Oppositiepoliticus Aleksej Navalny, die zeer kritisch is over het Kremlin en de Russische president Poetin, werd zondag 17 januari direct na aankomst in Moskou gearresteerd. Een rechtbank veroordeeld hem vervolgens tot dertig dagen cel. Navalny verbleef sinds augustus in Duitsland, herstellende van een moordpoging met het zenuwgas novitsjok. Volgens de Russische aanklagers zou hij zijn meldplicht hebben geschonden, die hij in een eerdere fraudezaak kreeg opgelegd. Zijn voorwaardelijke celstraf van 2,5 jaar werd in februari omgezet. Navanly verblijft sindsdien in een strafkamp.

Foto Alexander Nemenov / AFP