De nieuwe generatie koopt kunst via ‘luxe Amazons’

Als één gebeurtenis het kunstmarktjaar 2021 samenvat is het de veiling van Love is in the Bin (2018). Dat is het kunstwerk van de Britse straat- en guerrillakunstenaar Banksy, dat drie jaar geleden in de veilingzaal geboren werd toen Girl with a Balloon, een van Banksy’s bekendste sjabloonwerken, na het vallen van de veilinghamer, tot verbazing van de aanwezigen, voor driekwart vernietigd werd door een in de lijst verborgen papierversnipperaar.

De koper, die 1,2 miljoen euro betaalde, liet het snipperkunstwerk op 14 oktober veilen, opnieuw bij Sotheby’s in Londen. Dat resulteerde in een spectaculaire winst: Liefde zit in de prullenbak verwisselde voor omgerekend 22 miljoen euro van eigenaar, een recordbedrag voor een Banksy.

De kunstnieuwsbrief The Canvas onthulde dat de koper van het stuntkunstwerk een beginnende Aziatische verzamelaar is, iemand die nog nooit in een galerie een aankoop deed. Hij of zij voldeed de rekening van het veilinghuis met cryptovaluta.

2021 was een jaar waarin een nieuwe generatie kunstkopers, vooral dus uit Azië, en digitale techniek de kunstmarkt op haar kop zetten. Een jaar waarin de afstand tussen de markt en de gevestigde kunstwereld groter dan ooit leek. Een jaar waarin fanatiek geboden werd op jonge hedendaagse kunstenaars die (nog) niet tot het establishment behoren. Een jaar waarin voor het eerst digitale kunst werd geveild. Een jaar waarin de grote veilinghuizen met technologische vernieuwingen succesvol reageerden op de gevolgen van de pandemie en pre-Covid omzetcijfers boekten.

De vraag naar luxe goederen, vooral in de categorie tussen een ton en 5 miljoen, is geëxplodeerd Jean Paul Engelen veilinghuis Phillips

Televisiestudio’s

Neem marktleider Sotheby’s. Dat realiseerde een recordomzet van 7,3 miljard dollar (6,5 miljard euro). Een omzetverbetering van 71 procent vergeleken met vorig jaar, toen veel live evenementen door gezondheidsmaatregelen geannuleerd moesten worden.

Door de digitale vernieuwingen konden kunstkopers eenvoudiger aan veilingen deelnemen. Veilingzalen veranderden in televisiestudio’s, om deelname op afstand aan veilingen met kekke live-streams aantrekkelijker te maken. Er kwamen meer online only-veilingen en apps waarmee klanten veilig met hun telefoon kunnen bieden. De innovaties spraken jonge kunstkopers aan. Nog nooit trokken de grote veilinghuizen zoveel nieuwe en jonge klanten als dit jaar.

Met hun wereldwijde netwerken en financiële slagkracht konden de grote veilinghuizen zo doen wat organisatoren van kunstbeurzen en handelaren veel minder konden: hun verkoopplatforms aanpassen aan de gevolgen van de pandemie. Minder live veilingen mogelijk? De veilinghuizen investeerden in hun internetplatform. Komen de nieuwe kunstkopers uit Azië? Christie’s, Sotheby’s staken geld in Aziatische vestigingen en samenwerkingen met Chinese veilinghuizen.

Nummer 1 in de top 10 duurste geveilde kunst 2021 (103,4 mln dollar): Pablo Picasso (1881-1973) Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse), 1932 (Christie’s, New York, 13/5) Nummer 2 in de top 10 duurste geveilde kunst 2021 (93,1 mln dollar): Jean Michel Basquiat (1960-1988): In This Case, 1983 (Christie’s, New York, 11/5) Nummer 3 in de top 10 duurste geveilde kunst 2021 (92,2 mln dollar): Sandro Botticelli (1445-1510): Portret van een jonge man die een medaillon vasthoudt circa 1485 (Sotheby’s, New York, 29/1)

New York is nog altijd het centrum van de kunstmarkt, maar belangrijke kunst van Basquiat en andere westerse coryfeeën die in Azië in de smaak valt wordt nu ook regelmatig in Hongkong geveild.

De veilinghuizen reageerden alert op de digitale revolutie in de kunstwereld en gingen eigendomsbewijzen van digitale kunstwerken aanbieden, zogenoemde non-fungible tokens, NFT’s. Christie’s deed dat het meest succesvol. In maart verkocht het voor 69,3 miljoen dollar Everydays: the First 5000 Days, een digitale collage van de Amerikaanse kunstenaar Beeple (echte naam Michael Winkelmann). In totaal veilde Christie’s dit jaar honderd NFT’s voor in totaal 150 miljoen dollar. Dat is 8 procent van de omzet in hedendaagse kunst van het veilinghuis.

Klein bier vergeleken met de verkoop van juwelen, horloges, handtassen en wijn, samen de categorie Luxury. Alleen bij Christie’s ging in dat segment dit jaar al bijna een miljard dollar om, 153 procent méér vergeleken met vorig jaar.

Bij de concurrenten tekende zich een vergelijkbaar patroon af. Phillips, het internationaal opererende Britse veilinghuis, behaalde voor het eerst een omzet met tien cijfers: 1,2 miljard dollar. Hoe populair luxegoederen waren blijkt uit de zes horloge-veilingen die Phillips in Genève, Hongkong en New York organiseerde. Daarmee scoorde het een optimaal resultaat: een white glove year, veilingjargon voor ‘alles verkocht’. Onder de honderden geveilde dure horloges zat ook een Patek Philippe-klokje van 6,5 miljoen euro.

Jean Paul Engelen, de Nederlandse deputy chairman van Phillips, zegt vanuit New York dat aan de bovenkant van de kunstmarkt sprake is van prijsinflatie. „Een Big Mac kost nog altijd 3,99 dollar. Een Patek Philippe daarentegen kost opeens het dubbele. De vraag naar luxe goederen, vooral in de categorie tussen een ton en 5 miljoen, is geëxplodeerd.”

Gevraagd naar de oorzaak citeert Engelen een bijna honderd jaar oude uitspraak van de schrijver F. Scott Fitzgerald: The rich get richer the poor get… children. „Dat geldt ook voor deze tijd. Door de pandemie en door de gestegen aandelenbeurzen is in sommige kringen enorm veel geld beschikbaar. En dat wordt gespendeerd.”

Veilinghuizen zijn door de pandemie internetplatforms geworden, zegt Engelen: „Luxe Amazons waar je zowel handtassen, wijn als Monets kunt kopen.”

Nummer 4 in de top 10 duurste geveilde kunst 2021 (82,5 mln dollar): Mark Rothko (1903-1970) No. 7, 1951 (Sotheby’s, New York, 15/11) Nummer 5 in de top 10 duurste geveilde kunst 2021 (78,4 mln dollar): Alberto Giacometti (1901-1966) Le Nez, 1947 (Sotheby’s, New York, 15/11) Nummer 6 in de top 10 duurste geveilde kunst 2021 (71,3 mln dollar): Vincent van Gogh (1853-1890) Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès, 1889 (Christie’s, New York, 11/11)

Picasso en Basquiat

Sommige dingen bleven in 2021 bij het oude. Picasso en Basquiat waren ook dit jaar de kunstenaars die voor de grootste veilingvolumes zorgden. Maar in de hoogste regionen van de omzetlijst staan ook namen van kunstenaars die nog nooit een expositie in een gevestigd museum hadden. Naast de digitale kunstenaars Beeple, Larva Labs en Pak, ook kunstmarkfenomenen als de Japanse Ayako Rokkaku en de Brit Mr.Doodle. De opmars van niet-witte kunstenaars en in Afrika geboren kunstenaars zette dit jaar eveneens door.

De grote winnaar op de kunstmarkt van volgend jaar zou weleens Patrick Dahi kunnen worden, de eigenaar van Sotheby’s. Onder leiding van de in Marokko geboren Fransman groeide het van oorsprong Britse veilinghuis voor het tweede jaar op rij uit tot marktleider. Onder meer door de eerste veiling in november van de kunstcollectie van het New Yorkse miljardairsechtpaar Macklowe. Opbrengst: 594 miljoen euro.

Toen Drahi Sotheby’s twee jaar geleden voor 3,7 miljard dollar kocht haalde hij het van de New Yorkse beurs, sneed fors in de kosten en investeerde in vernieuwingen. Het Amerikaanse persbureau Bloomberg meldde half december dat Drahi voor volgend jaar een nieuwe beursgang overweegt. Amerikaanse media speculeren al hoeveel geld de Franse miljardair daarmee zou kunnen verdienen.

Top 10 veilingen

1. 103,4 miljoen dollar Pablo Picasso (1881-1973) Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse), 1932 (Christie’s, New York, 13 mei 2021) 2. 93,1 mln Jean Michel Basquiat (1960-1988): In This Case, 1983 (Christie’s, NY, 11 mei) 3. 92,2 mln Sandro Botticelli (1445-1510): Portret van een jonge man die een medaillon vasthoudt circa 1485 (Sotheby’s, NY, 29 jan.) 4. 82,5 mln Mark Rothko (1903-1970) No. 7, 1951 (Sotheby’s, NY, 15 nov.) 5. 78,4 mln Alberto Giacometti (1901-1966) Le Nez, 1947 (Sotheby’s, NY, 15 nov. 6. 71,3 mln Vincent van Gogh (1853-1890) Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès, 1889 (Christie’s, NY, 11 nov.) 7. 70,4 mln Claude Monet (1840-1926) Le Bassin aux nymphéas, 1919 (Sotheby’s, NY, 12 mei) 8. 69,3 mln Beeple (1981), Everydays: The First 5000 Days, 2021 (Christie’s Online, 11 maart) 9. 61,2 mln Jackson Pollock (1912-1956) Number 17, 1951 (Sotheby’s, NY, 15 nov.) 10. 58,9 mln Cy Twombly (1928-2011) Untitled, 2006 (Sotheby’s, NY, 15 nov.)

Nummer 7 in de top 10 duurste geveilde kunst 2021 (70,4 mln dollar):Claude Monet (1840-1926) Le Bassin aux nymphéas, 1919 (Sotheby’s, New York, 12/5) Nummer 8 in de top 10 duurste geveilde kunst 2021 (69,3 mln dollar): Beeple (1981), Everydays: The First 5000 Days, 2021 (Christie’s Online, 11/3) Nummer 9 in de top 10 duurste geveilde kunst 2021 (61,2 mln dollar): Jackson Pollock (1912-1956) Number 17, 1951 (Sotheby’s, New York, 15/11) Nummer 10 in de top 10 duurste geveilde kunst 2021 (58,9 mln dollar): Cy Twombly (1928-2011) Untitled, 2006 (Sotheby’s, New York, 15/11)