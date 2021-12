Op de sprint mag Femke Kok niet verkrampen

Het wachten duurt zondag een kwartier, een half uur, een uur. De 5.000 meter van de mannen begint en is alweer bijna voorbij, en nog altijd is er geen teken in de perszone van Femke Kok. Ze is uitfietsen, klinkt het. Dan blijft het heel lang stil en na anderhalf uur volgt er uitsluitsel via een appje: Kok komt niet meer. Dat Kok haar coach Michel Mulder naar de pers stuurt, nadat ze zich niet heeft geplaatst voor de olympische 1.000 meter in Beijing, is veelzeggend. Het draait dit seizoen nog niet zoals de sprintster van Team Reggeborgh wil.

Ze is pas 21 jaar, maar nu al voelt een zesde plaats op een olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor Kok als een grote teleurstelling. „Ze heeft er enorm de balen in”, geeft Mulder als reden voor haar wegblijven. „We nemen haar een beetje in bescherming.” Bovendien wil Kok rust, in aanloop naar de 500 meter die dinsdag in Thialf op het programma staat.

Daar wil Kok vlammen, móét ze misschien wel vlammen van zichzelf. Ze is vice-wereldkampioen op de kortste schaatsafstand, na het geweldige vorige seizoen, waarin ze doorbrak in de schaatsbubbel in Heerenveen. Toen was Kok nagenoeg onverslaanbaar op de 500 meter, won ze vier wereldbekerwedstrijden op rij plus het eindklassement. Alleen op de WK afstanden werd ze verslagen door de Russin Angelina Golikova.

Friese doorlopers

Kok is in een ogenschijnlijke rechte lijn opgeklommen naar de wereldtop. Haar vader René, tot zijn dertigste wedstrijdschaatser in het marathoncircuit, zette haar als tweejarige op Friese doorlopers, ergens in de buurt van het ouderlijk huis in het Friese dorp Nij Beets.

Als ze zeven is, krijgt ze haar eerste schaatslessen in Thialf. Ze pikt de aanwijzingen die ze krijgt sneller op dan anderen. „Toen Femke voor het eerst Noren [schaatsen] kreeg, kon ze direct pootje over in de bocht”, zegt René Kok. „Ze zal een jaar of negen zijn geweest toen ik dacht: dit kan wel wat worden.”

Al snel komt Kok bij de Friese selectie, ook daar behoort ze tot de besten. Ze doorloopt alle jeugdselecties, en wordt bij de junioren twee keer wereldkampioen allround. Eind 2019 verrast ze op de NK afstanden door als negentienjarige derde te worden in een persoonlijk record. Ze verdient er een ticket mee voor de WK afstanden in Salt Lake City. De plaquette als aandenken aan het wereldrecord voor junioren dat ze daar schaatst – 37,45 – staat bij haar ouders in de keuken.

Het jaar erop krijgt ze aanbiedingen van alle commerciële schaatsploegen. Ze besluit de overstap naar Team Reggeborgh van coach Gerard van Velde te maken. In haar eerste seizoen als prof domineert ze op de 500 meter.

Relatie voorbij

Dit jaar lijkt haar ontwikkeling te haperen. Bij de wereldbekerwedstrijden in Polen en Noorwegen stelt ze teleur met een negende, twaalfde, elfde en achtste plaats. Ze wijt het aan een liesblessure en een voedselvergiftiging. Maar op de achtergrond spelen andere zaken; haar relatie liep deze zomer stuk. Daardoor mist Kok iemand bij wie ze terechtkan met haar problemen en beslommeringen. En daar heeft ze juist dit seizoen veel van. Ze moet wennen aan de verwachtingen die horen bij haar nieuwe status en de media-aandacht. Ze voelt zich bekeken door haar concurrenten, die nu weten wie ze is en haar op de ijsbaan in de gaten houden. Haar hoofd loopt zo vol, dat het haar slapeloze nachten bezorgt.

Met elk slecht resultaat gaat ze meer aan zichzelf twijfelen. Pas als ze terugkomt uit Noorwegen en en huilend haar verhaal kwijt kan bij haar ouders, volgt de ommekeer. Ze neemt zich voor weer te focussen op de positieve dingen, plezier te hebben in het schaatsen. Ze vliegt businessclass naar Salt Lake City, voor de volgende wereldbekerwedstrijd. Als ze daar aankomt, slaapt ze ondanks een jetlag voor het eerst in weken goed. Een paar dagen later schaatst ze op het snelle Amerikaanse ijs een nieuw Nederlands record, en duikt ze als eerste Nederlandse vrouw op de 500 meter onder de 37 seconden.

Het lek lijkt boven. In aanloop naar het OKT is er een trainingskamp in het Italiaanse Collalbo. Op Instagram deelt ze foto’s van de zon die op witbesneeuwde bergen schijnt. Voor de zekerheid neemt ze haar eigen hoofdkussen mee het hotel waar ze verblijft tijdens het OKT. En toch loopt zondag uit op een deceptie. Tegen de NOS, die ze als enige wel te woord staat, zegt Kok dat ze last had van de spanning. „Ze verkrampte in de laatste ronde”, vult haar coach Mulder aan. Hij maakt zich nog geen zorgen. „Het eerste deel van deze 1.000 meter was hard genoeg om een hele goede 500 meter te rijden.”