het ‘Verdrag inzake de beginselen waaraan de activiteiten van Staten zijn onderworpen bij het onderzoek en gebruik van de kosmische ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamenen’ heet. Hierin staat onder meer dat de „ruimte moet worden beschouwd als een provincie voor de gehele mensheid”. China citeert uit de verdragsartikelen V en VI, waarmee Beijing indirect ook naar zijn grote tegenspeler op het wereldtoneel wijst. Musk, die zowel de Amerikaanse als de Canadese en Zuid-Afrikaanse nationaliteit heeft, ontplooit zijn commerciële ruimtevaart namelijk vanuit de VS. En Artikel VI stelt staten verantwoordelijk voor alle activiteit in de ruimte, óók van particuliere instellingen.

Advocaat Sharma publiceerde recent artikelen in NRC en The Times waarin hij opriep tot nieuwe ruimteregels: de huidige stammen nog uit de tijd van de Koude Oorlog. Hij wijst erop dat China in zijn melding niet verwijst naar de ‘Overeenkomst inzake de internationale aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ruimtevoorwerpen’. Onder die conventie uit 1972 zijn lancerende landen verantwoordelijk voor ‘schade’ in de ruimte door hun ‘schuld’, maar beide termen zijn vaag gedefinieerd. „Strekt schade zich ook uit naar kosten die worden gemaakt bij koerscorrecties en door radiostoringen, of betreft het alleen fysieke schade?”

Deskundigen, overheden en concurrenten wijzen de laatste tijd veelvuldig op het gebrek aan regels, nu Musk zijn satellieten met ruim honderd stuks per maand de ruimte in brengt. „Er is één persoon die de helft van het aantal actieve satellieten in de wereld bezit. Dat is nogal verbazingwekkend. In feite bepaalt hij de regels”, zei Josef Aschbacher, directeur van het Europese Ruimteagentschap (ESA) deze maand in de zakenkrant Financial Times.

Het gebied van de ruimte binnen 2.000 kilometer van het aardoppervlak. Een visualisatie van alle geregistreerde voorwerpen in een lage baan om de aarde. Foto NASA ODPO

Close encounters

Momenteel cirkelen er circa 30.000 actieve en afgedankte satellieten en stukken ruimtepuin (groter dan 10 cm) rond de aarde en de komende jaren zal dit aantal verveelvoudigen. Het risico op botsingen neemt daarmee toe. Wekelijks vinden er al zo’n 1.600 close encounters plaats, ‘ontmoetingen’ tussen twee ruimtevoertuigen op minder dan een kilometer afstand. En nu al is bij de helft hiervan een Starlink-satelliet betrokken, berekende hoogleraar ruimtevaarttechnologie Hugh Lewis van de Universiteit van Southampton. Dit aandeel zal toenemen tot 90 procent als Musks bedrijf al zijn geplande satellieten gelanceerd heeft, zei Lewis dit jaar tegen ruimtevaartnieuwssite Space.com.

Op de Chinese microblogsite Weibo kreeg Musk maandag kritiek. Een gebruiker noemde Starlink „gewoon een berg ruimtepuin”, een ander noemde het „Amerikaanse oorlogsvoering in de ruimte”, tekende persbureau Reuters op. Musk lag eerder dit jaar ook onder vuur in China, onder meer na een ludieke protestactie op de autobeurs van Shanghai door een Tesla-rijder die zich beklaagde over gebrekkige klantenservice.

Musk kan zich niet al te veel Chinese woede permitteren: in het derde kwartaal verkocht Tesla in China voor ruim 3 miljard dollar aan auto’s, ruim 20 procent van de wereldwijde Tesla-omzet.

Dinsdag riep ook het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de VS op om zich verantwoordelijk te gedragen in de ruimte. Dit voorjaar waren de rollen nog omgekeerd. Toen sprak de Amerikaanse Defensieminister Lloyd Austin er schande van dat China brokstukken van zijn Lange Mars-5b-raket ongecontroleerd op aarde liet neerstorten. Dagenlang was het afwachten waar de inslag zou zijn. Uiteindelijk stortte het puin in zee, ten westen van de Malediven. „Het is duidelijk dat China geen verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van zijn ruimtepuin”, zei Austin.

Vorige maand nog moest het Internationale Ruimtestation (ISS) bovendien uitwijken voor een stukje puin dat al veertien jaar in de ruimte zweeft. Het betrof een van de ruim 3.500 brokstukjes die zijn overgebleven van de Chinese weersatelliet Fengyun-IC, toen China die in 2007 zelf vernietigde met een raket.

