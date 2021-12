Franse sportschool en restaurant straks alleen voor gevaccineerden

Op de kop af één jaar nadat de eerste vaccinaties tegen Covid-19 in Frankrijk werden gezet heeft de Franse premier Jean Castex maandagavond aangekondigd dat deze prikken het verschil gaan maken tussen wie wel en wie niet kan deelnemen aan grote delen van het sociale leven. De zogenoemde pass sanitaire, waarmee Fransen al maanden bij onder meer sportscholen, restaurants, culturele instellingen en voor binnenlandse vluchten en lange treinreizen moeten aantonen hersteld, geprikt of negatief getest te zijn, wordt vanaf 15 januari een pass vaccinal.

Dit betekent in feite dat Frankrijk een 2G-beleid invoert: alleen gevaccineerden krijgen vanaf half januari toegang tot kroegen en musea; een positieve test is niet meer voldoende. De regering heeft maandag ingestemd met het voorstel; het parlement moet dat nog wel goedkeuren.

Bij een persconferentie legde Castex maandagavond uit dat de vaccinatiecampagne in de ogen van de Franse regering nog altijd dé oplossing is om de coronapandemie het hoofd te bieden – zeker nu de Omikronvariant zich snel verspreidt. „In Frankrijk en in Europa is de situatie buitengewoon gespannen. Een nieuwe golf overspoelt ons continent”, aldus de premier. Hij benadrukte dat zaterdag meer dan 100.000 positieve tests werden vastgelegd in Frankrijk – het hoogste aantal ooit. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen neemt weer toe, maar vooralsnog in veel minder sterke mate.

Fraude

De digitale pasjes mogen dan een belangrijk gereedschap zijn voor de virusbestrijding, fraudebestendig zijn ze allerminst. Vorig week nog waarschuwde het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er zeker 182.000 fraudulente pass sanitaires zijn gecreëerd sinds de regel afgelopen zomer werd ingesteld; op sociale media zijn de passen binnen een paar kliks te vinden. Premier Castex liet maandagavond zijn frustratie hierover blijken en kondigde aan dat deze vorm van fraude zwaarder bestraft zal worden. Iemand die neppassen in elkaar draait of gebruikt kan voortaan een boete van 1.000 euro krijgen (eerder was dat 135 euro).

Behalve de invoering van het 2G-beleid kondigde Castex maandagavond enkele aanscherpingen van de coronamaatregelen aan. Zo wordt de maximale groepsgrootte gereduceerd (5.000 mensen buiten, 2.000 mensen binnen), wordt het verboden om in onder meer bioscopen en het ov te eten en drinken en moeten Fransen weer minstens drie dagen per week thuis gaan werken.

Er komt géén avondklok met Oud en Nieuw – de maatregel die vorig jaar van kracht was en volgens Franse media ook dit jaar is overwogen. Maar een groot feest wordt de viering van Saint-Sylvestre als het aan Castex ligt niet: hij riep zijn landgenoten op „grote feesten en diners” voorlopig te mijden.