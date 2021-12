Winkelier en verhuurder moeten in coronatijd de pijn delen, vindt de Hoge Raad. Wat betekent dit?

Als door overheidsmaatregelen minder klanten naar een winkel of horecazaak komen, hoeft de uitbater niet de volle huur te betalen. Huurders hebben recht op huurkorting, die afhankelijk is van de hoeveelheid omzet die ze mislopen. Dat heeft de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, afgelopen vrijdag in bepaald. Vier vragen over het langverwachte arrest.

1 Waar draaide de zaak om?

Al sinds het uitbreken van de coronapandemie in maart vorig jaar steggelen vastgoedeigenaren en getroffen ondernemers over het recht op huurkorting. Hoewel legio ondernemers en verhuurders sindsdien tot een akkoord kwamen, zijn tal van onderhandelingen nog niet beslecht. In het hele land lopen daarover rechtszaken.

In een ervan, voor de kantonrechter in Roermond, werd de Hoge Raad dit voorjaar advies gevraagd. Het geschil ontstond tussen een vastgoedeigenaar en bierbrouwer Heineken. De biergigant fungeert daar als een tussenpartij: Heineken huurt een pand en verhuurt aan een horeca-uitbater. Nadat de pandemie uitbrak, liet de brouwer weten dat de onderhuurder twee maanden geen huur hoefde te betalen. De eigenaar van het pand in kwestie is het daar niet mee eens. In het voorstel van Heineken draaien het concern en de verhuurder allebei voor de helft op voor de huurkorting, terwijl in veel andere gevallen ook de uitbater zelf een deel van de pijn draagt. Dat zou hier ook moeten, meent de verhuurder.

2 Wat heeft de Hoge Raad nu bepaald?

Allereerst dát een getroffen huurder recht heeft op korting. Daarover bestond in de rechtspraak nog „geen eenduidig antwoord”, stelt de Hoge Raad in een toelichting. De overheidsmaatregelen om de pandemie in te dammen zijn volgens de hoogste rechter een „onvoorziene omstandigheid” waar huurders en verhuurders geen rekening mee hielden toen ze hun contracten tekenden.

Het gaat daarbij niet alleen om gedwongen sluitingen, vindt de Hoge Raad, maar ook om omzetverlies als gevolg van overheidsadviezen aan de burger. Dit soort situaties deden zich meermaals voor, zegt Marcel Evers van winkelbranchevereniging INretail. „Winkels mochten dan openblijven, maar tegelijkertijd riep de overheid op om binnensteden zoveel mogelijk te vermijden.”

Daarnaast komt de Hoge Raad ook met een model om te berekenen hoevéél korting een verhuurder moet geven. Daarin verdelen huurder en verhuurder de pijn. In het voorbeeld van een winkelier die 80 procent minder omzet heeft gedraaid, heeft de ondernemer recht op een huurkorting van 40 procent. Die som moet overigens wel worden gecorrigeerd voor het bedrag dat hij ontving aan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de overheidsregeling die deels bedoeld is om de huur te kunnen doorbetalen.

3 Voor wie is dit een overwinning?

De brancheverenigingen voor winkeliers (INretail) en horeca (KHN) reageerden verheugd op het besluit van de Hoge Raad. Het is goed dat er „eindelijk duidelijkheid is”, vond KHN. „Wij zien dit als winst voor de winkeliers, vooral omdat het een hoop duidelijkheid schept”, zegt ook Evers van INretail. Met opnieuw een gedwongen winkelsluiting had dit arrest „niet op een beter moment kunnen komen”. Toch verandert er ook weer niet zo veel, meent huurrechtadvocaat Tomas Steenmetser van Lexence, die de vereniging voor institutionele vastgoedbeleggers (IVBN) adviseert. De pijn verdelen „is in lijn” met hoe veel rechters nu al oordelen.

Ook de verhuurders zien voor hen gunstige elementen in het besluit, zegt directeur Frank van Blokland van IVBN. Een voorbeeld is hóé de TVL moet worden meegerekend. In sommige zaken bij lagere rechtbanken gold het als extra omzet, bij andere rechters als een vermindering van de vaste lasten. De Hoge Raad kiest nu voor die tweede optie. Daardoor kunnen huurkortingen soms aanmerkelijk lager uitvallen dan in het eerste geval, verwachten juristen.

4 Zijn lopende geschillen daarmee beslecht?

Dat valt te betwijfelen. „Het is nog te vroeg om echt opgetogen te zijn”, aldus Van Blokland. „Er zijn nog te veel onduidelijkheden.” Zo staat in het arrest dat afhankelijk van de „hoedanigheid” en „financiële positie” van huurder of verhuurder kan worden afgeweken van de half-half-verdeling. Dat zou volgens Steenmetser kunnen bij een zaak waarin de huurder of de verhuurder veel sterker is dan de ander. Daarvoor moet de zaak alleen wel eerst voor de rechter komen.

Een andere onduidelijkheid, waarover de Hoge Raad niets zegt, is in hoeverre omzet uit internetverkoop meetelt bij het berekenen van het omzetverlies. „Het is jammer dat de Hoge Raad daar geen duidelijkheid over geeft”, vindt Steenmetser. „Dat is een discussie die bij de lagere rechter nog wel gevoerd zal worden.”