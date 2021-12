Eindejaarsspecial: hoe ontstond de fraude van het jaar?

In de laatste aflevering van 2021 reconstrueren we de fraude van het jaar: notaris Frank Oranje bleek jarenlang miljoenen euro’s van klanten te hebben gestolen. Hij was niet zomaar een notaris, maar het gezicht van het gerenommeerde kantoor Pels Rijcken, de landsadvocaat. Hoe kon dit gebeuren? Wat voor rol speelde de kantoorcultuur van Pels Rijcken? En wie had dit moeten zien?