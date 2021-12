Digitalisering is een fulltime portefeuille in het kabinet waard

Mark Rutte, Hugo de Jonge, Diederik Gommers en Jaap van Dissel die samen bijna levensecht ‘I’m dreaming of a white Christmas’ zingen. Dit filmpje dat rond de feestdagen via social media rondging, een handig in elkaar geknutselde deep fake-video, zal bij menigeen een glimlach teweeg hebben gebracht, niet in de laatste plaats vanwege de falset waarmee het alter ego van De Jonge de tweede stem inzet.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Maar je kunt er evengoed de rillingen van krijgen, want het laat zien hoever de techniek is gevorderd om mensen digitaal op het verkeerde been te zetten. Die technologie kan ook met kwade bedoelingen worden aangewend, om nepnieuws te verspreiden, iemand in een kwaad daglicht te stellen of te chanteren. Er is geen wet die deep fakes verbiedt en er bestaat nog geen software om ze te herkennen. Dat betekent dat mensen zélf op hun qui-vive moeten zijn of ze niet in het ootje worden genomen.

Die argwanende houding is sowieso aan te bevelen in de digitale wereld. Criminelen lichten mensen op via phishing-linkjes, appjes van zogenaamde familieleden in nood die om geld bedelen en virussen die computerbestanden gijzelen. Maar zelfs wie oplettend is kan digitaal in de problemen komen. Overheden en bedrijven berokkenen mensen schade door slordig met privacygevoelige gegevens om te springen; het aantal datalekken stijgt. En in de Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst wezen algoritmen onschuldige burgers aan als fraudeurs. Het verwoestte levens.

De digitalisering van de wereld is door corona versneld. Internet en sociale media hebben ontegenzeggelijk ook veel positieve kanten. Tijdens een lockdown kunnen mensen thuis doorwerken, kerstcadeautjes bestellen, contact houden met vrienden en familie. Het onderwijs hoeft niet volledig stil te liggen. Afspraken voor vaccinatie en testen kunnen digitaal gepland worden. Het valt niet voor te stellen hoe deze coronatijd eruit zou zien zonder dat alles.

Maar adviesorganen van de overheid maken zich terecht zorgen over het gebrek aan grip van de overheid op de digitalisering. Het Rathenau Instituut constateert in een onderzoek naar online wangedrag dat internet voor burgers een onveilige omgeving is geworden, waar de autoriteiten bijna onzichtbaar zijn. De WRR schrijft in een onrustbarend rapport over de alomtegenwoordigheid van Artificiële Intelligentie dat Nederland niet is voorbereid op de gevolgen daarvan voor de samenleving. En de OVV stelt in een rapport over de kwetsbaarheid van software dat de Nederlandse aanpak van digitale veiligheid „snel en fundamenteel” moet veranderen om te voorkomen dat de maatschappij ontwricht raakt door cyberaanvallen.

In het coalitieakkoord wordt erkend dat de „huidige digitale revolutie” niet alleen „geweldige kansen voor onze samenleving en economie” biedt, maar ook zorgt voor een „digitale kloof en groeiende ongelijkheid”. „Ook onze veiligheid, rechtsstaat, democratie, mensen- en grondrechten en concurrentievermogen staan onder druk.” Rutte IV wil onder meer „digibetisme” aanpakken, investeren in bestrijding van cybercriminaliteit en een ‘algoritmetoezichthouder’ aanstellen.

Inmiddels is duidelijk dat er een bewindspersoon komt voor digitalisering. Dat is een vooruitgang. Maar de nieuwe staatssecretaris moet ook Koninkrijksrelaties doen. De digitalisering van de samenleving doordringt inmiddels het leven van elke burger, in vele vormen. Als het kabinet dat werkelijk een belangrijk thema vindt, zou dat een fulltime bewindspersoon rechtvaardigen.