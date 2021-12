De daling van de coronacijfers is vermoedelijk bijna ten einde

Na een snelle opmars is de Omikronvariant inmiddels dominant in Nederland. De bemettelijkere virusvariant veroorzaakt nu dus meer dan de helft van de nieuwe corona-infecties. Omikron zal onvermijdelijk tot meer besmettingen leiden, en daarom ook tot meer ziekenhuisopnames, denkt het RIVM.

De coronacijfers die het RIVM dinsdag presenteerde waren vooralsnog positief: het aantal positieve tests daalde met 11 procent vergeleken met een week eerder, het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde met 26 procent en het aantal nieuwe IC-opnames met precies een kwart. Minder mensen stierven aan Covid-19 dan de week ervoor, de GGD’s testten minder én een kleiner aandeel van die tests was positief.

Maar de dalingen vlakken af: het aantal positieve tests nam een week eerder – vergeleken met de week dáárvoor - nog met 19 procent af, het aantal opgenomen coronapatiënten met 33 procent. Het aantal positieve tests daalde in alle leeftijdsgroepen, maar steeg afgelopen week onder de 18- tot 29-jarigen. En hoewel het totaal aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen verder afnam, werden dinsdag wel meer mensen met Covid-19 opgenomen dan het weekgemiddelde: 207 in een etmaal, van wie 32 op de intensive care.

De huidige daling wordt volgens het RIVM veroorzaakt door het maatregelenpakket van eind november: de avondsluiting. Het effect van de harde lockdown van 19 december zal volgens het RIVM begin januari in de cijfers duidelijk worden.

Amsterdam loopt voor

Amsterdam lijkt wat de opmars van Omikron betreft enkele dagen vooruit te lopen op de rest van het land. De Amsterdamse GGD doet extra onderzoek naar virusvarianten en zag dat Omikron al op 21 december 60 procent van de besmettingen veroorzaakte. In andere labs werd de variant op 21 december in ongeveer een op de vijf steekproeven aangetroffen.

Juist in Amsterdam detecteerde het RIVM afgelopen week de meeste besmettingen per hoofd van de bevolking. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland testten 627 per 100.000 inwoners positief op het coronavirus. Dat is beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde, dat op 481 positieve tests per 100.000 inwoners lag.

Het Outbreak Management Team verwacht dat rond de jaarwisseling een einde komt aan de huidige daling en het aantal ziekenhuisopnames „als gevolg van de snellere verspreiding van de Omikronvariant” zal stijgen, aldus een OMT-advies vorige week.

Reguliere vaccinaties beschermen volgens het RIVM „beduidend minder goed” tegen een besmetting met de nieuwe variant. De harde lockdown moet tijd kopen om meer mensen in de gelegenheid te stellen om een boosterprik te halen, die de bescherming tegen een infectie met Omikron verhoogt. Afgelopen week werden volgens het ministerie van Volksgezondheid bijna 1,2 miljoen boosterprikken toegediend. Eind januari moet de hele volwassen bevolking geboosterd zijn.

Uit de laatste berekening van de vaccinatie-effectiviteit van het RIVM blijkt dat de bescherming „onveranderd hoog is” tegen een ziekenhuisopname door Covid-19. De studie zegt echter weinig over de bescherming van de vaccins tegen de nieuwe variant, waarschuwen de onderzoekers. „Bij de ziekenhuisopnames tot en met 21 december is het onwaarschijnlijk dat de Omikronvariant een rol van betekenis had.”