Hammerstein geschrapt als advocaat na klacht van onder anderen Peter R. de Vries

De Amsterdamse Raad van Discipline heeft oud-advocaat Oscar Hammerstein van het tableau geschrapt en hem daarmee uit zijn ambt gezet. Hammerstein heeft meermaals zijn geheimhoudingsplicht geschonden, „een van de belangrijkste kernwaarden van de advocatuur”. Dat staat in een maandag gepubliceerd persbericht van het tuchtrechtelijk college. Hammerstein wordt onder meer verweten dat hij de naam van Peter R. de Vries doorspeelde aan De Telegraaf „met betrekking tot het Marengo-proces”, de strafzaak tegen Ridouan Taghi.

In die zaak was Hammerstein korte tijd de raadsman van kroongetuige Nabil B., voordat advocaten Peter Schouten en Onno de Jong hem opvolgden. De Vries was van medio 2020 tot aan zijn overlijden afgelopen juli vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Maar toen Hammerstein sprak met De Telegraaf stond het volgens de Raad van Discipline „nog geheel niet vast” dat De Vries B. zou gaan bijstaan. „Laat staan dat dit publiekelijk bekend was.”

De Vries diende een klacht in tegen Hammerstein en de raad heeft hem in het gelijk gesteld. Als voormalig advocaat wist Hammerstein volgens het tuchtcollege „als geen ander” welke veiligheidsrisico’s aan de Marengo-zaak kleven. Hij had onvoldoende oog voor de belangen van De Vries en heeft hem daarmee „onbetamelijk” behandeld.

Nabil B.

Tegen Hammerstein werden nog drie klachten en een zogeheten ‘dekenbezwaar’ ingediend, waarbij de deken het handelen van een advocaat wil laten toetsen door de tuchtrechter. Onder andere kroongetuige B. heeft zijn onvrede geuit. Zijn oud-advocaat heeft zijn geheimhoudingsplicht geschonden, concludeert de raad, onder meer door te lekken aan de media.

De Raad van Discipline heeft alle klachten en het dekenbezwaar gegrond verklaard. Een eventueel lichtere sanctie tegen Hammerstein is niet op zijn plaats, zo staat in het persbericht, „gelet op de aard en de ernst van de klachten”. Bovendien heeft Hammerstein „geen blijk van inzicht” gegeven in zijn eigen handelen en „wees hij vooral naar anderen”.

Hammerstein is niet meer actief als advocaat. Hij stond tot deze week zesde op de VVD-kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Die plek heeft hij maandag afgestaan, schrijft hij in een schriftelijke reactie in handen van Het Parool en AT5. „Amsterdam is te belangrijk voor mij om het risico te lopen dat toekomstige discussies niet over de stad, maar over mij gaan.”

Aanvulling(27 december 2021): Hammerstein staat zijn plek af als VVD-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Dat is hierboven aangepast.