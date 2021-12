De dodelijkste militaire eenheden van de VS, zorgden volgens deze ex-commando voor 'de schoonste oorlog ooit'

Ze dragen baarden en Birkenstocks, T-shirts en jeans. Zonder militaire uniformen sloffen ze legerbarakken in en uit, ergens in Irak, Syrië en, tot voor kort, Afghanistan. En ze vormden een van de dodelijkste militaire eenheden van de VS in de oorlog tegen terreurbeweging Islamitische Staat, vanaf 2014.

Deze zogeheten strike cells met mysterieuze namen als ‘Talon Anvil’ doken eerder deze maand op in een groot onderzoek naar door de VS gemaakte burgerslachtoffers van de The New York Times. Volgens de krant, die via de rechter duizenden documenten loskreeg van het Pentagon en meer dan honderd plekken in Irak en Syrie bezocht, zou zo’n strike cell verantwoordelijk zijn voor een mogelijke oorlogsmisdaad bij Baghouz, Syrië tijdens de strijd om de laatste restanten van het kalifaat van Islamitische Staat. Bij een aanval van een F-15-vliegtuig, gecoördineerd door Talon Anvil, zouden in maart 2019 twee zware bommen op een groep van zo’n tachtig vrouwen en kinderen zijn gegooid.

Eenzelfde soort cel was betrokken bij de bloedige aanval van een drone in Kabul tijdens de chaotische evacuatie daar deze zomer. Zeker negen Afghaanse burgers kwamen op 29 augustus om, onder wie jonge kinderen. In beide gevallen werd de zaak aanvankelijk in de doofpot gestopt, schuldigen werden niet gestraft.

De gebeurtenissen tonen de schaduwzijde van de opmars van de strike cells in de oorlog tegen IS vanaf augustus 2014 (waar Nederland onlangs voor bijtekende voor 270 militairen tot eind 2022). Het gaat om kleine, slagvaardige eenheden van enkele tientallen militairen (inlichtingenofficieren, special forces en ‘gewone’ luchtmachtofficieren). Ze opereren niet vanuit de grote militaire centra in bijvoorbeeld Koeweit en Qatar, maar in de regio, soms dicht bij het slagveld. Met drones en vliegtuigen observeren ze doelen en vallen die aan. Ze opereren snel, mede doordat ze niet via de lange commandostructuren werken. Dat roept de vraag op wie hen controleert, en welke rol ze spelen bij het veroorzaken van burgerdoden.

Maar volgens voormalig militair officier Wes Bryant (44), die vanaf 2014 leiding gaf aan strike cells in Irak, Syrie en Afghanistan, is van een gebrek aan controle geen sprake. „De cellen zijn gebonden aan dezelfde oorlogsregels als elk ander legeronderdeel”, zegt hij aan de telefoon vanuit zijn huis in North Carolina. „Ze kunnen niet op eigen houtje aanvallen uitvoeren. Er is altijd een middelhoge of hoge officier van buiten de cel die groen licht moet geven.”

Bryant publiceerde in 2019 samen met zijn superieur generaal Dana Pittard een boek over het inzetten van de cellen (Hunting the Caliphate: America’s War on ISIS and the Dawn of the Strike Cell), in hun ogen een succes.

Wat u succesvol noemt, was wellicht dodelijk voor burgers, blijkt nu.

„Ik ken de toedracht van de aanval in Baghouz niet. Onderzoek moet uitwijzen wat daar gebeurd is. Media schilderen cellen zoals Talon Anvil af als een losgeslagen elite-eenheid die er geen probleem mee heeft om burgers te doden. Voor mij staat vast dat dit onjuist is. Het gaat om professionals, mensen die goed zijn in hun vak. Dat zeg ik niet omdat ik alles wil verdedigen. Ik zou het juist goed vinden als er breed onderzoek komt naar wat er goed en fout ging in de oorlog tegen IS. We weten dat we fouten hebben gemaakt. De aanval in Kabul van augustus is er een van.”

Werkt het toezicht op de strike cells wel tijdens talrijke aanvallen van de coalitie in snel veranderende situaties, zoals gevechten in steden?

„Ook dan moet er aan dezelfde criteria worden voldaan. Bij strike cells was degene die groen licht gaf in mijn tijd altijd een hoge officier, zoals een generaal of admiraal. Voor acties waar snelheid nodig was, kon dat ook een lagere officier zijn. Daarbij moet je denken aan hulp aan grond-eenheden tijdens gevechten in steden. Maar ook dan stopte het toezicht niet. Dat bleek expliciet uit een rapport van Pentagon uit 2018 over burgerslachtoffers.”

Eind 2016 gaf Donald Trump meer ruimte aan lagere legereenheden zoals strike cells om te kunnen beslissen over aanvallen. Volgens ngo’s vergrootte dat de kans op burgerslachtoffers,

„We hadden vanuit operationeel oogpunt een probleem met de regering-Obama om goedkeuring te krijgen voor onze aanvallen. Toen Donald Trump eind 2016 in het Witte Huis kwam, vroeg zijn regering aan minister van Defensie James Mattis om dat te regelen.

„Mattis gaf lagere echelons in de krijgsmacht de ruimte om over aanvallen te beslissen. Maar daardoor verdween de controle niet. Het Pentagon-rapport uit 2018 stelde juist dat deze verandering niet direct tot extra slachtoffers heeft geleid.Het gaat steeds om legeronderdelen die extreem goed worden gecontroleerd, meer dan ooit in de geschiedenis van onze krijgsmacht. Dat is ook nodig omdat we nooit eerder met zo’n hoge graad aan technologische middelen vochten.”

U gelooft na alle onthullingen over burgerslachtoffers nog steeds dat de oorlog tegen Islamitische Staat de „schoonste oorlog ooit” was, zoals legerwoordvoerders steeds zeggen?

„Absoluut! Als ik een aanval hielp uitvoeren, ging ik soms even achterover zitten en dacht: wow, ik kan bijna niet geloven wat we allemaal kunnen! Op zo’n precieze manier! Ik zag duizenden aanvallen met honderdduizenden stuks munitie helemaal goed gaan, gedurende het hele aanvalsproces, van targeting tot killing. Groepen zoals de Yezidi’s zijn ons daar, na de slachtingen door Islamitische Staat, nog steeds dankbaar voor.”

Heeft u zelf fouten gemaakt waardoor er burgerslachtoffers vielen?

„Gelukkig niet, voor zover ik weet. Ik ben daar trots op. Het kan buitengewoon confronterend voor je zijn als burgers of militairen van bevriende strijdkrachten omkomen door een aanval die jij hebt voorbereid, zelfs als na onderzoek blijkt dat er geen fouten zijn gemaakt. Ik heb honderden van zulke aanvallen helpen uitvoeren. Als je eerlijk bent, weet je dat je nooit 100 procent zeker kunt zijn dat het goed afloopt.”

Ngo’s schatten de aantallen burgerslachtoffers vele malen hoger (zes keer) dan de coalitie die tegen IS vecht. Hoe kan dat?

„De meldingen van ngo’s zijn vaak gebaseerd op die van burgers, sociale media en lokale journalisten. De herkomst is nogal eens onduidelijk. Bovendien verspreidde IS bewust foute informatie. Ze lieten soms lichamen van burgers die ze zelf gedood hadden, overbrengen naar plaatsen waar wij aanvallen hadden uitgevoerd. Vervolgens lieten ze daar die lichamen fotograferen en beschuldigden ze de coalitie van het veroorzaken van burgerdoden.”