Overstromingen Nederland, België, Duitsland op een na duurste natuurramp 2021

De overstromingen in Limburg, Noord-Brabant, België en Duitsland afgelopen zomer waren de op een na duurste natuurramp ter wereld in 2021. Dat meldt hulporganisatie Christian Aid in een maandag gepubliceerd rapport. De door extreme regenval veroorzaakte ramp, die in juli in Duitsland en België zeker tweehonderd doden veroorzaakte, kostte verzekeraars zo’n 38 miljard euro. In Limburg en Noord-Brabant moesten honderden mensen hun huis verlaten omdat de rivieren de Maas en de Geul door de regen buiten hun oevers traden.

De enige ramp die volgens Christian Aid in 2021 meer kostte, was met 65 miljard dollar (ruim 57 miljard euro) orkaan Ida aan de oostkust van de Verenigde Staten. Daarbij kwamen 95 mensen om. Na Ida en de Noord-West Europese overstromingen volgen de overstromingen in de Chinese provincie Henan. Die ramp, die aan 302 mensen het leven kostte, leverde 17,6 miljard dollar (15,5 miljard euro) aan schade op. Vier van de tien prijzigste rampen in 2021 vonden plaats in Azië, aldus Christian Aid, die zich voor zijn berekeningen vooral op cijfers van verzekeraars baseert.

Lees ook dit interview: Deze oudere Valkenburgers die werden verdreven door de overstromingen willen naar huis

Groeiende kosten door klimaatverandering

In totaal richtten de tien duurste weerrampen van dit jaar voor meer dan 150 miljard euro aan schade aan, becijferde Christian Aid. Volgens de internationaal opererende Britse ngo is dat ruim 17,5 miljard euro meer dan vorig jaar. De schade als gevolg van natuurrampen neemt al decennia toe door klimaatverandering, schrijft de organisatie, die ieder jaar de kosten van onder meer overstromingen, stormen en natuurbranden berekent.

Christian Aid waarschuwt dat de schade van natuurrampen in arme landen met geen of minder uitgebreide verzekeringsstelsels veel lastiger te ramen is en dat het rapport deze daardoor niet goed reflecteert. De organisatie noemt onder meer de overstromingen deze zomer in Zuid-Soedan, waardoor bijna een miljoen mensen ontheemd raakten, en de droogte in Oost-Afrika, die alleen al in Kenia voor voedselschaarste zorgt voor 2 miljoen inwoners.