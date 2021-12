Minister voor Rechtsbescherming Dekker (VVD) keert niet terug in nieuw kabinet

Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) keert niet terug in het nieuwe kabinet-Rutte IV. Na bijna tien jaar als bewindspersoon is het „tijd voor iets anders”, zegt hij in een maandag gepubliceerd interview met De Telegraaf. Dekker is het derde lid van het demissionaire kabinet dat aankondigt niet te zullen doorgaan; vorige week gingen ChristenUnie-ministers Arie Slob en Paul Blokhuis hem al voor.

De 46-jarige Dekker is ooit begonnen als de jongste bewindspersoon in het kabinet-Rutte II. Inmiddels is hij „de nestor van het gezelschap”, zegt hij in het interview met De Telegraaf, en draagt hij het stokje graag over aan een nieuwe generatie. Dekker is sinds 2017 minister voor Rechtsbescherming. Daarvoor was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tijdens zijn ministerschap kreeg Dekker onder meer te maken met de dood van Anne Faber. In de detentie en behandeling van de veroordeelde zedendelinquent Michael P., die verantwoordelijk was voor Fabers dood, had de overheid grote fouten gemaakt, moest Dekker destijds toegeven. De betrokken instanties werkten langs elkaar heen en hadden geen zicht op het risico dat P. opnieuw de fout in zou gaan. Hierop besloot Dekker onder meer strengere eisen in te stellen voor het overplaatsen van een gedetineerde van een kliniek naar forensische zorg.

‘Zware criminaliteit

Ook de georganiseerde criminaliteit viel onder Dekkers portefeuille. Vorige maand presenteerde hij een plan om verdachten van zware misdrijven vaker via een videoverbinding hun rechtszaak te laten bijwonen. Het vervoer naar de rechtbank en contact met advocaten vergen volgens hem veel menskracht en vormen een risico voor de veiligheid.

Wat Dekker hierna gaat doen, weet hij nog niet, maar zijn „hart ligt nog bij de publieke zaak”. Demissionair minister Mark Rutte (VVD) zegt tegen de krant afscheid te nemen van zijn partijgenoot „met respect en bewondering voor alles wat hij voor de VVD en Nederland heeft gedaan”. Het kabinet-Rutte IV staat naar verwachting in de loop van januari op het bordes.