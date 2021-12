Regisseur van ‘Dallas Buyers Club’ en ‘Big Little Lies’ nam het altijd op voor de underdog

‘Pleitbezorger van de rechtelozen’, zo werd hij twee jaar geleden genoemd in een interview voor het blad van de Director’s Guild of America (DGA), de vakbond van Amerikaanse film- en tv-regisseurs. En het is niet zo moeilijk te bedenken waar de in 1963 in Quebec geboren filmmaker Jean-Marc Vallée die eretitel aan ontleende. Of het nu het coming-of-age- annex coming-outverhaal van zijn doorbraakfilm C.R.A.Z.Y. (2005) was, waarin een tiener in een religieus milieu in jaren zestig worstelt met zijn seksuele geaardheid, of zijn waargebeurde Oscar-winnende hiv-drama Dallas Buyers Club (2013) dat hoofdrolspelers Matthew McConaughey en Jared Leto Academy Awards bezorgde, Vallée deinsde nooit terug voor de rauwe kanten van het bestaan. Zelfs als hij ze in onderhoudende verhalen en een flitsende stijl wist te verpakken.

Vallée was niet alleen een psychologisch, maar vooral ook een visueel en muzikaal verteller. Reden waarom hij de meeste van zijn films en series zelf monteerde, soms onder pseudoniem en met vaste ‘music supervisor’ Susan Jacobs samenwerkte. Dit weekend stierf hij onverwacht op 58-jarige leeftijd in zijn vakantiehuis in Quebec.

Vrouwelijke hoofdpersonages

Anders dan zijn landgenoot Denis Villeneuve zocht Vallée niet naar het grote spektakel. Hij werkte met kleine crews, zonder repetities, storyboards of uitgeschreven shotlists, maar legde al zijn focus op de spelers. Geen wonder dat actrices als Reese Witherspoon (Wild, 2014, en Big Little Lies), Nicole Kidman, Meryl Streep (Big Little Lies) en Amy Adams (tv-serie Sharp Objects, 2018) zich door hem graag tot onverschrokken rollen lieten uitdagen. In datzelfde DGA-interview omschreef Vallée zich als iemand met een groot sociaal bewustzijn. Reden waarom hij zich steeds meer specialiseerde in producties met vrouwelijke hoofdpersonages. Zijn moeder was een van zijn grote inspiratiebronnen. Elke film of serie die hij maakte, ging uiteindelijk ook over moederschap. Delen van dat autobiografische verhaal verwerkte hij in al zijn werk, ook als hij de scenario’s niet zelf schreef. Op het moment van zijn overlijden waren twee nieuwe producties aangekondigd: een biopic over John Lennon en Yoko Ono, waarvoor Ono zelf aan het scenario meewerkte, en de nieuwe serie naar het boek Gorilla and the Bird: a Memoir of Madness and a Mother’s Love van Zack McDermott over een jonge advocaat met een bipolaire stoornis die na enkele psychotische episodes dankzij de onvoorwaardelijke steun van zijn moeder kon blijven functioneren.

