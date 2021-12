Omikron velt personeel en treft hele luchtvaart

Ook komende dagen zullen luchtreizigers wereldwijd nog last houden van geannuleerde vluchten en vertragingen. Met name in de Verenigde Staten en China ondervinden luchtvaartmaatschappijen veel hinder van de gevolgen van Covid-19.

Amerikaanse maatschappijen zeggen dat zij hun dienstroosters bijna niet meer rond krijgen. Vliegend personeel is ziek of mag niet de lucht in door verplichte quarantaine. Circa 70 procent van de coronabesmettingen in de VS betreft nu de besmettelijke Omikronvariant van het virus. Chinese carriers annuleren vluchten vanwege de strengere reisbeperkingen die de autoriteiten afkondigden.

Tijdens de Kerst raakten annuleringen miljoenen luchtreizigers wereldwijd. Kerst is een zeer drukke periode in de luchtvaart. Woensdag reisden meer dan twee miljoen mensen via Amerikaanse luchthavens, meldden de vervoersautoriteiten. Dat is meer dan in 2019, voor de coronacrisis.

Volgens de website Flight Aware, die vertragingen en annuleringen in kaart brengt, vielen vrijdag, zaterdag en zondag een kleine achtduizend vluchten uit. Maandag telde de website nog eens 2.400 annuleringen.

In de VS voerde United Airlines een op de acht vluchten niet uit; Delta Air Lines schrapte ook zo’n 12 procent.

Strenge beperkingen in China

Luchtvaartmaatschappij China Eastern, partner en aandeelhouder van KLM, annuleerde afgelopen dagen de meeste vluchten. Maandag gingen 421 vluchten van de Chinese maatschappij niet door. Dat komt neer op 20 procent. Ook Air China en Shenzhen Airlines staan in de top-10 van meest getroffen maatschappijen op FlightAware.com.

De annuleringen houden verband met de strengere reisbeperkingen die in China zijn afgekondigd om verspreiding van de Omikronvariant te vertragen. Zo is een lockdown afgekondigd voor Xi’an (13 miljoen inwoners). Dat is ruim 900 kilometer van Beijing waar vanaf 4 februari de Olympische Winterspelen plaatsvinden.

In de VS hebben de problemen in de luchtvaart niet alleen te maken met Covid-19. In het noordwesten van de VS moesten vliegtuigen bijvoorbeeld aan de grond blijven door het zeer koude weer. Extreme sneeuwval maakte de luchthaven van Seattle (Washington) zondag het zwaarst getroffen vliegveld; daar viel een derde van de vluchten uit (184 in totaal).

De geannuleerde vluchten zorgden maandag op de Amerikaanse effectenbeurzen voor dalende koersen van onder meer United Airlines en Delta Air Lines. Hun aandelen daalden enkele procenten. Dat gold ook voor American Airlines en Southwest Airlines. Ook andere bedrijven in toeristische sectoren, zoals cruisemaatschappijen, zagen hun koersen dalen.

KLM heeft nog geen grote problemen met de dienstroosters, meldt een woordvoerder maandag. „Wij krijgen de operatie nog aardig rond.” Op Eerste Kerstdag vielen drie KLM-vluchten uit; maandag schrapte de Nederlandse maatschappij zes vluchten van enkele honderden.

De Duitse concurrent Lufthansa meldde donderdag dat het deze winter 10 procent van zijn vluchten heeft geschrapt vanwege de verspreiding van de Omikronvariant en gerelateerde reisbeperkingen. Dat komt neer op 33.000 vluchten in de komende maanden.