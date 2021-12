Met borstklopperij vindt Nederland de weg omhoog niet

Hand in de zij, de heup nonchalant zijwaarts, dure kleren en een zelfverzekerde, wat uitdagende blik. Rembrandts Vaandeldrager uit 1636, die binnenkort mogelijk in Nederlandse handen komt, is niet alleen een portret van de schilder zelf, maar ook van de tijdgeest. Het ging goed met Nederland, en dat werd geëtaleerd. Wat zou Rembrandt in 2021 hebben geschilderd? De kleren zouden opnieuw bling-bling zijn: economisch gaat het Nederland voor de wind. De rest van het plaatje zou er anders hebben uitgezien: de schouders hangen, de borst steekt niet vooruit, de blik is afgewend.

Het zelfbeeld van Nederland als efficiënte, moderne rechtsstaat kreeg afgelopen jaar opnieuw harde klappen. Het hakkelende coronabeleid is internationaal nieuws. Alle rijkdom ten spijt moet Nederland na anderhalf jaar nog steeds bij de Duitsers aankloppen voor extra IC-bedden. In Noord-Frankrijk en Duitsland zien ze Nederlanders opduiken die komen bedelen om een boosterprik, aangezien hun eigen staat niet levert, net als vorig jaar, toen Nederland te laat begon met vaccineren. Nederland, dat andere EU-landen graag de les leest, oogt als een logistieke amateur.

Het lijstje gaat verder: de schade door toeslagen en gaswinning werd ook dit jaar niet hersteld, het vertrouwen in de overheid dus evenmin. De tweedeling in Nederland tekent zich door corona intussen scherper af. In het onderwijs kan de één zich wel bijles veroorloven, de ander niet. Het ‘oer-Hollandse’ geloof dat het niet uitmaakt waar je wieg staat, wankelt. Na de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, schilderde het Duitse dagblad Der Spiegel Nederland op de cover af als narcostaat, waar de kaasmeisjes zijn doorgesnoven en het extreme geweld verstopt zit achter een idylle van tulpen en molens. En de formatie mag dan zijn afgerond, het was ook de langste ooit. Het aloude idee dat Nederland uitblinkt in rationele, efficiënte consensuspolitiek, ligt aan diggelen.

„We zijn niet zo goed als we denken dat we zijn”, zei Arno Visser van de Algemene Rekenkamer in mei in NRC, nadat hij de povere coronaboekhouding van het kabinet had doorgelicht. Pieter Omtzigt noemde Nederland een „bananenmonarchie”. Begrijpelijk in de context van de Toeslagenaffaire, waarbij burgers door de staat werden gemangeld, maar ook hard. Want ondanks alle problemen wérkt de rechtsstaat. Dat was in oktober ook de conclusie van een internationaal onderzoek, ingesteld op verzoek van Omtzigt zelf. Volgens de Venetië Commissie „lijkt Nederland in staat en bereid om de fouten te benoemen en te herstellen”.

Dat laat onverlet dat het zelfbeeld niet meer klopt. Zoals de Venetië Commissie terecht stelt, begint het oplossen van problemen met de erkenning dat ze er zijn. Dat gebeurt veel te weinig. In de coronacrisis toont het demissionaire kabinet mondjesmaat zelfreflectie. De eigen boostercampagne wordt „tamelijk indrukwekkend” gevonden. Andere EU-landen zitten in hetzelfde schuitje als Nederland, zegt Rutte steeds weer. De feiten zeggen wat anders: Nederland is het enige EU-land dat in de week voor Kerst economie en samenleving zo stevig op slot moest zetten.

Dit kán niet in Nederland, klinkt het ook vaak als er weer een drugslab wordt aangetroffen, of een boerderij met uitgebuite arbeidsmigranten. Ook de moord op Peter R. de Vries werd ‘on-Nederlands’ gevonden. Het probleem is: dit kan wél in Nederland. Nederland blijft in het algemeen natuurlijk een ‘gaaf land’. De maatschappelijke wil om dat te blijven is groot, de economie werkt mee. Maar zonder borstklopperij kan de weg omhoog veel sneller worden afgelegd.

