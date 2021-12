Van Nescio tot Roth

Tot de beste boeken van 2021 behoren voor mij twee biografieën: Nescio van Lieneke Frerichs en Philip Roth van Blake Bailey. Vuistdikke boeken over twee schrijvers die op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen hebben.

Beiden komen overeen met het beeld dat op grond van hun werk verwacht kon worden: Nescio, pseudoniem van J.H.F. (Frits) Grönloh, blijkt een eenzelvige, afstandelijke man. Roth is de grimmige erotomaan die hij in vrijwel elk boek nogal spectaculair beschrijft. Omdat ik deze biografieën kort achter elkaar las, viel me toch één sterke overeenkomst tussen beide schrijvers op, waar ik nooit eerder bij had stilgestaan. Zowel Nescio als Roth werd gekweld door ernstige depressiviteit. Daarover hebben ze zelf in het openbaar weinig gezegd en geschreven.

Nescio laat het woord ‘depressie’ één keer vallen in een brief aan een correspondentievriendin: „Om door m’n depressie heen te komen werk ik tegenwoordig van ’s morgens zeven tot ’s avonds twaalf en ’t gaat goed.(…) Ze zeggen dat ik heel wat opgewekter ben geworden, ik heb veeleer ’t gevoel dat ik verdoof. (…) Door alles heen verveel ik me. Ik verwacht dat hierop een tijd van werkelijke opleving zal volgen zoo is ’t meer gegaan en daarom kan ik volhouden.”

Frerichs constateert dat Grönloh al als jongen aan zware hoofdpijnen en nervositeit leed en de rest van zijn leven met zijn zwakke zenuwgestel blijft worstelen. Hij consulteert zenuwartsen (een van hen wil hem „dadelijk in één van z’n kliniekjes stoppen”) en slikt „poeiers”. Een dochter van Nescio vertelde dat ze als kind haar vader weleens bij mammie had horen huilen in de voorkamer: „O Ossi ik ben zo eenzaam”.

Nou ja, zo vreemd was het dus niet dat hij Japi aan het einde van het verhaal De uitvreter van de Waalbrug laat stappen. „Springen kon je het niet noemen, had de man gezegd, hij was er afgestapt.”

Philip Roth heeft lange tijd niets gemeld over zijn depressiviteit, tenzij tegen vrienden of gecamoufleerd via romanpersonages. Pas uit de autobiografie Leaving a Doll’s House uit 1996 van zijn boze, volgens Roth wraakgierige ex-vrouw, de actrice Claire Bloom, bleek hoezeer Roth zelf kampte met periodes van depressiviteit. Hij leed dan aan slapeloosheid, gebrek aan eetlust en concentratiestoornissen. Slaappillen bezorgden hem paniekaanvallen en zelfmoordgedachten en hij liet zich opnemen in een bewaakte afdeling van een psychiatrische kliniek.

Zulke feiten kreeg ook biograaf Blake Bailey boven water, en Roth wilde er kennelijk niet langer over zwijgen; acht jaar eerder had hij dat nog wel gedaan tegenover de journalist Claudia Roth Pierpont, die hem voor haar boek Roth ondervroeg over leven en werk.

Hadden Roth en Nescio nóg iets gemeen? Ja, al zou je het bij Nescio minder verwachten dan bij Roth: een afkeer van het monogame huwelijk. Roth zei dat hij na „hooguit twee jaar” seksueel op een vrouw was uitgekeken; een gesteldheid waar zijn biograaf talrijke smeuïge pagina’s aan te danken heeft. Nescio noemde in een zakboekje „het overspel de natuurlijke en zelfs de redelijke aanvulling van het huwelijk voor levende menschen”.

Lieneke Frerichs neemt aan dat Nescio’s vrouw met deze stelling „moeite zal hebben gehad”, iets wat inderdaad ook al uit zijn verhaal Dichtertje blijkt.