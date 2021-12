Poolse president spreekt veto uit tegen omstreden mediawet

De Poolse president Andrzej Duda heeft een veto uitgesproken over de omstreden mediawet die het Poolse Lagerhuis eerder deze maand na een verrassingsstemming aannam. Dat heeft de president maandag aangekondigd, melden internationale persbureaus. Duda was de enige die de wet nog kon tegenhouden. Die leek vooral bedoeld om de kritische nieuwszender TVN24, die in handen is van het Amerikaanse bedrijf Discovery, het zwijgen op te leggen. Onder andere de Verenigde Staten hadden Duda opgeroepen tot het veto.

De Poolse president zei maandag dat hij het wetsvoorstel vetoot omdat het impopulair is onder de Poolse bevolking en de reputatie van Polen als een zakenbestemming zou schaden. De wet zorgde ervoor dat niet-Europese bedrijven maximaal 49 procent van de aandelen van Poolse televisie- of radiostations mogen bezitten. Op dit moment geldt dat alleen voor TVN24.

Ook wil hij naar eigen zeggen de diversiteit in het medialandschap en de vrijheid van meningsuiting beschermen en is het volgens hem belangrijk dat Polen gezien wordt als een eervolle partner voor zijn bondgenoten. Behalve de VS had ook de Europese Unie zorgen geuit over de wet. Tegelijkertijd zei Duda dat hij wél het nut van het inperken van het buitenlandse aandeel in mediabedrijven ziet. „Ik deel de mening dat het ingevoerd moet worden in Polen, maar in de toekomst.”

Bondgenoot van PiS-regering

Het was de afgelopen weken onduidelijk of Duda het omstreden wetsvoorstel, dat had geleid tot grootschalige demonstraties in heel Polen, zou tegenhouden. De president had er eerder op gehint dat hij de mediawet niet het juiste middel vond, maar traditioneel gezien is hij een trouwe bondgenoot van de conservatief-nationalistische PiS-regering die de wet initieerde.

Het aannemen van het voorstel kende een roerige geschiedenis. Aanvankelijk stemde de Poolse Senaat tegen de wet, waarna die bij het Lagerhuis terecht kwam. Op de laatste dag voor het kerstreces, op 17 december, kregen parlementariërs van dat huis een last minute oproep en stemden de aanwezige leden het voorstel er toch nog door.