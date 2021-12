De meeste beertjes deugen

De meeste mensen deugen. De paar zware jongens die niet deugen, hebben gewoon een aai over de bol nodig. Die zonnige visie delen kinderfilms met Rutger Bregman. Dat maakt zulke films ook zo saai. Behalve Paddington 2 dan. Die smelt het kilste hart.

Paddington, sinds 1958 een Brits icoon, is een minderjarige asielzoeker. Zijn tante Lucy uit Peru zet het beertje met zijn rode hoedje en blauwe houtje-touwtjejas als verstekeling op een boot; een gelukszoekertje met een koffertje vol marmelade. In Londen wordt hij liefdevol opgenomen in het gezin Brown.

De speelfilm Paddington deed het goed in 2014. Maar het vervolg uit 2017 is beter. Paddington gaat als ramenlapper aan de slag om geld te verdienen: hij wil tante Lucy een antiek pop-up-boek van Londen cadeau doen. De zaken nemen een grimmige wending als hij ten onrechte tien jaar achter de tralies verdwijnt wegens diefstal van dat boek.

De film staat bol van schattigheid en inventieve uitklapboek-animatie. Maar de Victoriaanse gevangenis doet het hem. Paddington irriteert de gedetineerden door hun streepjespakken per ongeluk roze te wassen. Als hij ook kok Nuckles tot razernij drijft, de schrik van de bajes, lijken zijn dagen geteld. Maar proeft Nuckles eenmaal zijn marmelade dan slaat hij subiet aan het kokkerellen en weet zich voor het eerst in zijn leven gewaardeerd: men smult van zijn marmelade-sandwiches. „Wat is dat rare, tintelende gevoel in mijn buik”, gromt Nuckles. „Dat heet trots”, zegt Paddington. „Hmm. Ik haat het.”

Maar niet heus: in Nuckles’ keuken is het voortaan elke dag scones en apple crumble. Beertje Paddington inspireert de gevangenis tot high tea, bloembakken, zang, dans en borduren. Een bajes vol zoete kinderen; zelfs Ridouan Taghi zou hier cupcakes gaan bakken. Toch? Wie het goede in de mens zoekt, vindt het, weet Paddington. En ik geloof dat, althans, als ik net Paddington 2 heb gezien.