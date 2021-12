Uitbarsting La Palma is ten einde: 3.000 gebouwen verwoest en één dode

De uitbarsting van de vulkaan op La Palma is officieel ten einde. Dat heeft de regionale minister van veiligheid Julio Perez op eerste kerstdag verklaard.

De uitbarsting van de Cumbre Vieja, zoals de vulkaan heet, begon op 19 september. Daarna spuwde hij 85 dagen en acht uur lava, as en stenen uit. Bijna 7.000 mensen moesten worden geëvacueerd naar veilige delen van het Canarische eiland, waar in totaal zo’n 85.000 mensen wonen. Op 13 december kalmeerde de vulkaan weer. In de tussentijd zijn bijna 3.000 gebouwen vernield. 1.241 hectare land is bedekt onder een metersdikke laag lava, en een vier keer zo groot gebied ligt onder een dikke deken van as, volgens het Europese satellietprogramma Copernicus. De financiële schade wordt nu rond de 850 miljoen euro geschat. Voor zover bekend is er één dode gevallen, een 72-jarige man die medio november was teruggekeerd naar zijn huis, dat in geëvacueerd gebied lag.

„Het evalueren kan nu beginnen”, zegt Valentin Troll, hoogleraar petrologie aan de universiteit van Uppsala, die al twintig jaar onderzoek doet naar de geologie van de Canarische Eilanden.

Zo vroeg aardwetenschapper Marc-Antione Longpré van de City University of New York zich begin deze maand in Science af of er niet eerder op de uitbarsting geanticipeerd had kunnen worden. Nu werden mensen acht dagen van te voren geëvacueerd. Terwijl in oktober 2017, en in februari 2018, al zwermen van aardbevingen waren waargenomen. En eerder dit jaar beschreven Spaanse geologen in Scientific Reports dat al in 2010, 2011 en 2013 verhoogde concentraties helium uit de grond vrij kwamen. Een teken dat er van grote diepte gas, en mogelijk magma, omhoog kwam.

Dit is inderdaad allemaal gemeten door het Instituto Geográfico Nacional, het instituut dat de vulkanen op Spaans grondgebied volgt, zegt Troll. „Maar je wil mensen niet voor niks evacueren.” Het komt volgens hem vaak voor dat de aardbevingen in activiteit toenemen, maar dat het niet tot een uitbarsting komt. „Als je mensen een paar keer voor niks evacueert, loop je het risico dat ze de waarschuwingen een volgende keer niet meer serieus nemen”, zegt hij.

Lavapuist

Janne Koornneef, geochemicus aan de Vrije Universiteit, benadrukt dat ze het eiland „ontzettend veranderd” vindt. Zo heeft zich een nieuwe vulkaankegel gevormd, een „lavapuist” die 1.121 meter boven zeeniveau uitsteekt. „En een groot gebied aan de westkant heeft door het lavatapijt een totaal ander aanzien gekregen.”

Koornneef vindt het opvallend dat de uitbarsting op La Palma nu al als beëindigd is verklaard. Meestal wordt na het weerkeren van de rust nog drie maanden gewacht. Zo ging het onlangs op IJsland, bij de uitbarsting van het Krýsuvík-Trölladyngja-systeem. De activiteit stopte op 18 september, de uitbarsting werd officieel beëindigd verklaard op 18 december.

Op La Palma worden nog steeds lichte aardbevingen gemeten. Verder is de hete, uitgestroomde lava nog aan het ontgassen. Er komt bijvoorbeeld CO 2 uit vrij. Omdat CO 2 zwaarder is dan lucht, en tot ademhalingsproblemen kan leiden, mogen bewoners van valleien voorlopig niet terugkeren.

De grootste frustratie die Troll nu bij getroffen bewoners ziet, is dat de financiële hulp niet snel genoeg komt. „Het is de vraag of de verzekeraars alle schade gaan vergoeden.” De Spaanse regering heeft in november een beroep gedaan op het Europese solidariteitsfonds.

Intussen zijn ook de herstelwerkzaamheden gestart. „Het wegennet zal bijvoorbeeld gefixt moeten worden”, zegt Troll. Om wegen vrij te maken zal hier en daar lava met explosieven moeten worden opgeblazen, denkt hij.

Van de vulkanische as zal een deel gebruikt worden in de bouw, verwacht Troll. „Je kunt het mengen met cement.” Er is ook al geopperd een deel van het getroffen gebied tot nationaal park te bestempelen. Zoals op Lanzarote is gebeurd. Troll: „Iemand twitterde dat je een kabelbaan naar de nieuwe vulkaankegel zou kunnen aanleggen, om toeristen te trekken.”

De Spaanse regering heeft Troll gevraagd om zijn tekstboek over de geologie van de Canarische Eilanden, dat hij schreef met emeritus hoogleraar Juan Carlos Carracedo, te vertalen in het Spaans. En om een kinderboek te schrijven over vulkanisme op de eilanden. Troll hoopt dat regering en bewoners van La Palma zich ook „ongemakkelijke vragen” durven te stellen. „Moet je wel willen dat mensen in zo’n vulkanisch actief gebied wonen?”