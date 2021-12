Schouten en De Jong plaatsen zich voor 3000 meter op Olympische Spelen

Irene Schouten en Antoinette de Jong hebben zich maandag verzekerd van een ticket voor de Olympische Winterspelen in Beijing. De schaatsers eindigden in de topdrie bij de 3000 meter, wat genoeg was voor een startbewijs. Regerend olympisch kampioene Carlijn Achtereekte eindigde als derde en heeft waarschijnlijk ook een startbewijs veroverd.

Deze week rijden zowel de mannen als de vrouwen het olympisch kwalificatietoernooi, waarbij op basis van een door de schaatsbond KNSB opgestelde matrix startbewijzen worden verdeeld. Daarbij wordt gekeken naar afstanden waar volgens de KNSB de grootste kans is op medailles. Deze afstanden zijn bij de vrouwen de 5000 meter, de 3000 meter en de massastart.

Schouten, die dit seizoen nog ongeslagen is op de 3000 meter, nam het bij het kwalificatietoernooi in een direct duel op tegen wereldkampioene De Jong. Tijdens dat duel reden de twee de snelste tijden van het toernooi, waarmee deelname voor het duo volgend jaar een zekerheid werd.

Schouten en De Jong plaatsten zich eerder al voor andere afstanden en daardoor is het zeer waarschijnlijk dat Carlijn Achtereekte, de nummer drie bij de 3000 meter, ook een startbewijs voor de Winterspelen krijgt. Achtereekte heeft ervaring met het winnen van medailles op de Winterspelen: in 2018 won de 31-jarige goud op de 3000 meter tijdens de spelen in Pyeongchang.

Scheperkamp wint 500 meter

Bij de mannen heeft Merijn Scheperkamp zich geplaatst voor de Winterspelen, door de snelste tijd op de 500 meter neer te zetten. De 21-jarige schaatser, die dit seizoen internationaal debuteerde, zorgde daarmee voor een daverende verrassing. Dai Dai N’tab en Kai Verbij completeerden de top drie en moeten de komende dagen afwachten of zij een startbewijs toegewezen krijgen.