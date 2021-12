De 13 miljoen inwoners van Xi’an bestellen hun eten nu online

Of ze kwaad is? „Natuurlijk”, zegt de 25-jarige Liu over de telefoon vanuit Xi’an. „We hebben nauwelijks meer geld op de meter staan voor onze elektra, en we verwarmen ons huis ook elektrisch. Straks zitten we in de kou”, zegt Liu. Vanwege haar kritische uitlatingen wil ze niet met haar volledige naam in de krant.

Het vriest een graad of zeven in de stad in het noordwesten van China, dus zonder verwarming zitten is geen prettig vooruitzicht. „Met mijn vriend woon ik een oude wijk, ik kan geen elektra bijkopen op internet, dat moet nog gewoon in een fysiek kantoortje hier om de hoek”, zegt ze. „Maar ik mag nu de deur niet uit om daarheen te gaan. Hoe moet ik dan zorgen dat de verwarming blijft branden?”

Net als de 13 miljoen andere inwoners van de stad zit Liu sinds 23 december in lockdown, want Xi’an kampt met een voor China ongekend grote uitbraak van het coronavirus. Dinsdag kwamen er weer 175 nieuwe gevallen bij, maandag waren dat er 162. Op 28 december ging het volgens de Chinese overheid in totaal om 810 gevallen in Xi’an. Dinsdag werden ook de honderdduizenden inwoners van de stad Yan’an, zo’n 300 kilometer van Xi’an, bevolen binnen te blijven vanwege het oplopende aantal besmettingen daar; winkels en bedrijven sloten hun deuren.

Naar Europese standaarden lijkt het aantal besmettingen laag, maar voor China is het genoeg om Xi’An van de buitenwereld af te sluiten en in sommige wijken de bewoners zelfs compleet op te sluiten in hun woningen. Eerst mocht nog elke twee dagen één persoon uit elk huishouden boodschappen gaan halen, maar dat mag sinds maandag ook niet meer.

Voedselvoorziening onder druk

„Om de dag komt er wel iemand aan de deur om een coronatest af te nemen”, vertelt Liu die in zo’n zone onder extra streng regime woont. Maar eten wordt er nauwelijks bezorgd, omdat winkels met bevoorradingsproblemen kampen en koeriers aan steeds meer restricties gebonden zijn. „We kunnen online bestellen, maar daar is de hele tijd zo’n beetje alles uitverkocht”, zegt ze. „Je moet voortdurend achter je scherm of op je mobieltje zitten om iets te pakken te krijgen.” Eergisteren was haar dat eindelijk gelukt. Alleen: de bestelling werd niet geleverd. „Bleek dat die winkel al een paar dagen terug was gesloten.”

Zhao, een consultant van 24 die ook zijn volledige naam niet durft te geven, is niet zo kwaad als Liu. Hij heeft begrip voor de strenge maatregelen. „Natuurlijk zijn die nodig. Ik ben net als iedereen heel bang voor corona”, zegt hij. Maar ook hij maakt zich zorgen over de voedselvoorziening. „Het lukt inderdaad niet goed meer om nog iets op internet te bestellen.” Hij vindt het nu allemaal nog net te verdragen, maar hoopt dat hij rond Chinees Nieuwjaar, dat op 1 februari valt, naar zijn familie in Centraal-China kan.

Het is voor het eerst sinds de corona-uitbraak in Wuhan eind 2019 dat een grote Chinese stad vrijwel volledig van de buitenwereld wordt afgesloten. Er rijden nauwelijks nog treinen en alle vluchten zijn afgelast. Alles om te zorgen dat de Delta- en de Omikronvariant in China niet endemisch worden, zoals vrijwel overal elders in de wereld het geval lijkt te worden. Nog altijd is het Chinese beleid erop gericht corona volledig buiten de deur te houden via strenge grenscontroles en hard ingrijpen bij elke uitbraak. Alleen lijken de aantallen in Xi’an nu te hoog om nog de contacten van alle besmette personen te kunnen natrekken en besmette personen te isoleren.

De uitbraak in Xi’an is terug te voeren op een quarantainehotel waarin luchtvaartpassagiers uit Pakistan waren opgenomen, maar niet alle gevallen hebben een aantoonbare link met dat hotel. Dat wijst erop dat de ziekte zich al breder verspreid heeft onder de bevolking. De Omikronvariant is in Xi’an overigens nog niet gevonden.

Desinfecteren en testen

Viroloog Jin Dong-Yan, hoogleraar aan de Universiteit van Hongkong, zei eerder deze week in de Hongkongse krant de South China Morning Post dat het traceren van contacten „ver, ver achterloopt” op de overdracht in Xi’an. Dat kan de extreme maatregelen en het voortdurend testen van de hele bevolking verklaren.

De overheid is overgegaan tot het grootschalig desinfecteren van metro’s en straten en universiteiten, maar ook van de lucht zelf door desinfecterende middelen rechtstreeks de lucht in te spuiten. Volgens viroloog Jin heeft dat weinig zin, maar het toont wel dat de overheid in noodtoestand verkeert. Liu heeft er ook over gehoord. Bewoners moesten hun was binnenhalen, en hen werd gemaand nadien geen planten aan te raken. Het zint haar niet, zegt ze. „Het is nog slecht voor het milieu ook.”

Op 27 december begon de vijfde verplichte testronde van de gehele bevolking van Xi’An. De eerste was op 19 december. Iedereen moet dan in huis blijven, iedereen wordt ook op ongeveer hetzelfde moment getest. Dit om te voorkomen dat er besmettingen worden gemist of dat mensen elkaar in de openbare ruimte opnieuw besmetten. Voor het massaal testen en soms van deur tot deur controleren, is een heel leger van zorgpersoneel en vrijwilligers gemobiliseerd.

Liu, die voor zichzelf werkt, vindt dat de offers die zij voor de bestrijding van de coronapandemie moet brengen te hoog zijn. „Zo erg is corona nou ook weer niet, er is in China al tijden niemand aan doodgegaan. Waarom zijn de maatregelen dan toch zo idioot streng?”

