‘‘Godsdienst is gebrek aan kennis’, schreef Lucretius – en dat al in de eeuw vóór Christus!’

‘Zeven jaar geleden zei ik, in een interview met NRC, dat ik tot mijn dood als leraar wilde blijven werken. Maar vorig jaar in juni heb ik, door het virus, de handdoek toch in de ring gegooid. Ik zag mezelf niet langer tussen honderden leerlingen rondlopen met mijn toen 78-jarige ouwe kop en daardoor een verhoogd risico.

„Alles bij elkaar heb ik aan ruim tweeduizend leerlingen lesgegeven. Ik hoop dat ik ze op weg heb geholpen bij hun existentiële zoektocht. Ik heb ze niets opgedrongen, maar wel steeds herhaald: rede en religie sluiten elkaar niet uit! Denk zelf na! Waarom ben je hier? Hoe geef je zin aan je bestaan?

Ton de Kok (1942) is twintig jaar leraar godsdienstfilosofie geweest aan het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam. Eerder was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA en beroepsmilitair. Hij schreef vier boeken, waaronder Wat is God?

„Ik hield mijn leerlingen voor dat je ruwweg op drie manieren kunt geloven. Als eerste kan dat in een scheppende geest: een transcendente God, iets als een ‘Onze Vader die in de Hemel zijt’. De tweede manier is die van ‘het hier en nu’: in de mens, in iets als humanisme. Of je laat je, als derde optie, inspireren door materialisten, die proberen de natuurwetten te doorgronden.

„Tegen mijn leerlingen heb ik dat nooit zo hard gezegd, maar hier kan ik mijn eigen overtuiging wel kwijt. Ik beschouw het geloof in een allesbestierende God als bijgeloof, en humanist kan ik zelf ook onmogelijk zijn. De individuele mens haat ik niet, maar wel de mensheid in haar collectieve, vernietigende gedrag.

„Ik heb, tijdens m’n studie, lang geleden, mijn existentiële thuis gevonden bij materialisten als Lucretius. Hij stelde vast dat het universum en materie eeuwig moeten zijn, want: ‘Uit niets kan niets ontstaan en het iets kan niet in het niets verdwijnen.’ Uit materie komt alles voort. Ook de Negende symfonie van Mahler is een product van atomen en moleculen, van hersencellen. Alle scheppende kracht die wij om ons heen ervaren, zit in de materie.

Lucretius (ca. 99-55 v.Chr.) was een Romeins dichter en filosoof. Zijn leerdicht De natuur der dingen was een pleidooi voor voortdurend, kritisch onderzoek.

„‘Godsdienst is gebrek aan kennis’, schreef Lucretius – en dat al in de eeuw vóór Christus! Dit klinkt als een radicale afwijzing van geloof, maar dat is het niet. Want het grote raadsel blijft: waar komt die scheppende kracht uit de materie vandaan?

‘Ik sprak een keer met de grote natuurkundige wijlen professor Wapstra. Hij is een van de drijvende krachten geweest achter de deeltjesversneller van CERN in Genève. Hij zei: ‘Hoe dieper we tot de materie doordringen, hoe groter onze verwondering hierover wordt. We koersen absoluut niet af op een groot ‘o-zit-dat-zo’-moment, op een allesverklarend inzicht. We stuiten op de keiharde grenzen van het bestaansmysterie, op een eindeloze metafysische ruimte.’

„Dit is dezelfde ruimte waarover ik twintig jaar lang met mijn leerlingen van gedachten heb gewisseld. In die ruimte heb ik hen op weg geholpen: daarbinnen kunnen zij geloven, reflecteren, of verwerpen.

„Een maand geleden kreeg ik een e-mail van een oud-leerling, die schreef: ‘Ik lees nu de Overpeinzingen van Marcus Aurelius en andere filosofen. U denkt vast: ‘Wat, een moslimjongen die Marcus Aurelius leest, kan dat wel?’ Ja, dat kan! U heeft me geleerd zowel de rationele als irrationele kant in mezelf aan te spreken.’

„Toen ik dat las, dacht ik: nu kan ik met een glimlach op mijn lippen sterven. En ik meen het.”