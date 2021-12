Spraken de betrokken rechters al vóór het proces met elkaar over camping Fort Oranje?

Het was volgens de rechtbank een onschuldig symposium over ondermijnende criminaliteit. Maar volgens de eigenaar van camping Fort Oranje werden de rechters op de besloten bijeenkomst in 2017 voorbereid op de ontmanteling van hun terrein, een kwestie waar diezelfde rechters later nog een oordeel over moesten vellen. Degene die de presentatie destijds heeft gegeven aan de rechters, heeft nu onder ede verklaard dat op de bijeenkomst over Fort Oranje is gesproken.

Rechters worden geacht niet buiten de rechtszaal over aankomende geschillen te praten met betrokkenen, om hun onpartijdigheid te waarborgen. Dat is mogelijk misgegaan rond de camping in het Noord-Brabantse Zundert, die in 2017 landelijk in het nieuws kwam als broeinest van criminaliteit. In het vakantiepark met zevenhonderd staanplaatsen woonden criminelen, die zich onder meer schuldig maakten aan drugshandel, geweld en diefstal. De gemeente Zundert besloot daarop de hele camping te ontruimen.

Viruswaarheid

Hierna werden tig rechtszaken aangespannen door de eigenaar: vastgoedbaas Cees Engel, bijgestaan door zoon Willem Engel en jurist Jeroen Pols – de laatste twee zijn inmiddels bekend als voormannen van de omstreden actiegroep Viruswaarheid die zich verzet tegen het coronabeleid.

Twee dagen voordat de ontruiming werd aangekondigd, vond in juni 2017 op de rechtbank Zeeland West-Brabant een besloten bijeenkomst plaats over ondermijning. Zestien rechters waren erbij. Zes van hen zouden zich in de periode daarna over de kwestie Fort Oranje buigen.

De rechters werden op het symposium voorgelicht door burgemeesters en misdaadbestrijders over hoe ondermijning volgens hen alleen door nauwere samenwerking tussen overheden zou zijn aan te pakken.

Omdat de eigenaren van Fort Oranje hier een poging tot beïnvloeding in zagen, dienden zij wrakingsverzoeken in tegen de rechters die de bijeenkomst hadden bijgewoond. Alle verzoeken werden verworpen. Volgens de gewraakte rechters was op het symposium nooit gesproken over Fort Oranje. Ook de waarnemend president van het parket ontkende dat de bijeenkomst over individuele zaken zou zijn gegaan.

Toch gesproken

Maar volgens een nieuwe getuige is op de bijeenkomst tóch over Fort Oranje gesproken. De toenmalige leider van de Noord-Brabantse taskforce ondermijning heeft dit eerder deze maand onder ede verklaard in een nog lopende procedure. In zijn presentatie voor de rechters zou hij de camping hebben genoemd als succesvoorbeeld van de overheidsaanpak van ondermijning. De taskforceleider was op dat moment zelf betrokken bij de aanpak van Fort Oranje, dat nog ontruimd moest worden. Tegenover NRC wil hij niet reageren.

Het parket Zeeland West-Brabant laat in een reactie weten dat er wat de rechtbank betreft geen grenzen zijn overschreden. „Uit de verklaring van de getuige blijkt dat Fort Oranje is genoemd, niet dat er inhoudelijk over een concreet geschil is gesproken”, laat de woordvoerder weten.

De gedragscode voor rechters gaat echter verder dan dat rechters niet over concrete geschillen mogen spreken buiten de rechtszaal om. Zij mogen zich volgens de code überhaupt niet „op enige wijze inlaten” met een partij over zaken „waarvan zij weten of vermoeden dat die voor hen aanhangig zullen worden”. Op het moment van de presentatie hing een juridisch conflict rond Fort Oranje nadrukkelijk in de lucht. Enkele weken later werd de eerste procedure bij de rechtbank aangespannen.

Bovendien is door de rechters eerder ontkend dat Fort Oranje überhaupt op de bijeenkomst is besproken. „Verschillende aanwezigen hebben kennelijk verschillende herinneringen aan de presentatie”, zegt de parketwoordvoerder daarover.

Powerpoint

De advocaat van Fort Oranje, Jens Maliepaard, vindt dat de rechtbank niet had moeten meewerken aan het symposium. „Op dat moment in 2017 waren gemeente en politie de sluiting van de camping aan het voorbereiden en verwachtte men een langdurig juridisch gevecht. Vlak daarvoor wordt dan een presentatie aan rechters gegeven waarin het belang van hun aanpak wordt benadrukt en Fort Oranje als een succes daarvan wordt gepresenteerd. Alleen al het feit dat je in zo’n besloten bijeenkomst tegenover rechters wordt genoemd in relatie tot ondermijning, is al een vorm van beïnvloeding.”

Een opgedoken Powerpoint-presentatie plaatst nog meer vraagtekens bij de eerdere lezing van de rechtbank dat het niet zou zijn gegaan over specifieke zaken. De powerpoint die werd getoond op de bijeenkomst gaat wel degelijk in op „casuïstiek” die te maken heeft met ondermijning, erkent de parketwoordvoerder, al zou het om een andere zaak dan Fort Oranje gaan. Ook deze zaak moest nog voor de rechter komen. De tegenpartij wist hier niets van. De woordvoerder wil niet zeggen om welke zaak het ging en de powerpoint ook niet delen. De presentatie is „naar zijn aard niet geschikt om te delen met een breed publiek”.

De rechtbank ziet geen reden voor nader onderzoek. Wel zal iets gedaan worden aan de „bewustwording voor wat betreft het gebruik van casuïstiek tijdens soortgelijke bijeenkomsten”.

Fort Oranje voert nog een civiele procedure tegen de gemeente Zundert om aan te tonen dat er onrechtmatig gehandeld zou zijn.