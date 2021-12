Booster! Booster!

Boosters zijn prikkelend aanwezig in mijn leven. De eerste was voor mijn bovenbuurvrouw (88) waarvoor we de afspraak samen hadden gemaakt. We reden ’s avonds naar een sporthal in Rotterdam Crooswijk. Ze was bijzonder tevreden over de parkeermogelijkheden.

Een lange rij rollators gleed tussen rood-wit afzetlint naar binnen. Mijn buurvrouw gilde keihard toen de prik werd gezet. Niet door de prik, die kan haar niet schelen. Maar het meisje dat prikte, had ‘koude voorpootjes’! Iedereen moest hard lachen. Dan verder naar de met plexiglas afgeschermde stoeltjes waar ze een kwartier moest wachten. Dat wilde ze niet. „Ik ben toch met haar.” Ze wees naar mij. „Mevrouw”, zei een piepjong kereltje in een oranje hesje gedecideerd: „Als u hier neerstort helpen we u. Stort u buiten neer zijn we er niet.” Sputterend ging ze zitten. Hup, daar gingen we weer, na 10 minuten. Zij met rollator voorop. Ik er achteraan.

De booster van mijn moeder was de volgende. Zij hoorde dat zonder afspraak geprikt werd in een pop-up priklocatietje bij station Utrecht. Meteen trok ze de wandelschoenen aan, en kwam geboosterd weer terug. Twee dagen later ging ze opnieuw. Met haar vriend – iets ouder dan zij. Maar toen mocht het niet meer. Terwijl er toch maar twee mensen in de rij stonden, waarvan hij er nota bene een was.

De booster van mijn tante in Amsterdam verliep weer anders. Haar DigiD-wachtwoord voor de online afspraak werkte niet, dus moest het telefonisch. Met de mevrouw die ik uiteindelijk aan de lijn kreeg, zwierf ik langs Schiphol, Zaandam, Uithoorn, Rotterdam voor een plek. Uiteindelijk werd het Amsterdam RAI – eerste optie over twee weken.

Mijn eigen booster ging het makkelijkst. Ik heb een van die huisartsen die vindt dat het boosteren te langzaam gaat en dacht: ik fiks mijn patiënten zelf wel even. In drie middagen. Een rij van jong en oud slingerde door de straat. Mijn huisarts zat fier rechtop op een barkruk bij de ingang. Ze schreef mijn gegevens op een papiertje, zodat het zeker goed zou gaan met de administratie. Hup naar binnen, hup naar buiten, drie minuten. De volgende dag stond-ie al in mijn app.

Was het voor mij té makkelijk? Er zijn meer huisartsen die zelf de oorlog verklaren aan ‘Omikron’, maar de overheid zegt: toch liever niet. Laat alleen de GGD’s maar prikken. Langzamer, maar gereguleerd.

Ik snap dat een overheid van orde houdt. Maar echt leiderschap betekent ook: ruimte bieden aan alles en iedereen die kan helpen. We hebben haast! Is die angst voor slechte registratie zo groot? De meeste mensen malen er niet om als het even duurt voor hun prik in de app verschijnt. Die willen niet skiën maar bescherming. Diegenen die stiekem een extra boostertje gaan halen, zijn op één hand te tellen.

Sheila Kamerman vervangt Tom-Jan Meeus die vakantie heeft.