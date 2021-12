Reddingsboeien in een zee van meningen

Alles wat je meemaakt dezer dagen bestaat uit: wie en wat je ziet, misschien een echt mens, misschien wel twee of drie, als je de regeringsadviezen opvolgt. En daarnaast kijk je op het scherm of in een boek. Ikzelf schrijf ondertussen ook, bijvoorbeeld dit stukje.

Dat schrijven, ik ben er blij mee, want voor mij is het de manier om meer nog dan op straat echt iets te beleven. Je wordt gedwongen je tot jezelf te verhouden en daar een vorm voor te vinden. Vroeger was ik al zo’n kind dat zijn moeder vroeg te zeggen dat ik er niet was wanneer vriendjes wilden dat ik buiten kwam spelen. Alléén beleefde ik meer verhalen. Voor dit type mens is een lockdown niet het zwaarste.

Over het vertellen van verhalen sprak ook onze koning in zijn kersttoespraak. Hij zei bijvoorbeeld: „Verhalen geven zin en betekenis aan ons leven.” En: „Ook al liggen standpunten ver uit elkaar, we moeten blijven samenleven.”

Het was typisch een rede vol verbinding, het toverwoord dat onderhand sleets begint te klinken. Maar een constitutioneel monarch moet verbinden, het is zijn enige echte taak, zoals een timmerman hoe dan ook met hout in de weer moet.

Dat is anders voor schrijvers die geen volk hoeven te vertegenwoordigen, maar vooral hun eigen hart en brein: lukt dat overtuigend dan schrijven ze een heel publiek naar zich toe.

Ik denk meteen aan Joan Didion (1934-2021), de grote Amerikaanse auteur en chroniqueur, die op 23 december stierf in Manhattan.

Ook mensen die niet goed thuis zijn in haar werk, kennen vaak toch een of twee beroemde zinnen van haar: „We vertellen onszelf verhalen om te kunnen leven. We zoeken naar de preek in de zelfmoord. (…) We interpreteren wat we zien, selecteren het meest bruikbare uit een veelheid aan keuzes.”

Zo begon haar essaybundel The White Album (1979) waarmee ze faam verwierf.

Die zinnen van Didion klinken onderhand koninklijk, maar wie beter leest en luistert, hoort de verschillen. De koning zoekt verhalen vanwege hun ‘zin’ en vooral ook om ‘samen te kunnen leven’. Maar het is Didions hoogstpersoonlijke opdracht verhalen te vertellen om überhaupt zelf te kunnen leven; om enigszins grip te krijgen op de chaos om haar heen, de chaos in haar eigen hoofd.

Dat is een individualistische benadering, die de schrijver tot schrijver maakt en die de koning zijn positie zou kosten.

Verhalen verhouden zich tot meningen als een symfonie tot een reclameriedel. Verhalen laten complexiteit zien en dubbelzinnigheden, meningen en commercials trekken heel kort de aandacht, om daarna overspoeld te raken door duizend keer hetzelfde.

We verdrinken in de meningen. Verhalen dragen levens, ze zijn levensreddend.

