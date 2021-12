Patrick Roest maakt zijn oude fouten nu niet meer en kan zich gaan richten op de Spelen in Beijing

Daar staat hij weer, zijn armen op zijn knieën steunend, zijn lichaam diep naar voren gebogen, de haarlokken over zijn voorhoofd vallend. Minutenlang blijft Patrick Roest in deze houding staan in de binnenbaan van de Sørmarka Arena in het Noorse Stavanger, tijdens de wereldbekerwedstrijd van eind november. Voor de 10 kilometer-rit die na hem is gestart heeft hij geen aandacht, hij weet al dat ze sneller dan hij zullen zijn.

Roest heeft er vaker zo bijgestaan. Afgelopen februari nog, nadat hij elke 5 kilometer-race van het seizoen had gewonnen, behalve die van het WK afstanden in Thialf. Hij voelde al dat zijn race een gevecht zou zijn, meteen na de finish vreesde hij voor wat nog komen zou. En toen de Zweed Nils van der Poel een rit later onder zijn tijd dook, boog hij zich voorover, de handen in het haar. Tweede.

Het jaar ervoor, bij het WK afstanden in Salt Lake City dit keer, hetzelfde verhaal: het hele seizoen alles winnen wat hij maar kon winnen, maar op het moment dat het moet het laten afweten. De vierde tijd, en later zelfs diskwalificatie omdat hij geen band om zijn arm droeg. Opnieuw boog Roest het hoofd.

Om dat patroon te doorbreken – het hele seizoen heersen maar niet op het juiste moment in vorm zijn – besloten Roest en zijn trainer Jac Orie dat het dit jaar anders moest. „Als je weet hoe het in de voorgaande jaren verlopen is met de WK afstanden, dan moet je keer een andere route nemen”, zei Orie daarover. Niet dezelfde dominantie vroeg in het seizoen, met baanrecords en overwinningen tijdens NK’s en wereldbekers. In plaats daarvan langzaam toewerken naar de topvorm, naar de pieken die tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) en de Winterspelen in Beijing bereikt moesten worden.

Dat was wennen voor Roest, vertelde hij na de NK afstanden, waar hij op de 5 en 10 kilometer Jorrit Bergsma voor moest laten gaan. „Ik rijd altijd om te winnen, maar er zit op dit moment niet meer in”, zei hij. Lastig, gaf hij toe, maar hij accepteerde het toch. „Het grote doel ligt later dit jaar, dat helpt zeker dit resultaat te relativeren.”

Maar er volgde een nieuwe teleurstelling tijdens de wereldbeker in Polen, waar hij derde werd op de 5 kilometer. En nu, in Noorwegen, rijdt hij de negende tijd op de 10 kilometer. Zijn achterstand op winnaar Van der Poel is met 36 seconden zo groot dat de Zweed in een rechtstreeks duel uit het zicht zou zijn verdwenen, hem zou hebben ingehaald en opnieuw van hem zou zijn weggereden.

Dit past niet bij zijn status als topschaatser, zei Roest na afloop. Het gat met de rest was veel te groot, hij twijfelde over de nieuwe aanpak. Hij zou verstandiger gaan trainen, niet meer alle wedstrijden en trainingen tot het gaatje rijden om te laten zien hoe goed hij zich voelde, om vermoeidheid op de belangrijke momenten te voorkomen. Maar vooralsnog kwam het er niet uit. En dus moest er iets veranderen, zei Roest, want hij maakte zich zorgen.

Monter

Sindsdien gaat het een stuk beter met Roest. Na een sterke 5 kilometer tijdens de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City en een snelle trainingswedstrijd, won hij afgelopen zondag op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen soeverein de 5 kilometer. Als enige schaatser dook hij onder de 6.10. Monter stond hij na afloop de pers te woord. „Dit is lekker”, zei hij tegenover de NOS. „De vorm is goed, en ik had de macht om er een vlakke rit van te maken.”

Deze dinsdagavond kwam daar een tweede ticket bij, op de langste schaatsafstand. Roest ging hard weg, schaatste tot zeven rondjes voor het einde een schema met rondetijden die gekopieerd leken, maar moest vanaf dat moment steeds meer toegeven op het schema van Jorrit Bergsma, die de afstand uiteindelijk won. Roest moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Roest was op zoek naar ontspanning in zijn slag, zegt hij na afloop, maar ging daardoor voor zijn doen iets te hard weg. „Op het eind zat er niet meer in.” Zijn beste races, doceert Roest, rijdt hij als hij iets rustiger begint en op het einde kan afbouwen. Nu voelden zijn benen in de laatste rondes zwaar en statisch, en kon hij het slagtempo van het eerste deel van de rit niet volhouden.

Patrick Roest na zijn kwalificatierace op de 10.000 meter in Heerenveen. Foto Vincent Jannink/ANP

Toch is hij tevreden: de tickets voor de Spelen zijn binnen en de blik kan weer omhoog worden gericht: op Van der Poel, die als een Roest uit het verleden dit seizoen heerste op de lange afstanden, en op olympisch goud. Ook coach Orie is blij met de prestaties van zijn pupil. „We hebben eerst volle bak gewerkt om zijn 5 kilometer recht te trekken, dus op de 10 kilometer moeten we nog een stap zetten. Maar we liggen goed op koers.”

Oude fouten

Van de route die zijn coach aan het begin van het seizoen had uitgestippeld, en die moest leiden tot succes bij het OKT en de Spelen, was Roest te veel afgeraakt, geeft Orie als verklaring voor de slechte resultaten eerder dit schaatsjaar. „We hadden een normaallijn waar hij niet te veel van moest afwijken. Ik vond dat hij naar beneden doorschoot. Dan moet je hard ingrijpen.”

Daarbij toonde Roest zich ongeduldig, onrustig, zeker toen de resultaten bij de eerste wereldbekerwedstrijden niet kwamen. „Dat vind ik niet zo gek”, zegt Orie. „Het is dan aan mij om goed uit te leggen wat het plan is, en dat de resultaten wel zullen komen.”

Volgens Roest lag het uitblijven van resultaten aan hem zelf. Tijdens zijn trainingen ging hij toch weer volle bak, fietsen tot hij van zijn fiets afviel. Oude fouten die hij juist dit seizoen niet wilde maken. „Ik deed te veel op gevoel. Daarom zijn we heel precies alle waarden bij gaan houden, mijn hartslag, mijn wattages, mijn verzuring. Ik ben beheerster gaan trainen, dat heeft goed uitgepakt.”

Het was een oefening in geduld, het hele seizoen trainen voor dit OKT zonder aansprekende resultaten, geeft Roest toe. „Je wilt toch jezelf laten zien. Als dat niet lukt is het vervelend en raak je vertrouwen kwijt.”

Dat is nu helemaal terug, zegt Roest. „Ik ga nu naar mijn echte piek toewerken.” Daarvoor gaat hij verder op de ingeslagen weg: heel goed erop letten dat zijn waarden tijdens de trainingen binnen de perken blijven. „Het zou zonde zijn om dat nu niet te doen. Je ziet dat het werkt, en als ik dat kan doorzetten kan ik iedereen verslaan.”

Ook Nils van der Poel? Orie is ervan overtuigd. „Ik denk dat Patrick nog veel beter kan.” Als Roest dit doortrekt, zegt hij, dan kan het nog wel eens heel erg spannend gaan worden in China.