Zeker 573 evacuaties na officieel einde Nederlandse militaire evacuatiemissie

Nederland heeft sinds de militaire evacuatiemissie uit Afghanistan, die 26 augustus tot een officieel einde kwam, zeker 573 mensen geëvacueerd. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag aan NRC na berichtgeving van het AD. Het AD meldt verder dat de aantallen inclusief meegekomen familieleden zijn.

De geëvacueerde personen werden via Qatar (352) en Pakistan (221) in veiligheid gebracht. Onder hen bevinden zich tolken en andere betrokkenen bij de Nederlandse militaire missie in Afghanistan, Afghanen die voor Nederlandse hulporganisaties hebben gewerkt en mensen met een Nederlands paspoort of verblijfsvergunning.

De Taliban grepen op 15 augustus de macht in Afghanistan. Drie dagen later startte Nederland met evacuatievluchten, die 26 augustus tot een abrupt einde kwamen. De Verenigde Staten zeiden de veiligheid rond het internationale vliegveld van Kabul niet meer te kunnen garanderen. Hoewel Nederland in elf dagen tijd zo’n 2.500 mensen evacueerde, wist de Tweede Kamer via een motie de evacuatie van een grotere groep mensen af te dwingen. Het kabinet beloofde in oktober zich te zullen inspannen voor de evacuatie van nog ongeveer 2.100 mensen.

Lees ook: Aantal Afghanen dat naar Nederland zal komen, ligt op ‘enkele duizenden’