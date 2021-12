Ik loop, in mijn witte laboratoriumjas, een driepersoons kamer binnen. Bij één van de patiënten moet ik even bloed afnemen. „Goedemorgen”, roep ik. Ik word meteen verwelkomd door een patiënte van zeker 80 jaar. „Zuster, wilt u mijn gebit even aangeven?” vraagt ze. Ik loop naar haar toe en hoop dat ik haar niet hoef te helpen. Assisteren bij het plaatsen van een kunstgebit ligt mij namelijk niet zo. Ik overhandig haar het bakje met de gebitsprothese. Ze pakt het aan, maakt het open en neemt een slokje van het vocht waar het gebit in ligt te weken. „Zo”, zegt ze, „Ik had zo’n dorst, kind, en ze geven me hier niks te drinken.”

